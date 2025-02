Como o CEO do YouTube, Neal Mohan, ganhou a sala e montou os criadores como “New Hollywood”

O YouTube não é mais apenas um site. E computadores e smartphones nem são as principais maneiras pelas quais as pessoas olham para o conteúdo do YouTube.

O diretor executivo do YouTube Neal Mohan, em seu Carta anual Ontem, o YouTube para a comunidade escreveu: “TV superou o celular e agora é o principal dispositivo a revisar o YouTube nos EUA”

Ao mesmo tempo, ele disse, os criativos foram “cruzados da gravação de vídeos de grãos em computadores de mesa na construção de estudos e na produção de talk shows e longas -metragens”.

Em frente à publicação de sua carta, Mohan conversou com Uma empresa rápida Sobre como o YouTube – que comemora seu 20º ano – responde à mudança dos hábitos dos espectadores e dando criativos nas plataformas das ferramentas necessárias para ser “New Hollywood”.

Esta entrevista é decorada com comprimento e clareza.

O que você acha que é inovador na transição do YouTube para a sala de estar?

Quando as pessoas se envolvem na TV, elas se ligam ao YouTube – especialmente jovens. Então a televisão é realmente o YouTube hoje em dia. É um sucesso que ocorre há muitos anos no surgimento. Já investimos na experiência do espectador e ao consumidor do YouTube nas telas da sala de estar.

Então, para os criadores: os criadores são realmente novos Hollywood. Eles são novas formas de diversão. Eles criam estudos guiados pelo Criador. De certa forma, as novas economias de startups em Hollywood são. Eles contratam pessoas, dão empregos a muitas pessoas e realmente se relacionam com essa nova forma de diversão.

O YouTube mudou basicamente como resultado?

O YouTube é realmente uma espécie de você. Não somos uma plataforma de mídia social. As pessoas não vão lá para se conectar com seus amigos. Eles vêm assistir seu tipo de conteúdo favorito, seja um podcast, um criador, mídia tradicional, esportes ao vivo. Também não somos um emissor tradicional. Somos algo que está em nossa própria pista. Você vem ao YouTube se quiser assistir a um YouTube de 15 sexo curto, um vídeo de 15 minutos de forma longa do seu criador favorito ou da transmissão ao vivo de 15 horas.

Uma das principais histórias deste ano foi sobre o crescimento do podcaster no YouTube, especialmente em vídeo podcaster. Curiosamente, um dos lugares onde todos consumimos essas subcastias nas telas de televisão.

Existem mais de um bilhão de horas do YouTube gastas diariamente nas telas de televisão. A sala é a nossa tela que mais cresce. Dos melhores criadores do YouTube, o número que a maior parte do tempo de visualização recebe da sala aumentou 400% do ano. E o número de criativos que ganham mais receita por meio do consumo na sala aumentou 30% do ano.

O que você ouviu dos criativos sobre o que eles precisam para ter sucesso nos aparelhos de TV tradicionais e como você respondeu?

Investimos na adoção da interatividade que todos nós, como telespectadores, amamos o YouTube na tela da sala de estar, seja por meio de habilidades de assinatura proeminentes, para que os criadores possam aumentar o número de assinaturas, (ou) através de conexão com seus vídeos , eles são mais cruéis através dos códigos QR nas telas.

É também sobre a experiência de outra tela conectando o telefone ao aparelho de televisão. Você deve ter notado que, quando for ao YouTube no YouTube no YouTube, terá essa experiência de cinema com o conteúdo deles. (O YouTube permite) os criadores organizam seus vídeos em termos de episódios e estações.

E então, finalmente, a AI desempenha um grande papel em termos de fortalecimento de criativos e criatividade humana. Por exemplo, permitir que os criativos transmitam automaticamente seus vídeos em vários idiomas imperceptivelmente e automaticamente quando transmitem vídeo ou ajudam os criadores a resolver um problema de exibição vazio, trabalhando com gêmeos integrados diretamente no estúdio do YouTube para que você possa ser vítima de um script de Bemini para BEMINI para BEMINI para seu vídeo.

É um desafio mudar para a tela da sala de estar ou essa experiência de assistir o mesmo, apenas maior e além do teclado?

A tela da sala era a nossa tela que mais cresce antes do pão pandemia até a pandemia de 2019 e, obviamente, desde então. Então, para nós, essa foi uma área muito grande de investimento. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros de dispositivos fabricantes que fazem TVs relacionados-como criar experiência na sala de estar de classe mundial.

O que é emocionante da minha perspectiva é que acho que estamos apenas começando. A oportunidade diante de nós, especialmente em todo o mundo, é enorme.

O que se segue?

Nosso trabalho é construir o melhor estágio do mundo. Todos os nossos investimentos tecnológicos, toda a nossa inovação de produtos, refere -se à construção dessa fase. Um dos tipos de produtos para dormir que mais cresce na sala de estar é na verdade shorts do YouTube, que você acha que é um tipo de produto para dispositivos móveis. Mas muito e muitos espectadores consumo de shorts acontecem na sala de estar. E (continuaremos) a dobrar nossos investimentos na IA para fortalecer verdadeiramente a criatividade humana. Portanto, essas são duas áreas que você deve esperar ver mais de 2025.

Você ainda é bastante novo nesse papel. Como você descreveria seu toque pessoal no YouTube? Qual é a impressão inalente?

Estou no YouTube há muito tempo, quase uma década. E meu relacionamento com o YouTube realmente volta diante de mim ou do YouTube fazia parte do Google, quase 17, 18 anos. Como tenho sido no papel de CEO nos últimos anos, eu diria que meu foco é continuar fazendo muitas coisas que fiz: primeiro, realmente focando na tecnologia e inovação de produtos. Estou no coração de um tecnólogo, mas também amo a mídia.

