Como os gerentes de caso ajudam os sobreviventes La Wildfire

Quase três semanas depoisEaton Fire destruiu sua casa de AltadenPete e Angela Mitchell precisam de respostas para o que fazer a seguir.

Eles se registraram paraFemAjuda, mas recebi uma carta de aprovação. Após uma ligação de 90 minutos para a linha de assistência da agência e um longo dia no Centro de Recuperação da FEMA, eles descobriram que precisavam de vários documentos de seguro. Mas o escritório de seguros também queimou. Agora eles têm documentos, mas não consigo pensar em como transferi -los para a FEMA.

A mente da frente para eles é onde eles, seus quatro cães e um gato, moram alguns anos para renovar e pagar pela hipoteca existente por sua casa destruída e por alugar em um lugar temporário a cada mês.

“É uma maratona, não um sprint”, disse Angela, mas eles não sabem quem pode liderá -los. E eles cuidam do que acontece quando a FEMA e a mídia vão para a próxima crise. “Estaremos aqui, vamos lutar.”

Dezenas de milhares de pessoas afetadas por Los Angeles têm preocupações semelhantes. Para ajudar, organizações sem fins lucrativos em toda a região estão preparando o que eles dizem será um número recorde de casos de casos de desastres e defensores para apoiar os sobreviventes através de sua recuperação, conectando -os com recursos e lutando em seu nome.

“O que as pessoas realmente precisam quando, no ponto mais baixo de sua vida, é alguém de sua equipe que ajuda a apoiá -las e as direciona através de sua recuperação”, disse Claire Balsley, diretora do Programa de Desastres na organização da recuperação de um desastre baseado no SBP de Nova Orleans.

Dadas as proporções de destruição, as organizações sem fins lucrativos esperam uma terrível necessidade desses serviços.

“O termo” sem precedentes “não poderia ser mais preciso”, disse Jenni Campbell, diretora executiva da região de Los Angeles ou diretora de recuperação da comunidade de Larcrro. “O número de agências e organizações que se inscreveram para participar do gerenciamento de casos de desastre também é sem precedentes”.

Os casos de casos de desastre (DCMs) são treinados e comprovados para apoiar as famílias por meio do plano de recuperação de longo prazo, mas muitas organizações sem fins lucrativos oferecem outros tipos de advogados e trabalhadores que podem conectar sobreviventes a recursos e ajudá -los a se mover em aplicações.

“Queremos que todos participem de sua própria recuperação o máximo possível, mas queremos direcioná -los na direção certa”, disse Shaun McCarty, chefe do Programa de Gerenciamento de Casos de Desastres nas organizações de caridade católicas Los Angeles. “Eles não querem iniciar erros, como remover suas propriedades ou gastar dinheiro que virá mais tarde”.

A necessidade de suporte é clara. Desde 27 de janeiro, quase 112.000 pedidos de FEMA foram arquivados, mas apenas cerca de 19.000 foram aprovados para assistência individual, de acordo com a agência.

Os candidatos da FEMA que recebem uma carta afirmando que “não são aprovados” geralmente precisam entregar mais documentos ou corrigir erros por erro. Balsley disse que era crucial que essas famílias estivessem reclamando de decisões. “A negação não significa que é o fim da estrada, é o começo de uma conversa”, disse ela.

Mas esse processo pode ser árduo.

“Eles sentem que não há caminho a seguir e, se não têm advogado, acho que muitas pessoas desistem”, disse Melissa Baurer, diretora de saúde integrada e alcance nas Clínicas Hospitalar e Santiam em Stayton, Oregon.

Seu hospital contratou gerentes de objetos para apoiar as pessoas sob a influência de2020. Fire Santiam Canyonno noroeste de Oregon. Foram necessárias oito reclamações para aprovar um empréstimo para pequenas empresas. O gerente do caso ligou para o FEM 14 vezes durante quatro meses para obter um pagamento doméstico.

