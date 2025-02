Como Lorne Michaels gerencia pessoas criativas após 50 anos de ‘Saturday Night Live’

Quando ele reuniu sua equipe recém -feita para escrever um episódio do primeiro ministro de 1975 Saturday Night Live (então chamado, NBC -S Saturday Night), O criador de Lorne Michaels começou com um credo simples: “Nós rimos, e se o fizermos, o colocaremos na televisão e talvez outras pessoas o considerem engraçado”.

Tantas outras pessoas terminaram tão engraçadas SNL Ele se transformou em um fenômeno cultural único – que permanece no ar e relevante, 50 anos depois. Enquanto fazia TV de altos fios a cada semana, no entanto, as idéias de Michaels sobre como o talento se desenvolveram gradualmente, se desenvolveram muito além do princípio inicial de make-se-dinâmico.

“Ela tem uma filosofia de gestão tão única e expressa”, diz Susan Morrison, autora da próxima biografia, Lorne: O homem que inventou o Saturday Night Live. “Enquanto escrevia isso, eu me sentiria alguns dias”, infelizmente, isso poderia ser publicado pela Harvard Business School. “

Susan Morrison (direita) (fotos: casa gentil aleatória)

Livro de Morrison, fora da loja em 18 de fevereiro, uma foto do retrato mais rico até Michaels criado SNLcomo SNL Criou uma mitologia em torno de Michael e quão precisa é. Os leitores também precisavam profundamente em trincheiras de uma semana típica em SNLDeterminando a partir do tempo do autor incorporado no programa de 2018, suas numerosas palestras com gerações de escritores e artistas de superestrelas a formaram e mais de 50 entrevistas com Sam Michaels.

O que parece ser finalmente lisonjeiro, embora uma visão não hagiográfica de um líder que inspira respeito entre seus acólitos que pode ser delimitado com patologia. (Enquanto o livro relata, o ex -membro do elenco Andy Samberg e o ex -escritor John Mulaney tentaram descobrir separadamente que tipo de desodorante Michaels ele usa para que eles possam usar.) Embora muito do que o próprio Lorne Michaels é específico para o campo de Niš’s Das comédias de televisão ao vivo, algumas de suas táticas de gerenciamento criativo têm uma aplicabilidade muito mais ampla.

Misture manteiga de amendoim e chocolate

Lista generalizada de lendas de todos os tempos de comédias Michaels jogou fora da ambiguidade e jogou SNL Inclui Eddie Murphy, Tina Fey, Will Ferrell, Kristen Wiig, Adam Sandler e Chris Rock. Ainda assim, além de seu talento, Michaels também tem um sentimento de configuração de talentos.

O livro descreve como o criador colocou Harvard Lampoon O escritor Jim Downey, em um escritório comum, com outras pessoas improvisadas pela cidade, Bill Murray, em 1977, uma colisão de colarinho alto e azul. Os dois escritores trouxeram uma mesa de ingredientes contrastantes, como amendoim e manteiga de chocolate, e Michaels reconheceu a potência da mistura. Isso é algo que ainda faz ao trazer um novo sangue todos os anos, mesmo que não atribua mais a amigos do escritório.

Embora Michaels tenha sido acusado ao longo dos anos de que ele não diversificou a equipe o suficiente – os membros Kenan Thompson e Jay Pharoah publicamente rejeitado Jogando mais mulheres negras em 2013, quando SNL Na programação de atuação, eu não tenho uma mulher negra por seis anos – o programa hoje em dia lembra mais de perto a maquiagem diversificada do meu público.

“Sempre pense em criar uma equipe de redação realmente diversa”, diz Morrison. “Definitivamente, está alerta para o programa que o show é muito costeiro. Ele adora quando alguém é de Nebraska ou Cincinnati ou Novo México”.

Dê às pessoas propriedade do seu trabalho

Uma das razões pelas quais há tantos escritores do show como uma equipe fey Chris Kelly e Sarah Schneider Continue a se tornar um showrunners depois SNLDe acordo com Morrison, porque lhes dá aluguel gratuito. Os escritores não apenas imaginam esboços de lápis – eles também os produzem e os direcionam, recebendo uma palavra enorme em tudo, da decoração de cenários a ossos. Toda essa viagem gratuita vem da própria experiência de Michael como escritor de comédia em uma série Skecch, como Belo show de Phyllis Diller1968, quando ele queria ter mais liberdade.

Mesmo quando Michaels aprecia as decisões durante o desenvolvimento de um esboço, como o livro descreve, muitas vezes o faz de uma maneira que ainda mantém um escritor na casa do motorista.

