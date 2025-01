Como os executores podem preencher a lacuna do conhecimento da IA

De simplificar tarefas administrativas à melhoria das sessões de brainstorming, a IA se torna um companheiro importante no local de trabalho. No entanto, apesar de sua promessa transformadora, sua integração não é tão simples quanto trocar um interruptor.

Lideramos recentemente pesquisar no Software Lucid para detectar o uso de IA no local de trabalho. Descobrimos que mais de um terço dos trabalhadores em todo o mundo já usa IA para tarefas básicas, como geração de idéias (39%), criação de conteúdo (37%), comunicação abstrata (33%) e documentação (31%). Quando pensamos em como adotamos a tecnologia em nossos produtos, nosso investimento em inteligência foi crucial para a construção de uma plataforma pronta para a IA que automatiza a visualização de dados e permite a iteração rápida, ao mesmo tempo, alinhada de maneira não imóvel ao trabalho das pessoas.

O verdadeiro potencial para a IA continuar transformando tarefas diárias e um trabalho ainda mais estratégico só será possível se a IA incorporar no trabalho de funcionários de funcionários de maneiras iterativas e práticas que permitem que as equipes dominem a tecnologia.

Os funcionários se sentem otimistas em relação à IA

Pesquisas globais com mais de 2500 trabalhadores do conhecimento revelaram insights críticos para a crescente influência da IA ​​em um local de trabalho. Geralmente, as descobertas pintam uma imagem otimista: quase dois funcionários (63%) dos funcionários veem a IA como uma descoberta sobre o trabalho mais cumprido e um equilíbrio aprimorado entre trabalho e vida privada.

Quando mais profundamente exploramos o que incentiva essas perspectivas positivas, ocorreram três vantagens principais: 62% dos funcionários enfatizam o ganho de produtividade, a economia de custos de 40% e a consolidação do feixe tecnológico e 38% veem a comunicação e a tomada de decisão aprimoradas.

Mas o que realmente atraiu minha atenção é um impacto tangível impressionante na produtividade; Mais de 50% dos trabalhadores acreditam que a IA os salvará pelo menos três horas de trabalho por semana. É hora de planejar desviar e investir em uma iniciativa estratégica de maior valor. De fato, 45% dos funcionários já estão usando a IA para melhorar efetivamente os projetos. E embora as economias sejam três horas por semana significativas para os trabalhadores, provavelmente é apenas o começo. À medida que as ferramentas de Ali estão progredindo e adotando aumentos, o tempo economizado pode crescer significativamente nos próximos anos.

Obstáculos à adoção de IA por último

Em conversas com clientes e perspectivas, notamos um sentimento interessante: embora estejam empolgados com o que a IA pode fazer, eles são inundados com o número de ferramentas de IA disponíveis. Esse feedback enfatiza o insight -chave – e não deve parecer uma camada adicional de complexidade. Quando a IA é despercebida em ferramentas que as pessoas já conhecem e amam, simplifica seu fluxo diário de trabalho sem adicionar outro sistema de aprendizado ou gerenciamento.

Quando analisamos mais os obstáculos que mantêm a adoção da IA, nossa pesquisa revelou uma grande divisão entre o nível organizacional. Enquanto 83% dos executivos estão usando ativamente as ferramentas de IA, isso cai para apenas 42% dos trabalhadores do nível inicial. Também vemos uma conexão direta entre uso e confiança. Noventa por cento dos executivos se sentem confiantes usando recursos de IA, enquanto 41% dos funcionários do nível inicial se sentem difíceis ou não conhecidos.

O regulamento da IA ​​é o topo da mente

A regulamentação e a segurança adequadas são importantes para empresas e funcionários. A IA é uma ferramenta poderosa e emocionante, mas deve haver diretrizes para manter as informações sobre a empresa. Nossa pesquisa revela que 88% das empresas conduzem diretrizes rígidas para a proteção de seus negócios e funcionários – mas a implementação eficaz é mostrada como um maior obstáculo.

O atual não relacionado à criação da política e à consciência na força de trabalho é significativa: enquanto 70% dos executivos dizem que sua empresa estabeleceu políticas de IA, apenas 29% dos funcionários do nível inicial estão convencidos de que essas cercas de proteção existem. Os executivos devem gastar tempo comunicando e implementando esses sistemas, para que as equipes estejam autorizadas a usar a IA com a ponta de segurança da mente.

Caminho para a IA estratégica

A influência da IA ​​aumenta além da produtividade e da eficiência-é sobre melhorar a maneira como trabalhamos, melhorando a satisfação no trabalho e alimentando um melhor equilíbrio entre trabalho e vida. Isso deve ser dividido por estratégico e praticamente através de treinamento abrangente de funcionários e estratégias de integração de IA transparentes, transferência de falhas no nível da organização e resolução de problemas de segurança e privacidade.

AI não se trata de substituir as pessoas; É sobre fortalecimento. O futuro do trabalho é colaborativo e é um parceiro poderoso que aprimorará os recursos humanos. Em Lucid, nosso objetivo é fazer com que a IA se sinta acessível, confiável e impressionante – algo que realmente ajuda as equipes a tornar as coisas melhores e mais rápidas. A aceitação dessa tecnologia de maneira cuidadosa e envolvida será crucial para o sucesso organizacional e o empoderamento dos funcionários.

Dave Grow é o CEO da Lucid Software.

