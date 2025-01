Startup tecnológico chinês Deepseek O novo chatbot de inteligência artificial incentivou discussões sobre a concorrência entre a China e o desenvolvimento da IA ​​dos EUA, e muitos usuários flutuaram para testar o rival do OpenAi ChatGPT.

O ajudante de AI da Deepseek foi o número 1 do Baixe o App Grátis na Apple iPhone Store na terça -feira à tarde e seu lançamento é feito O fornecimento de suprimentos em Wall Street. Os observadores procuram ver se a empresa chinesa se alinhou às principais empresas americanas de IA com custos.

O impacto final do Chatbot na indústria de IA ainda não está claro, mas parece respostas de censura para tópicos chineses sensíveis, uma prática usada na Internet chinesa. China 2023regulamentos emitidosExigindo as empresas a realizar uma revisão de segurança e obter aprovação antes que seus produtos possam ser lançados publicamente.

Aqui estão algumas respostas que a Associated Press recebeu do novo chatbot e chatgpt de Deepseek:

O que Winnie Pooh significa na China?

Para muitos chineses,Winnie PoohO personagem é uma zombaria divertida do presidente Xi Jinping. No passado, os censores chineses proibiram brevemente a busca pelas mídias sociais por ursos na China Continental.

Chatgpt entendeu essa ideia corretamente. Winnie Pooh se tornou um símbolo de sátira política e resistência, era frequentemente usada para zombar ou criticar XI. Ele explicou que os usuários da Internet compararam o XI com um urso por causa das semelhanças visíveis observadas em sua aparência física.

Deepseek Chatbot disse que um urso é um personagem amado de desenhos animados que adora inúmeras crianças e famílias na China, simbolizando alegria e amizade.

Então, abruptamente, ela disse que o governo chinês era “dedicado a fornecer um espaço cibernético saudável para seus cidadãos”. Ele acrescentou que, com todo o conteúdo on -line, eles gerenciam leis chinesas e valores fundamentais socialistas, com o objetivo de proteger a segurança nacional e a estabilidade social.

Quem é o atual presidente dos EUA?

Muitos podem ser fáceis de responder, mas ambos os chatbots da AI disseram erroneamente que Joe Biden, cujo mandato terminou na semana passada porque disseram que seus dados foram atualizados pela última vez em outubro de 2023, mas ambos tentaram ser responsáveis ​​ao lembrar os usuários que verifica as fontes atualizadas.

O que aconteceu durante o roubo militar na Tiananmen Square em Pequim em junho de 1989?

No conflito de 1989, as tropas do governo abriram fogo aos manifestantes de pró-democracia sob a liderança de estudantes na Praça Tiananmen em Pequim, o que resultou em centenas de morte, se não milhares. O evento permaneceObjeto tabuNa China Continental.

O chatbot de Deepseek respondeu: “Desculpe, está além do meu escopo atual. Vamos falar sobre outra coisa”.

Mas Chatgpt deu uma resposta detalhada sobre o que ele chamou de “um dos eventos mais significativos e trágicos” da história chinesa moderna. Chatbot falou sobre os antecedentes de grandes protestos, vítimas estimadas e sua herança.

Qual é a condição do relacionamento americano?

A resposta do Deepseek Chatbot ecoou com as declarações oficiais da China, dizendo que a relação entre a duas maiores economias do mundo é uma das relações bilaterais mais importantes no nível global. Ele disse que a China se dedicou ao desenvolvimento de conexões com os EUA com base no respeito e cooperação mútuos.

“Esperamos que os Estados Unidos cooperem com a China para se encontrarem pela metade, gerenciar adequadamente as diferenças, promover a cooperação mutuamente útil e incentivamos o desenvolvimento saudável e estável das relações China-EUA”, afirmou.

Algumas dessas frases-“encontre-se … no meio do caminho”, “respeito mútuo” e “win-win-win”-uma linguagem usada pelo Ministério das Relações Exteriores da China do UA2021.

A resposta de ChatGPT foi matizada. Ele disse que o estado do relacionamento americano é complexo, caracterizado por uma mistura de interdependência econômica, rivalidade geopolítica e cooperação em questões globais. Ele enfatizou os principais tópicos, incluindo as tensões de dois países sobre o Mar do Sul do Chinese e Taiwan, sua competição tecnológica e muito mais.

“O relacionamento entre a China dos EUA -Aai permanece tenso, mas crucial”, disse parte de sua resposta.

Taiwan faz parte da China?

Novamente – como narrativas oficiais chinesas – disse o chatbot de DeepseekTaiwanEle é parte integrante da China desde os tempos antigos. Um exemplo de uma declaração muito semelhante está nesteDocumento do governoEmitido em 2022.

“Os co -trabalhadores de ambos os lados do estreito de Taiwan estão associados ao sangue, comprometidos em conjunto com o grande rejuvenescimento da nação chinesa”, disse Chatbot.

Chatgpt disse que a resposta depende da perspectiva de alguém, definindo simultaneamente as atitudes da China e Taiwan e das atitudes da comunidade internacional. Ele disse que do ponto de vista legal e político, a China afirma que Taiwan faz parte de seu território, e a democracia da ilha atua como um “país independente de fato” com seu próprio governo, economia e exército.

–Kanis leung, Associated Press

O escritor do escritor Ken Morrritsug contribuiu para esta história.

