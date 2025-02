Como o programa de cruzamento da vida selvagem pretende salvar lobos vermelhos em extinção e pessoas

Os caçadores já foram a maior ameaça humana ao único tipo único de lobos. Estes são motoristas hoje.

Esse fato foi trazido para casa em junho passado, quando o homem é não do lobo vermelho. 2444 atingiu e morto nos EUA 64 perto do porto de Manns, Carolina do Norte. Sua morte provavelmente também significou os cinco filhotes que ele forneceu para os mortos.

“Esperávamos que a mãe voltasse e continuasse seus cuidados, mas ela nunca foi”, disse Joe Madison, gerente de programa do Red Wolf Recovery Fish e Wild Animal Services, disse durante uma recente visita ao site.

Durante décadas, os conservadores incentivaram a mudar nos EUA 64, a rodovia agitada com duas faixas para as costas externas populares que passam direto pelo refúgio nacional da vida selvagem do jacaré Rijeka-um de apenas dois lugares do mundo onde lobos vermelhos Corra de graça.

Talvez ele finalmente tenha seu desejo.

No final de dezembro, a Diretoria Federal da Rodovia concedeu seu primeiro apoio como parte do novo programa piloto de vida selvagem de US $ 125 milhões. Se as doações não cancelam de alguma forma o presidente Donald Trump, parte do dinheiro ajudará as agências estatais e grupos sem fins lucrativos a renovar uma parte da rodovia de 2,5 quilômetros com cercas e uma série de omissões ou pequenos passos subterrâneos, para permitir lobos vermelhos como lobos vermelhos Ursos pretos, Jelena com cauda branca e outros animais-eles passam com segurança sob o trânsito.

“Quando você constrói pontes ou vida selvagem debaixo d’água, reduz o conflito da vida humana”, disse o ecologista de Duke Stuart Pimm, que estuda as migrações da vida selvagem, mas não diretamente envolvido no projeto. “É cada vez mais consciente que a redução de colisões de tráfego é inteligente para animais selvagens, inteligentemente para os seres humanos”.

Outras agências apoiarão novas pontes e toupeira subaquática de Jelena em Idah, um antílope pronor no Novi México, e pumas e ursos no Oregon, entre outros projetos.

Mas o que está nos EUA 64 é que o objetivo é o dobro: uma diminuição em colisões perigosas e um prazo – e salva uma espécie criticamente ameaçada. Existem menos de 20 lobos vermelhos permanecem na natureza; Além do rio Alligator, o segundo habitat restante está localizado em um refúgio nacional nas proximidades de pocozina de animais selvagens.

Madison calcula que o número 2444 representou 7% da população bem conhecida do lobo vermelho selvagem. “Então, toda vez que você recebe mortalidade, é um sucesso significativo”, disse ele.

Redução de bens – e resgate da espécie?

As transições da vida selvagem vêm se espalhando para os Estados Unidos nos últimos 20 anos com amplo apoio não partidário. O objetivo mais comum é a segurança. Um relatório do Congresso avaliou que colisões perigosas de rodovias com grandes animais matam centenas de pessoas e custam mais de US $ 8 bilhões a cada ano.

Os pesquisadores aprenderam muito sobre o que funciona para diferentes tipos.

“O Pronghorn não quer passar por túneis ou espaços próximos, para evitar subaquáticos e precisar de pontes”, disse Arthur Middleton, um ecologista que estuda a migração de animais na Universidade de Berkeley da Califórnia. “Enquanto o cervo vai abaixo ou mais.”

Lobos cinzentos e coyots – e, provavelmente, lobos vermelhos – também usarão subaquática ou omissões de 6 ou 8 pés de diâmetro. As cercas são cruciais para direcionar os animais para as estruturas.

Ao longo dos 30 de nós, em Wyoming, sete pequenas passagens subterrâneas e cercas são cortadas por colisões de veados em 81%. No Canadá, uma série de viadutos e passagens subterrâneas ao longo da rodovia trans-canada no Parque Nacional Banff reduziu as colisões com animais com capuz em 94%.

