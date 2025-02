Como reconhecer e perfurar o que o mantém

Minha mãe sempre foi a última mãe a me buscar na prática de ginástica. Enquanto outras mães chegavam de jeans, ela lidava com um terno com tamanho de energia, fresco do que seu papel como marketing superior em uma grande empresa de software. Na época, era um pouco desconfortável. Olhando para trás, percebo que fui testemunha de alguém que se recusou a aceitar limitações artificiais no que ele poderia alcançar.

Anos depois, como CMO, percebi que essas primeiras lições haviam moldado minha compreensão das capacidades profissionais. Como CMO na década de 1980, minha mãe era pioneira – não era típico que a mulher sentou à mesa. Mas também aprendi que, mesmo com padrões fortes, ainda podemos construir barreiras invisíveis que limitam nosso potencial.

Eles apenas impõem tetos se manifestam de maneiras inesperadas-não apenas nas aspirações de carreira, mas na maneira como pensamos no próprio trabalho. Durante anos antes do trabalho remoto se tornar mainstream, questionei outro limite artificial: a suposição de que a liderança eficaz era exigida pelo cargo físico. Respostas sobre onde e como poderíamos trabalhar, eles pareciam ser uma normas corporativas de longo prazo predeterminadas, até que eu provei de maneira diferente.

Onde está o seu teto artificial?

A formação de auto-formação está permeando no mundo dos negócios, especialmente na maneira como percebemos o avanço da carreira. Pessoalmente, experimentei que essas barreiras artificiais afetam os líderes, limitando nosso potencial de crescimento e progresso adicionais, apesar de nosso conhecimento dos clientes, dinâmica de mercado e estratégia de negócios. No entanto, numerosos líderes de marketing qualificados, inclusive eu até recentemente, hesitam em seguir a trajetória além da CMO. Isso não se deve à falta de capacidade, mas porque internalizamos certas suposições sobre nossa direção e papéis de carreira que estão alinhados com a nossa experiência.

O mesmo pode ser dito para outras profissões. Não importa o seu departamento ou título, onde você vê como “gira?” Qual é o limite? E por que esse limite é? Faça a si mesmo essas perguntas. E então verifique se o teto que você realmente prevê onde está desejo Seu teto para ser. (Claro, nem todo mundo quer ser um diretor executivo; estou falando em reconciliar o teto percebido com o teto desejado.)

Pierce

Meu próprio procedimento para quebrar essas limitações começou a redefinir o sucesso em minhas condições. Isso significava que havia um medidor de carreira tradicional para se concentrar na criação de influência permanente. Para mim, isso significava desenvolver a próxima geração de diferentes profissionais de negócios, construindo equipes de alto desempenho enraizadas em várias perspectivas e desempenhando papéis que causam sabedoria convencional de avanço na carreira.

O soco de tetos artificiais refere -se a mais do que as vagas de carreira. É sobre como nós trabalhar. Muito antes da recente transição global para o trabalho remoto, decidi dirigir minhas equipes de longe. Foi em um momento em que muitos questionaram se a liderança distante poderia realmente funcionar. Mas, durante anos, construí e liderei performances de alto desempenho a distâncias, provando que a presença física não define o impacto na liderança. Hoje, meu sucesso de longo prazo como diretor executivo remoto serve como prova de que orientação significativa, desenvolvimento de equipes e crescimento da carreira não exigem um espaço comum no escritório.

Meus objetivos profissionais estavam se desenvolvendo fora do papel da CMO – uma meta que antes parecia além do meu escopo, mas agora faz o núcleo da minha visão profissional. Curiosamente, perfurar restrições nunca foi apenas um movimento na escada; Percebi mais do que as métricas que são importantes para mim e a influência que quero ter além do papel da CMO. Meu teto percebido agora está alinhado com o teto desejado.

Levante o outro no caminho

O processo de remoção dessas barreiras auto -impostas não é apenas pessoal; Trata -se de criar efeitos de incêndio em todas as organizações, bem como em nossas famílias, círculos sociais, comunidades e muito mais. No meu papel de orientação nos profissionais de negócios, vi uma pessoa que rompe suas restrições observadas pode incentivar outras pessoas ao mesmo. (Realmente!)

Isso é então É muito mais fácil reconhecer e desmontar tetos artificiais quando você faz isso em um ambiente que o incentiva ativamente. Novamente, não requer proximidade física. Quando desafiamos as suposições sobre onde e como é feito, abrimos novas oportunidades para talentos, cooperação e realizações. Minhas equipes mostraram consistentemente que a excelência da liderança transcende a localização física. Então, por sua causa e Por uma questão de pessoas ao seu redor, encorajo você a assumir a liderança na criação desse ambiente – onde quer que esteja. Emprego capacitando para desafiar apenas limites impostos requer uma ação deliberada:

Exame ativo de suposições sobre uma carreira tradicional

Construção de um sistema de apoio que incentiva movimentos profissionais ambiciosos

Desenvolvimento de equipes que celebram diferentes perspectivas e abordagens

Uma combinação de especialistas para habilidades de liderança mais amplas

Criando oportunidades para outros expandirem suas limitações observadas

Você pode imaginar o poder coletivo de toda redefinição de sucesso, teste de suposições, desmantelamento de limites e esforços para todo o seu potencial? O impacto potencial em seu sucesso individual e satisfação na carreira é bastante incrível. Além disso, você pode combinar isso com o impacto na organização geral, à medida que as pessoas se tornam mais intencionais em termos de excelência e conquista.

Mesmo se você não conseguir liderar uma mudança cultural em sua própria organização, ainda poderá liderar pelo exemplo. Crie um novo caminho que outros seguirão.

Converter incerteza

Para aqueles que questionam seus próprios tetos artificiais, comece examinando suas respostas automáticas às suas capacidades de carreira. Você exclui imediatamente determinadas funções? Você assume que algumas posições estão fora de alcance? Contestar essas suposições. Considere se você se limita com base nos conceitos desatualizados do que é possível.

Não há problema em ser incerto; Isso é natural quando você está em um novo cenário e se esforça pelas barreiras. Mas isso significa que você chega em algum lugar. Isso significa que a incerteza que você entrega em habilidade.

Comecei minha carreira enchendo envelopes. Para chegar ao pacote C, ele teve que existir muitos Novos cenários e muitos obstáculos pelos quais eles rompem. E ainda estou trabalhando nisso. É crucial reconhecer essas barreiras auto -impostas pelo que são: estruturas artificiais que podem ser desmontadas com intenção e apoio.

Na próxima vez que você se deparar com uma oportunidade que parece além do seu alcance, pare e pergunte a si mesmo: é um teto real ou aquele que eu mesmo construí? A resposta pode revelar as opções que você nunca considerou realizado – e o primeiro passo para acabar com todo o seu potencial.

Melissa Pulse é o chefe de marketing e o sucesso da SVP dos clientes em Ivanti.

Fonte