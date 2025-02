Como os adotantes usem os primeiros a IA para transformar a terapia

A tendência no Vale do Silício está crescendo, onde os engenheiros são terapetados pelo ChatGPT. Bem, não exatamente terapia, mas usando instruções auto -reflexivas para desbloquear insights profundos sobre suas vidas. É como receber dicas de um amigo que é extremamente habilidoso na escuta ativa – exceto 300.000 anos e vive mais de 100 bilhões de vida (não faz sentido, mas não o tempo em que vivemos).

Visitei o Commons, um dos centros fundadores do “Vale Cerebral” em São Francisco, onde a comunidade de Superusuador de Claude e Chatgpt se reuniu para discutir “Ai para o trabalho interno”. Esse grupo Gen Z compartilhou suas táticas não convencionais para o uso da IA ​​para catalizar o crescimento pessoal e a discreção.

Um participante explicou que transmitiu todas as suas entradas em uma revista de 10 anos em Claude para analisar os principais momentos de crescimento. Ele não entendeu o profundo impacto de sua imigração nos EUA até que Claude apontou que ele ainda molda seu senso de lar hoje. O anfitrião discutiu como ele o usa como analista júnico para interpretar seus sonhos, enfatizando o quão eficaz ele revela padrões inconscientes.

Eu pessoalmente uso grandes modelos de linguagem para melhorar meus relacionamentos. Depois de algumas tentativas malsucedidas de ouvir realmente durante as brigas ferozes com meu parceiro, gravei uma dessas discussões e transferi o som para o caderno. A IA revelou onde nos entendemos mal – dado como conversaríamos quando começamos – e descobrimos padrões improdutivos em nossa dinâmica. Isso levou a uma conversa inovadora na qual realmente ouvimos. Embora o relacionamento no final tenha falhado, eu mereço nos ajudar a alcançar um nível mais profundo de entendimento e respeito mútuos.

Como incentivar os relacionamentos em vez de substituí -los

Embora a preocupação com a relação humana-AI da mudança de dinâmica seja válida e existe para ficar. A verdadeira questão não é se haverá parte da nossa vida – já é. A questão da pressão é como projetamos sistemas que estimulam a conexão em vez de substituí -la. É usado com cuidado, a IA pode melhorar nossos relacionamentos, oferecendo novas maneiras de se entender, ajudando -nos a crescer.

Esses métodos podem melhorar a maneira como prestamos cuidados na terapia.

A terapia tem sido falada da dança gentil dos terapeutas de auto-entendimento que aderem aos clientes não ditos, de acordo com as verdades e desejadas e assustadas. E se a IA puder sentar -se em asas, não como observador, mas como associado, agarrando ou sutil demais para que a mente humana pudesse descobrir?

Não se trata de máquinas que fornecem ao platô ou algoritmos que tentam simpatizar. São sistemas integrados no curso do terapeuta – que lidam com a transcrição, análise e até intervenções criativas baseadas em princípios psicodinâmicos ou cognitivos. A IA pode identificar tópicos nas narrativas dos clientes, destacar mudanças emocionais e fornecer terapeutas de inspeção com base nos dados informados -não ditados -julgamentos clínicos.

Por exemplo, o assistente de IA para reescrever e organizar as notas da sessão pode sugerir que a referência recorrente do cliente à “liberdade” coincide com a ambivalência de acordo com a decisão de carreira. Ou poderia marcar uma mudança sutil de um tom que sugere o conflito fundamental que o terapeuta pode explorar. Longe de reduzir o papel do terapeuta, essas ferramentas melhoram sua capacidade de permanecer presentes, garantindo que os detalhes vitais não sejam negligenciados.

O ceticismo em torno da IA ​​geralmente decorre do medo de que a tecnologia substitua a conexão humana. Mas, como coletivo, temos o poder da tomada de decisão. A IA pode honrar a santidade do relacionamento terapêutico, permanecendo em segundo plano, como um psicométrico ou notebook qualificado, permitindo que os terapeutas se envolvam totalmente.

Desafios e oportunidades

Permanecem desafios reais. Como garantir que essas ferramentas sejam treinadas para várias informações representativas? Como nos mantemos de viés? Mais importante, como projetar sistemas para permanecer humilde – ciente de seus limites e descarte da experiência do terapeuta?

O que mais me excita é o potencial para a IA suporta práticas somáticas em terapia. Evidências crescentes mostram que o corpo desempenha um papel fundamental no processamento do trauma e na obtenção da regulação emocional de maneiras pelas quais a terapia não pode ser discutida. Com a IA -homem que gerencia a carga cognitiva de tarefas administrativas, os terapeutas podem se concentrar mais em facilitar a terapia somática – abordagens que incluem técnicas corporais, como exercícios de aterramento, espelhamento e presença física.

Nesta visão da IA, permite um maior acesso aos indivíduos que se autodenominam. Os clientes podem reconhecer individualmente padrões, processar insights e criar consciência – um trabalho que pode ser feito fora da terapia tradicional. Como a AI gerencia esses aspectos a um preço baixo, os terapeutas podem se concentrar em intervenções que requerem empatia, presença e conexão. O futuro da terapia poderia equilibrar a descoberta auto -descoberta focada na IA com trabalho somático e relacional, fornecendo cura transformadora.

Na saúde mental, a tecnologia deve seguir a humanidade. Os melhores sistemas de IA aprimoram as capacidades do terapeuta sem sombreamento. Esse novo período de IA -um pode ser capacitando os profissionais de se aprofundar, ajudar os clientes a se sentirem mais vistos e a tornar a cura mais precisa sem perder a arte.

A pergunta a fazer pode não ser sobre se a IA pode fazer o que os terapeutas fazem. É assim que a IA pode ajudar os terapeutas a fazer o que fazem melhor – com clareza, presença e ilusão. Como essas ferramentas encontram silenciosamente seu lugar nas salas terapêuticas, oportunidades de crescimento transformador – tanto para clientes quanto para os médicos – basta começar.

Angelia Muller é a co -fundadora e diretora executiva de sintonia.

