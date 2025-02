Como motivar a equipe quando a automação do seu negócio

Claramente, a automação afetará o trabalho de 2025. Mas afirmamos que, quando é bem implementado, a automação eleva nossos funcionários e capacita nossos trabalhadores dos EUA a tornar as empresas dos EUA mais competitivas no cenário global.

Este é o nosso “porquê”. Agora, o presidente da Chang Robotics, Kate McAfoose, se voltará para “como”. Estas são as observações que ela compartilhou no painel recente para reuniões do Movimento Move de Delaware Valley Robus.

Nova automação traz novos desafios

Sim, ocorrem novos desafios com maior automação e digitalização. Como empresa de engenharia, nossa empresa vem da cultura de engenharia a empresas que vão da produção a armazém, transporte, comércio eletrônico, assistência médica e espaços do governo. Muitos são fortuna 500; Alguns são menores, mas os desafios que enfrentam são os mesmos:

Eles querem manter a equipe de suas regiões, mas devem ter certeza de que atendem aos requisitos de qualidade e medidas regulatórias. Deseja construir uma cadeia de suprimentos resistente nos EUA

Então, como eles atravessam os trabalhadores manuais para a tecnologia digital informada?

Tecnologia inteligente e fazendo as perguntas certas

Como parte de nossas soluções robóticas, integramos sensores inteligentes, as plataformas da Internet de Tecnologia (IOT), coletando dados e análises. Também fornecemos ao C-Suites um conselho de supervisão para monitorar os principais dados de medição e identificar áreas onde elas podem não ter desempenho. O conselho de supervisão responde a perguntas como “Mantemos a extensão do trabalho?” “Atendemos aos requisitos de produção?” “As medidas de qualidade estão bem?”

Talvez o cliente deva melhorar a eficiência operacional para manter a lucratividade. Nos cuidados de saúde, a equipe gentil pode ser queimada devido à falta, levando a exaustão física ou turnos prolongados. A instalação do governo pode estar pronta – ou necessária – para fazer a transição para sombras autônomas.

Em todos os casos, o procedimento envolve encontrar tarefas repetitivas que não são necessariamente altamente qualificadas e, em seguida, encontrar maneiras de automatizar essas funções. Agora é um desafio para a equipe e os operadores reforçarem novas lojas enquanto implementam sistemas.

Treinadores de treinamento são fundamentais

Nossa empresa tem uma filosofia chamada “Treining Coach”. Ao aplicarmos novas tecnologias, caminhamos com os operadores lado a lado por cerca de 3-6 meses. Garantimos que eles entendam e gerenciem o sistema; Então nós os ajudamos a cometer o sistema. Além do novo nível de emprego, eles ganham uma “honra” metafórica pelo conhecimento de uma nova loja.

Estamos focados no empoderamento dos funcionários que podem ir para casa e dizer: “Meu trabalho está bem. Venho trabalhar com robôs”. estimular a eficiência e a qualidade, mas não eles podem funcionar sem interação humana. Se fizermos uma mudança dessa maneira, todos eles vencem.

Um novo mundo, com espaço para muitos

Quantas pessoas passam pelo pensamento do ensino médio: “Quero me especializar no movimento de mercadorias” ou “Quero trabalhar em transporte automatizado?” Esta não é uma carreira que as pessoas consideraram um papel futuro “legal”. Mas, como essas funções são melhor compreendidas, o respeito pelo seu poder crescerá.

Na força de trabalho automatizada, continuará havendo uma série de posições qualificadas e mais baixas qualificadas. Mais posições naturalmente se concentrarão em manter e planejar instalações automatizadas. As pessoas precisarão executar funções de manutenção e teste e planejar e manter o estoque de peças de reposição. Esses papéis são vitais para o sucesso da cirurgia e naturalmente ganharão um lugar muito maior na tabela organizacional.

Automação também se refere ao controle de qualidade. Por exemplo, se você automatizar a produção de produtos plásticos, os acessórios devem estar puramente abaixo da linha, sem excesso de borda. No momento em que uma peça não preenche os padrões de qualidade, ela pode causar um backup em toda a linha, levando ao fechamento e a necessidade de trabalho manual para resolver o problema. Se você trabalha com funcionários menores, precisará tirar os trabalhadores de outras áreas, o que diminuirá ainda mais a produção. Todos os envolvidos aprenderão e se adaptam constantemente.

Os empregos permanecem, mas conjuntos de habilidades mudam

Está evitando criticamente a suposição de que a automação leva a uma diminuição no trabalho. É uma unidade para o maior número possível de produtos de qualidade, mas precisará de uma equipe especializada. Idealmente, é a mesma equipe que você já tem, mas de maneira diferente.

Tradicionalmente, os papéis manuais no armazém têm tráfego muito alto. Após 6 meses, muitos trabalhadores consideram o trabalho repetido e pouco atraente, ou partem para evitar turnos noturnos ou pedir um salário mais alto em outros lugares. Quando isso acontece, o investimento é perdido no treinamento e o próximo funcionário deve estar vestido. No entanto, quando a automação é efetivamente implementada, a necessidade de trabalho manual diminui. Idealmente, essa redução pode acontecer naturalmente esgotada – quando o funcionário está se movendo e não está progredindo, a empresa pode não precisar contratar um substituto.

A automação pode simplificar as funções envolvendo levantamento grave, um alto risco de lesão no local de trabalho e um aumento na combustão ou tédio. As pessoas irão com menos frequência. A automação eficaz pode recompensar empresas e trabalhadores de novas maneiras.

Tecnologia para um futuro brilhante

O que isso significa para o futuro de nossos filhos? Kate atualmente tem um filho no jardim de infância. “Não tenho idéia do que fazer. Pode continuar a ciência dos dados ou da análise dos dados, mas a verdade é que os papéis do futuro provavelmente ainda não. Mas eles serão necessários. E ela também.”

Teremos constantemente que nos esforçarmos pelas decisões e equilíbrio corretos, com ênfase na inovação e ação. Assim, a próxima geração da empresa – e funcionários – continuará vencendo.

Matthew Chang é o fundador e Kate McAfoose é o presidente Robótica Chang.

Fonte