“Como você está na sala durante todas essas reuniões, você pode ver que algum jujitsu estava acontecendo”, diz Morrison. “Raramente um pesado anotará, como”, você precisa mudar o fim. “Ele pode dar traços suficientes para fazer o escritor fazer uma mudança, mas sentirá a propriedade disso”.

Entenda o que as pessoas precisam e seja isso para elas

Muitas grandes figuras e ainda mais ego faziam parte de SNL A equipe ao longo dos anos, e não existe uma estratégia de gerenciamento de tamanho, Michaels pode implementar com todos eles. Em vez disso, como o livro descreve em detalhes, Michaels se tornou um estudante de como as pessoas criativas respondem a diferentes abordagens. Apoiando centenas de espécies de pessoas ao longo dos anos em que o ex -membro em exercício Mark McKinney chama de “Broken Toys of Comedy”, Michaels aprendeu a atuar como pai, diretor executivo e todos os pontos entre isso – dependem dessa pessoa.

“Ele às vezes os administra um -um e de alguma forma dá às pessoas o que elas acham que precisam”, diz Morrison. “(Bill) Hader descreveu quando voltou ao anfitrião, sentindo -se rígido de ansiedade, e Lorne entrou e apenas latindo -o, como:” Feche a foda, vá lá e faça isso. Você sabe o que está fazendo. – Mas então Molly Shannon falou sobre uma abordagem completamente diferente de Lorne, onde ele apenas a convenceu com os olhos. “

Não é de admirar todos os anos no dia dos pais, Michaels supostamente recebe mensagens de dezenas de “filhos de aluguel”, incluindo Pete Davidson.

O poder das “decisões válidas”

Qualquer esboço que parece estar transmitido SNL Ele sobreviveu à luva cômica que reivindicou inúmeras outras vítimas. O esboço deve passar pela reunião inicial na segunda -feira; Toda a sessão de redação da noite na terça -feira; Processo de desenvolvimento de quarta a sexta -feira, durante o qual muitos outros esboços foram retirados do que poderia se encaixar em um episódio de 60 a 70 minutos; E, finalmente, tem que passar por roupas de teste no sábado à noite, algumas horas antes de transmitir. Larne (Livro) revela, em uma profundidade exigente, quantas decisões são incluídas em cada esboço, fora de mais decisões em um nível macro, das quais os esboços serão realmente tomados para transmitir e em que ordem. Michaels tem qualquer possibilidade na bolha pelo maior tempo possível, o hábito que ele descreve como tomando “decisões válidas” – o oposto das decisões de Snap.

“Ele simplesmente gosta de manter todas as suas opções abertas”, diz Morrison. “Ele não é bom em tomar decisões enquanto não precisa, mas também acho que é realmente um ótimo fermento criativo. A competição no último momento provavelmente continua. Quero dizer, vibra emocional e criativa naquele edifício entre quinta -feira, Sexta e sábado, isso é como Jogos Vorazes.”

Criando uma cultura de resistência

Um bom compromisso, como diz o ditado, é quando os dois lados estão infelizes. Sobre SNLNo entanto, quase todos os escritores e membros dos atores são um pouco infelizes a cada semana. Isso é algo que Michaels aprendeu, de acordo com o livro, após o primeiro episódio em 1975. O escritor Michael O’Donuhue ficou chateado com o fato de um de seus esboços ter sido pretendido, o cineasta de Albert Brooks foi renovado que Michaels escolheu um curta -metragem diferente, nenhum Brooks foi destinado à estréia e, como o senador Al Franken ficou desapontado com um leve tom de outros esboços.

A insatisfação desse primeiro episódio estabeleceu o padrão para as décadas que se seguiram. Mas provavelmente é preciso um pouco da decepção de cada pessoa para descobrir que todo mundo está decepcionado até certo ponto. Isso também pode servir de motivação para marcar na próxima semana. E Michaels se preocupa em comemorar uma grande vitória com sua equipe, para que eles possam ter certeza de que os apreciam.

“Lembro -me do Hader me disse que a noite em que ele fez sua estréia (muito personagem celebrável) StefonUm dos assistentes de Lorne o convidou para vir e sentar -se ao lado de Lorne em uma festa após o programa “, diz Morrison. “Então você é quando isso acontece.”

Status do criador como Fornecedor de presentes lendário Provavelmente também ajuda a mostrar essa apreciação.

Trabalhar para Lorne Michaels, conforme descrito no livro de Morrison, parece quase tão doloroso quanto é útil. Se fosse mais fácil, provavelmente haveria mais esboços cômicos que duram meio século. Em vez disso, existe apenas um. Isso não é especial?