Mas se o animal selvagem puder ajudar a evitar a extinção, é mais difícil de responder.

“A preservação sempre fez parte da história, mas agora vemos as transições cada vez mais aparecendo que têm preservação como uma explicação primária”, disse Ben Goldfarb, autor do livro do livro Transições: como a ecologia da estrada forma o futuro do nosso planeta.

Algumas das transições de preservação mais ambiciosas foram construídas e levará tempo para avaliar os resultados.

Fora de Los Angeles, espera -se que um movimento selvagem mais de 10 tiras dos EUA 101 seja aberto em 2026. O objetivo principal é ajudar a conectar o habitat dos leões da montanha, que precisam atravessar a estrada para encontrar amigos apropriados. A consanguinidade entre os leões da montanha na região de Los Angeles já levou a mutações genéticas e redução da fertilidade.

No estado do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, a construção de uma ponte de animais selvagens que se estendia sem 101 foi concluída em 2020 e, em seguida, as mudas inatas foram plantadas no solo. Uma vez que essas árvores amadurecem, os pesquisadores estudarão se as espécies -alvo – um macaco ameaçador chamado tamarina de leão dourado – usam regularmente a ponte. Especialistas dizem que as árvores são necessárias para criaturas como um macaco ou medicação se mover sobre a ponte. As espécies encontradas na Terra, incluindo raposas, téateras e tatus, já estão cruzando.

Esperança no final do túnel sob os lobos vermelhos?

Embora não seja certo que a transição da vida selvagem possa salvar os últimos lobos vermelhos, os cientistas dizem que não farão nada quase certamente rapidamente sua morte.

Canis Rufus, muitas vezes chamado de “American Wolf”, uma vez passou do centro do Texas para o sul de Iova e Extremo Oriente como Long Island, Nova York. Depois de serem declarados extintos na natureza, os lobos vermelhos foram retroduzidos na Carolina do Norte em 1987.

Por cerca de 20 anos, a população cresceu para cerca de 120 animais. Em seguida, seu número entrou em colapso – com as colisões do veículo o culpado primário. Uma pesquisa revelou que os veículos mataram cerca de 5% da população de lobos vermelhos a cada ano entre sua retrodução e 2022.

Marcel P. Huiser, co -autor de estudo e ecologista de pesquisa do Instituto de Transporte Ocidental de Montana, alertou que o custo de nada “, incluindo a perda de espécies selvagens, pode ser muito maior que o custo da implementação da mitigação eficaz”.

Na Carolina do Norte, os biólogos de peixes e animais selvagens tentaram outras medidas para evitar uma colisão – como sinais piscantes nas estradas e colares reflexivos – sem grande sucesso.

Após a morte, não. 2444, grupos encantadores como a rede Wildlands e o Centro de Diversidade Biológica defendidas para outra solução.

Em setembro, o Ministério dos Transportes na Carolina do Norte apresentou um pedido por conceder doações para a sobrevivência essencial do lobo vermelho dentro da rota ou salvador de evaculação.

Os planos para a transição da vida selvagem para os Estados Unidos exigem várias estruturas subaquáticas – das quais são suficientes para passar lobos e outros mamíferos grandes – e a cerca que o acompanha. O número exato e o tamanho da água subaquática precisam ser determinados, disse Travis W. Wilson, coordenador da preservação do Habitat for the Wild Animal Commission na Carolina do Norte.

O custo total estimado do projeto é de cerca de US $ 31,5 milhões, incluindo quatro milhões de dólares em doações particulares coletadas pelos grupos de conservação e um apoio anônimo de doadores.

“Este é um dos projetos mais importantes para a conexão da vida selvagem no país”, disse Beth Pratt, fundadora de um fundo de vida selvagem sem fins lucrativos, que levantou fundos para o projeto. “Os lobos vermelhos ameaçados criticamente desaparecerão se não fizermos nada”.

Allen G. Breed e Christina Larson, Associated Press

