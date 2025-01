Como os cientistas correram para fazer a qualidade real do ar no seu telefone no seu telefone

Como os cientistas correram para fazer a qualidade real do ar no...

Enquanto os incêndios queimavam dezenas de milhares de hectares no condado de Los Angeles, as autoridades alertaram os moradores de que o ar era “sopa venenosa” de poluição – recheada com o fato de que não apenas vegetação, mas carros, edifícios, casas e todos os plásticos e eletrônicos dentro deles dentro deles entrou nas chamas dentro deles.

Mas, para surpresa de alguns habitantes, o índice de qualidade do ar (aqi) em seus telefones Eu não cruzei Essa mesma mensagem. Isso ocorre porque o AQI não cobre toda a gama de poluição do ar – que foi feita de toxinas durante o incêndio, incluindo chumbo, cloro e bromo. Para fornecer aos residentes uma imagem completa do que estava exatamente no ar ao redor de Los Angeles, os cientistas com projeto de monitoramento aéreo fizeram suas medições avançadas de poluição do ar Disponível ao público.

Dados de chumbo, Los Angeles 1/1/2025-1/28/2025 (Captura de tela: Dados de ascensão)

O que o AQI não captura na poluição do ar?

A Agência de Proteção Ambiental desenvolveu AQI para medir os cinco principais poluentes: ozônio no nível do solo, poluição das partículas (também chamadas de partículas finas ou PM2.5, significando partículas que são 2,5 microns ou tamanho menor), monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio . PM2.5 e ozônio são geralmente poluentes primários. O índice fornece todo esse valor de poluição do ar com base na concentração total de massa.

Isso significa que geralmente a leitura da AQI pode perder as especificidades, diz Roya Bahreini, professor de ciências atmosféricas da Universidade da Califórnia Riverside e pesquisador rival de ciência atmosférica e uma rede para medir o projeto de química ou subida. Também há falta de certas toxinas que podem ser publicadas durante eventos como incêndios urbanos. “Apenas assistir PM2.5 não pode dizer como o ar é tóxico”.

A maneira como muitas cidades medem as medidas de aerossol no ar não mostram uma imagem completa em tempo real, acrescenta ela. Embora alguns possam medir continuamente os poluentes do ar, eles podem analisar os filtros de ar apenas a cada três ou cinco dias. Eles também unem todos esses dados por um período de 24 horas. “Você não recebe esses perfis muito dinâmicos”, diz Bahreini, “não sabemos se uma alta concentração ele vê um filtro por causa de algo que aconteceu na manhã de uma pressa ou à tarde ou à noite”.

Essas lacunas são o que é um projeto de escalada, que financiou a National Science Foundation em 2021, espera cumprir. “Queríamos examinar continuamente a composição química do PM2.5, e esse tipo rápido de rede de alto nível não existia nos EUA”, diz Bahreini. A Ascent estabeleceu sua rede em 12 sites em todo o país, incluindo dois locais em Los Angeles. “Com essa rede, vemos constantemente o quão dinâmica a composição do aerossol pode ser, bem como como as coisas mudam”.

Dados de cloro, Los Angeles 1/1/2025-1/28/2025 (Captura de tela: Dados de ascensão)

Chumbo e cloro no ar de La Wildfire

O objetivo da subida é publicar publicamente todas as suas medidas até setembro de 2025, mas ele correu para definir um site com suas leituras à sua disposição durante o incêndio, enquanto os pesquisadores perceberam a importância do que capturaram.

No início, o local de monitoramento da subida no rio Pico, que faz parte do distrito do sudeste de Los Angeles, viu grandes picos no ar no ar – acelerando, na pior das hipóteses, com 472 pistas de chumbo por metro cúbico de ar. O nível seguro de EPA para chumbo no ar é de 150 nanogramas por metro cúbico, em média, durante três meses. Antes do início dos incêndios, o nível de LA -A era inferior a 3 nanogramas.

Aproximadamente ao mesmo tempo. A ferramenta de ascensão também gastou os picos no CH O nível de bromo também viu picos significativos.

Exposição a tudo isso pode vir com efeitos à saúde: respirar trazer foi associado a danos no cérebro e no sistema nervoso; O cloro pode danificar o trato respiratório e os pulmões, e a exposição ao bromo pode causar pneumonia. (Embora seja difícil para os dois últimos saber o risco, considerando como eles se distribuíram pelo ar durante o incêndio.) A respiração em muita poluição por partículas geralmente pode causar problemas respiratórios e até mortalidade prematura.

Esses três produtos químicos são “muito únicos” para algo como um incêndio urbano, diz Bahreini. A liderança pode entrar no ar dos depósitos de solo que estavam queimando, bem como tubos de chumbo ou cores de casas mais antigas. Cap “Você pode imaginar o quão queimado é”, diz Bahreini. Bromi pode estar em todos os tipos de materiais domésticos, de colchão a sofá e carpete, pois o componente do varejista de chamas é frequentemente usado.

Verificação da qualidade do ar – e máscara

E O nível mais alto dessas três toxinas diminuiu após os períodos de fogo mais ativos. No entanto, mesmo depois que eles diminuíram, seu nível ainda estava acima do normal – é possível devido ao vento, esforço para limpar ou outros distúrbios que podem redistribuir partículas no ar.

A ascensão planeja manter o seu Dados de Los Angeles disponíveis publicamente Enquanto houver interesse e risco de incêndio, os moradores podem monitorar esses poluentes em tempo real. (LA recentemente recebeu chuva que fez os incêndios facilitarem, embora as autoridades alertassem que as condições de incêndio ainda poderiam persistir, especialmente se os ventos do retorno de Santa Ana.) Bahreini incentive os moradores a usar uma máscara, como N95 ou KN95, que protege contra PM2 .5 .

