Como notar bandeiras de combustão vermelha em si mesmo e associados

O brilho é usado fora do ano novo e, dada a longa sílaba do inverno, que ainda está mentindo diante de nós, você pode se sentir menos animado com o trabalho. Há uma boa chance de que o que você sente seja mais do que apenas lama de inverno. De acordo com um estudo no ano passado, alarmante 82% dos trabalhadores sinta o risco de combustão. Se você pensa que é, seus associados ou mesmo seu chefe talvez parte desse grupo, aqui estão as bandeiras vermelhas para ter cuidado –e O que você pode fazer com isso.

Bandeiras vermelhas para combustão pessoal

Você provavelmente conhece muitos sinais óbvios de combustão, como um sentimento de exausto e separado no trabalho. Mas existem muitas outras bandeiras vermelhas menos óbvias para as quais você deve prestar atenção, tanto em seus próprios sentimentos quanto em seu ambiente de trabalho.

Uma é se você se sentir cinicamente ou negativo regularmente sobre o seu trabalho. Outros sinais de combustão são mais sobre especialistas chamando “A inconsistência do local de trabalho“Onde suas necessidades ou capacidade não atendem aos seus requisitos de trabalho. Isso inclui: você não tem autonomia para fazer seu trabalho da maneira que deseja; não se sentir honestamente compensado; ou a sensação de que seus valores são incompatíveis com o valores da sua empresa.

O que fazer: Se você se sentir sobrecarregado no trabalho, a coisa mais importante e óbvia (mas às vezes mais difícil) é não dizer mais trabalho. Existem várias maneiras de conseguir isso com sucesso. Uma é fazer uma lista de todas as suas responsabilidades, juntamente com o tempo aproximado que todos dura. É sempre melhor ir ao seu chefe com soluções e sugestões, não apenas problemas. Depois de fazer sua lista, procure lugares onde as coisas possam ser reduzidas para abrir espaço para o que é necessário para você.

Bandeiras vermelhas para combinar o associado

Se as pessoas ao seu redor agem como se fosse urgente (e você não trabalha em um serviço de emergência realmente), pode ser um sinal de que eles estão queimados, preocupados com a situação em seus negócios ou não sentem que não sentem um forte senso de propósito e missão. Como Uma empresa rápida contribuição Art Markman aponta, “A vida em um modo de emergência é exaustiva. É difícil alcançar o progresso em quaisquer planos de longo prazo no trabalho quando você é forçado a enfrentar algum problema crítico que deu errado”.

O que fazer: Markman explica que, se o seu local de trabalho sentir assim, você e seus associados podem dar prioridade às coisas erradas. As pessoas podem trabalhar em tarefas fáceis de fazer e deixar coisas difíceis para mais tarde, depois se apressam no último minuto. Aconselha que a prioridade para alcançar o progresso nas tarefas antes que o prazo seja muito grande.

Bandeiras de combustão vermelha em seu chefe

Os líderes deram o tom para toda a equipe. “Quando o chefe experimenta combustão,” Uma empresa rápida A contribuição de Thomas Chamorro-dezembro explica: “Isso geralmente leva a uma mudança na eficácia da liderança, comunicação e tomada de decisão. O chefe queimado pode afetar inadvertidamente o humor e a moral da equipe. Descobrir a combustão ajuda a resolver o problema cedo antes de ter um efeito negativo na energia, motivação e entusiasmo de toda a equipe. “

Uma bandeira vermelha que seu chefe pode queimar: se eles pararem de falar sobre “por que” por trás dos projetos. O Chamorro-Dearmusci observa que este é um marcador crítico da Vida. Ou talvez eles resistam às discussões de um sinal de crescimento a longo prazo a ser verificado.

O que fazer: Chmorro-premuzic diz que você pode apoiar seu chefe Facilitar as sessões de brainstorming, onde você e sua equipe exploram novas idéias. “Ofereça um incentivo gentil para discussões de alto nível, concentrando -se em um quadro geral, não em resultados imediatos”, ele aconselha. “Mesmo um breve envolvimento com conversas criativas pode tirá -las da combustão”.

Fonte