“Demos luvas de boxe a esse gerente”, disse Baurer. “Ela foi apenas lutar contra todas as queixas com o FEM -Ei nunca recebeu uma resposta.”

Sem alguém acreditar, as pessoas brigando após um desastre podem não procurar ajuda, elas responderamdesinformaçãoOu traumas anteriores que sofreram suas comunidades, dizem especialistas.

“O gerenciamento de casos não é apenas uma navegação de papelada, mas sobre a conexão humana”, disse Skye Kolealani, diretor de resistência no Conselho do Progresso Havaiano original ou da CNHA.

Depois de 2023. Maui Wild Fires,A CNHA contratou “Navigadores da Comunidade”que sobreviveram a Lahain. “Suas experiências de vida os permitiramConecte -se aos membros da comunidadeEm um nível pessoal profundo, a construção da confiança e o incentivo a um senso de entendimento comum “, disse Razon-Olds.

Em Los Angeles, o primeiro passo é encontrar todas as pessoas afetadas – não apenas os proprietários, mas os locatários, os proprietários de pequenas empresas e pessoas que perderam o emprego – e dizendo a eles que esses serviços estão disponíveis. Muitos nunca ouviram falar de gerenciar casos de desastres, incluindo Mitchells.

Em frente ao Centro de Recuperação da FEMA, eles disseram que a idéia estava interessada neles, especialmente depois de ligar para a FEMA apenas para transferi -los de uma pessoa para uma pessoa. “Você não tem esse foco ou relacionamento centralizado”, disse Angela Mitchell.

Para obter assistência na gerência dos casos, as famílias podem ligar para sua linha local para ajudar 211 ou preencher formulários para entrada na Internet com a Larcrom, organizações de caridade católica de Los Angeles e outras organizações locais. Algumas organizações sem fins lucrativos estão associadas a sobreviventes nos centros da FEMA para a Feira de Recuperação e Recursos de Desastres.

Campbell disse que Larco e Catholic Charity estão cooperando com a centralização dos dados dos sobreviventes para avaliar as necessidades e os casos de triagem para que o DCM pudesse começar a alcançar suas mãos.

“Todos nós tentamos muito para garantir que não duplicassemos esforços e garantimos que coletamos todos os últimos indivíduos para precisar de ajuda”, disse ela.

Garantir que ninguém seja perdido exige a conquista de escolas, igrejas e outros pontos focais da comunidade, disse Siugen Constanza, diretor de empregos comunitários e alcance no Malibu e no Girl Club. Sua equipe de terapeutas familiares e trabalhadores de treinamento social chama famílias da Escola Unificada de Santa Monica-Malib.

“Fazemos tudo o que precisamos, se tivermos que encontrá -los na Starbucks, abrigo, na rua, tudo o que precisamos para fornecer esse apoio”, disse Constanza, acrescentando que os casos que falam espanhol.

Embora a FEMA forneça financiamento para casos de desastre, a maioria dos grupos depende do apoio filantrópico e local ao emprego e treinamento do gerente de casos. Balsley, do SBP, disse que viu que essas doações estavam pagando dividendos. “Para cada dólar que o doador filantrópico coloca em nosso programa, podemos ajudar os sobreviventes a se aproximarem de três dólares”, disse ela.

O suporte firme permite que os programas durem o máximo que precisam. Campbell disse que o DCMS ainda está ajudando as famílias que estão se recuperando do Woolsey Fire 2018.

“Nós não saímos”, disse ela. “Ficamos até que um processo de recuperação de longo prazo seja realizado”.

A cobertura das organizações filantropia e não -lucrativa da Associated Press é apoiada pela conversa AP -AS com os EUA, com o financiamento da Lilly Endowment Inc. O AP é o único responsável por esse conteúdo. Para toda a cobertura da filantropia AP -AA, visitehttps://apnews.com/hub/philanthropy.

– Gabriela Aon Angugareira, Associated Press

