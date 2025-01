Como os provedores de aborto podem ajudar os pacientes a navegar pelas ameaças à privacidade digital

Muito antes de Roe v. Wade foi derrubado, os defensores da justiça reprodutiva foram O alarme soa sobre o número crescente de mulheres expostas à investigação criminal por suspeita de aborto, nado-morto ou aborto. Estes casos foram muitas vezes apresentados por prestadores de cuidados de saúde e apoiados por leis estaduais utilizadas para processar mulheres por abortos.

Mas leis recentes encorajam Pessoas fora dos cuidados de saúdeincluindo amigos e familiares, para denunciar alguém que suspeitam estar tendo um aborto espontâneo ou ajudando outra pessoa a sofrer um aborto espontâneo. Junto com o invisível Acesso que as autoridades agora têm Para informações digitais, essas leis criam novas vias de ação penal.

Na era pós-Roe, as pessoas que conseguem engravidar enfrentam ameaças crescentes. Os prestadores de cuidados de saúde, a família, os amigos, as informações contidas em dispositivos pessoais e quase todas as atividades que podem ser observadas ou registadas representam riscos de privacidade que podem levar a processos judiciais. EU Estude privacidade online. Esta enorme margem para potencial vigilância e invasão de privacidade é um foco principal da investigação que os meus colegas e eu estamos a realizar.

Num artigo recente, questionámos prestadores de cuidados de saúde reprodutiva sobre as suas práticas de privacidade e segurança. Usamos os resultados para mapear o caminho de uma hipotética “Jane” para ilustrar como as pessoas podem Identifique riscos de privacidade em suas próprias situações. Esta abordagem aventureira de escolha ajuda os leitores a navegar pelos potenciais desafios legais, digitais e pessoais envolvidos no acesso aos cuidados de saúde reprodutiva — e revela os riscos obscuros.

Proteção de privacidade

Historicamente, os prestadores de cuidados de saúde que se opunham ao aborto eram as principais fontes de notificação de pacientes suspeitos de procurarem o aborto. Embora continuem a ser uma ameaça significativa, surgiram riscos adicionais para a privacidade dos pacientes. Por exemplo, as leis estaduais cada vez mais Provedores de coerção apresentar documentação médica.

Isso contorna as novas proteções da Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde Informações sobre saúde reprodutiva protegida do uso em investigações quando as pessoas buscam o aborto em estados onde o procedimento é legal. As autoridades também poderiam acessar os registros além das fronteiras estaduais onde o aborto é legal – por exemplo, quando diferentes sistemas de registos de saúde electrónicos pode compartilhar dados.

Também é possível que, no futuro, os registos de saúde electrónicos sejam confiscados entre estados. Ano passado, na carta Ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, 19 procuradores-gerais protestaram contra as novas regras de privacidade de dados federais. Texas seguiu com uma ação judicial Contra a administração Biden por causa da regra.

Até mesmo as chamadas leis de proteção aprovadas por alguns estados pretendiam proteger as pessoas que buscam o aborto de convulsões recordes. tem buracos. De acordo com a administração Biden, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA adicionou uma regra de privacidade para proteger as informações sobre saúde reprodutiva.

Vulnerabilidades de privacidade

Apesar de algumas proteções oferecidas pela Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde, persistem lacunas adicionais na proteção da informação sobre saúde reprodutiva. Dados registrados fora de portais médicos, como de aplicativos ou transações farmacêuticas, muitas vezes ficam fora do escopo da lei federal.

É importante observar que os aplicativos que incluem dados sobre a saúde reprodutiva dos consumidores, como rastreadores de período, não necessariamente convidar maior risco do que os informantes. Mas o potencial distópico dos governos que alcançam informações íntimas pessoais e a simplicidade da droga –Excluindo o aplicativo—Nacre Atenção desproporcional.

Embora não esteja totalmente claro se os rastreadores de período são definitivamente bons ou ruins do ponto de vista da privacidade digital, eles oferecem benefícios potenciais, como ajudar as pessoas a prevenir gravidezes indesejadas e, assim, evitar processos judiciais.

Uma vez denunciadas às autoridades, as atividades realizadas em dispositivos pessoais –Histórico de navegação,, comprar,, Informações de localizaçãoe Mensagens com amigos ou familiares– pode tornar-se prova na acusação. As autoridades mostraram-se preparadas para uma intimação judicial registros das redes sociais plataformas, e muitas vezes são Acesse dispositivos pessoais.

Além disso, as leis que incentivam familiares, amigos e parceiros a denunciar suspeitas de aborto criam um A ameaça da vigilância de associados íntimos. Esta dinâmica é exacerbada por novas leis que criminalizar o “tráfico” de menores—Transportando-os através das fronteiras estaduais – para serviços de aborto.

O papel do provedor de serviços de proteção de privacidade

Na nossa investigação, os meus colegas e eu descobrimos que os prestadores de cuidados de saúde reprodutiva podem desempenhar um papel fundamental na orientação dos pacientes para a adopção de estratégias de privacidade e ajudando-os a tornarem-se cada vez mais paisagem complexa ameaças à privacidade. As clínicas são espaços confiáveis ​​para cuidados acessíveis e progressivos que muitas vezes protegem os pacientes de julgamentos ou danos.

Com base nas nossas entrevistas com prestadores de cuidados de saúde reprodutiva, os protocolos que utilizam para gerir a comunicação, a faturação e outros aspectos da interação com os pacientes demonstraram ser eficazes na proteção da privacidade, especialmente para populações vulneráveis, como menores ou pessoas com parceiros abusivos. No entanto, as pessoas que procuram o aborto enfrentam ameaças diferenciadas. Os prestadores tendem a ignorar os riscos digitais e as ameaças judiciais associadas aos dispositivos e registos dos pacientes.

Esta lacuna de sensibilização deixa os pacientes sem orientações críticas para proteger a sua privacidade. Nossa pesquisa inicial após a decisão DOBBS descobriu que as pessoas são capazes de engravidar Expresse preocupações profundas Sobre a privacidade reprodutiva, mas muitas vezes sentem-se inadequadamente preparados para navegar nas suas complexidades.

As descobertas da nossa próxima investigação sugerem que muitos pacientes estão a tomar precauções extensas, mas não está claro até que ponto podem efetivamente dar prioridade às suas estratégias digitais. Ao mesmo tempo, estas pessoas depositam uma confiança significativa nos seus prestadores de cuidados de saúde reprodutiva, especialmente porque muitas vezes consideram as diretrizes de privacidade existentes pouco fiáveis ​​ou insuficientes.

Embora os fornecedores possam estar atualmente menos atentos aos novos riscos de privacidade, poderão desempenhar um papel crucial na sua abordagem. Ao incorporar a privacidade digital e a modelagem de ameaças em seus cuidados, os provedores podem ajudar os pacientes a navegar no complexo cenário de ameaças em um ambiente de vigilância abrangente.

Nora McDonald é professor assistente de tecnologia da informação na Universidade George Mason.

Este artigo foi publicado em Conversa Sob licença Creative Commons. Para ler artigo original.

Fonte