Como os voluntários seguem perdas no congelamento da USAID

QuandoAgência de Desenvolvimento Internacional dos EUAE o Departamento de Estado disseArtistas para pausar todo o trabalhoEsperava -se que Sadie Healy fosse “terrível”.

Mas Healy, que lidera uma pequena empresa global de saúde, a Molloy Consultants, percebeu que ninguém documentou o quão ruim seria o congelamento para ajudar no lado dos EUA. A USAID não catalogou as influências porque o governo do presidente Donald Trump liberou vários funcionários, fechou a sede e depois disse Os funcionários terminariam seus empregos. As empresas de não -lucro e assistência que trabalharam com a USAIDS lutaram para sobreviver.

Tão Healy decidiu fazê -lo.

“Eu sou uma ação. Depressão e tristeza que sabíamos causar algo que eu não poderia lidar”, disse Healy em entrevista à Associated Press. “Isso é o que chamamos de reunião de Zuma.”

Healy é um dos crescentes número de pessoas e organizações em um ecossistema internacional de desenvolvimento que avança para monitorar o impacto do congelamento no lado americano da ajuda. Muitos são organizações sem fins lucrativos que já apóiam grandes grupos em todo o mundo, enquanto outros profissionais que agora oferecem seu tempo, relacionamentos e habilidades.

Os EUA são o maior médico humanitário global, dandoUS $ 13,9 bilhões em 2024e o maior apoiador da ONU, o que significa qualquer alteração na assistência externaReconciliação de influência na geografia e perguntas. Desde então, o intervalo de financiamento se transformou em desmontar a USAIDS de seus programas.

“Fechar”, disse Trump nas mídias sociais na sexta -feira, embora o juiz parasse um plano para colocarMilhares de funcionários de licença remunerada.

Os cortes de USAIDS são permanentes ou não?

Elon Musk, diretor executivo da Tesla e consultor do governo Biliana Trump, temliderou a campanhaExcluindo a USAID, dizendo nos postos a X que é “mal”, “organização criminosa” e “ninho de Viper radicalmente o marxista esquerdo que odeia a América”. O secretário de Estado Marco Rubio disse que o financiamento não será cortado permanentemente, mas as pessoas no terreno dizem que todos os dias continua a congelar e a USAID interrompe o trabalho de danos irreparáveis. O Departamento de Estado não respondeu à solicitação de comentários.

Healy e seu parceiro de negócios Meg McClure disseram que decidiram se concentrar em documentar o número de empregos americanos perdidos. Eventualmente, eles entraram em contato com a equipe do Comitê do Senado, que os aconselhou sobre quais informações estavam coletando.

Em alguns dias eles lançaram um site,Stop-Rad da USAIDe uma pesquisa para documentar o quanto os empregos americanos foram perdidos como resultado do congelamento em ajuda externa. Até agora, empregadores ou funcionários relataram 10.758 empregos porque os comandos de parada chegaram em 24 de janeiro. Esse número inclui algumas posições na USAIDS, mas nem todos os 8.000 trabalhadores empregados diretamente pela agência e milhares em campo.

“Podemos documentar a destruição que causou essa ordem executiva”, disse Healy. “E esperamos que os advogados esperançosamente usem isso para o caso deles”.

Pelo menos dois grupos com capacidade tecnológica e redes profundas espalharam pesquisas on -line para aprender sobre a extensão da redução de fundos. Eles finalmente combinaram esforços e definiram um site,Ajuda global de congelamentoPara visualizar as respostas iniciais. A Global Giving, sem fins lucrativos, lançou um pequeno fundo de apoio à organização internacional, muitos dos quais não sobreviverão a um intervalo de 90 dias no financiamento estrangeiro dos EUA.

Roth Smith, professor assistente da Escola de Estudos de Comunicação da Universidade do Tennessee, Knoxville, estuda como as pessoas se organizam fora de estruturas formais, geralmente em resposta a um desastre. Ele disse que os esforços voluntários para mapear a crise e conectar esses dados a pessoas que podem agir são típicos, mas o alcance dessa organização é impressionante.

“Esta é uma escala muito maior e parece muito polido”, disse ele.

‘As coisas mudam fundamentalmente’

Um laboratório internacional de responsabilidade sem fins lucrativos, que agora gerencia o site Global Aid Freeze, disse que a organização 568 respondeu à pesquisa sobre a influência de congelar a ajuda estrangeira do governo dos EUA. Metade dos entrevistados estimou que tinham menos de 3 meses de reservas operacionais, o que significa que ele será interrompido se o financiamento permanecer em espera.

Blair Glencors, fundador e laboratório compassivo de responsabilidade, disse que estava em contato com as fundações para tentar ajudá -los a entender onde seu apoio poderia ser mais vulnerável. Ele disse que organizações sem fins lucrativos nos países em desenvolvimento também parecem ser mudanças dramáticas e duradouras no financiamento estrangeiro dos EUA.

“As coisas estão basicamente mudando e acho que o sistema de ajuda não será o mesmo novamente”, disse ele.

Outros grandes esforços se concentraram em apoiar aqueles que perderam o emprego. Joanne Sonenshine, uma economista que trabalhou como consultora junto com a USAID por mais de uma década, disse que viu a enxurrada de postos do LinkedIn sobre liberação e em resposta, um anúncio de emprego de roubo. Portanto, ela estabeleceu uma tabela de orçamento onde as pessoas poderiam investir suas informações e informações de contato, e outras pessoas podem publicar conexões em posições abertas. Quase 800 pessoas escreveram em seus nomes, locais e história do trabalho. A segunda tabela de orçamento incluiu mais de 550 entradas.

“Isso apenas mostra o quanto precisamos de apoio para essas pessoas. E, a propósito, essas não são apenas as pessoas da DC”, disse Sonenshine. “Somos artistas americanos ou funcionários americanos em todo o mundo, cuja vida e vida de sua família dependiam do governo dos EUA”.

Esses esforços de monitoramento são principalmente auto -financeiramente e independentes. Healy e McClure pagam por um site que eles se seguiram. O laboratório de responsabilidade se levantou sem nenhum financiamento dedicado, embora recentemente tenham recebido algum apoio para continuar seus esforços.

Outros profissionais de desenvolvimento internacional também se ofereceram para trabalhar de graça para ajudar as pessoas a encontrar um emprego ou ajudar as organizações a obter novos fundos. Healy disse que a disposição reflete o ethos mais amplo e a resistência da comunidade.

“Adoramos planejar, isso é a nossa coisa favorita”, disse Healy. “Nós somos como”, este é o momento em que somos feitos. Vamos. “”

___

A cobertura das organizações filantropia e não -lucrativa da Associated Press é apoiada pela conversa AP -AS com os EUA, com o financiamento da Lilly Endowment Inc. O AP é o único responsável por esse conteúdo. Para toda a cobertura da filantropia AP -AA, visite https://apnews.com/hub/philanthropy.

“Thalia Beaty, Associated Press

Fonte