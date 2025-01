Como renovar Los Angeles mais resistente ao fogo

No ano passado, enquanto as outras companhias de seguros fugiram da Califórnia, uma startup foi lançada com o objetivo de ajudar os proprietários em áreas com o maior risco de obter cobertura. Startup, tão chamado ficarEle acredita que as mudanças de design direcionadas casas podem se tornar resistentes o suficiente para fornecê -las. Embora a empresa se concentre na reconstrução das casas existentes, as mesmas estratégias são aplicadas a casas construídas do zero. Conversamos com o Stand CEO do que os proprietários deveriam levar em consideração quando começarem a reformar em Los Angeles-e como as decisões corretas podem não apenas proteger os moradores, mas também começar a resolver a crise de seguros no país.

Proteja -se de uma casa vizinha

Em Pacific Palisades, parte do perigo do fogo vem do fato de que as casas eram densamente compactadas lado a lado. Se a casa vizinha estiver queimando, é um problema para sua própria casa, não apenas porque a chama pode se expandir, mas porque a corrida do calor pode causar danos.

Um pequeno passo que pode ajudar: o uso de um vidro amolecido nas janelas. “Em todas as janelas voltadas para algo que queima, um dos maiores perigos é que o vidro quebra do calor e, em seguida, o fervor cairá dentro”, diz Standa Dan Dan Preston. “É assim que muitas dessas casas acabam queimando. Então, você quer ter um vidro teimoso, o que aumenta drasticamente as chances de não quebrar. Outros materiais domésticos também devem ser resistentes ao fogo, do revestimento ao teto, para protegê -los do fervor que sopra o ar.

A parede de alta estuque entre o quintal também pode ajudar a interromper a expansão do fogo. Em Los Angeles, algumas das casas que sobreviveram tiveram esse recurso. Os sistemas de sprinklers construídos, pulverizando as paredes externas com água e chamas, são outra solução. (Um exemplo é da Frontline, que produz um sistema que se liga à casa com reservas de água e espuma e que ligado automaticamente quando o fogo Domet é casas.) Preston diz que sua equipe teve cuidado com o funcionamento dos sistemas de pulverizadores. Mas incêndios recentes provaram sua eficácia. “Encontramos alguns exemplos em que eles realmente salvaram o lar”, diz ele.

Quando se recusarem do zero, os proprietários também devem considerar um novo cronograma. Se a casa tiver uma planta baixa, por exemplo, significa que pode haver mais espaço entre ela e um vizinho. Se houver pelo menos 15 pés entre sua casa e adjacente, desde que sua casa seja construída com os materiais certos, “suas chances de sobreviver muito maiores”, diz Preston.

Mantenha o fervor longe

O vídeo assustador do incêndio em Los Angeles mostra o ar voador de brasas transportado por ventos do furacão. A maioria das casas em incêndios florestais é incendiada porque o fervor rompe as aberturas na parte inferior ou no topo do edifício. Quando o fervor entra, é difícil evitar a queima de casa.

Certifique -se de que haja resolveções (tiras de metal finas) ao redor das bordas da sua casa e que as aberturas de ventilação sejam cobertas com rede grelhada, o que pode impedir a entrada do fervor. “Essas não são grandes mudanças – centenas de dólares, nem milhares de dólares mudam”, diz Preston. “Pode ser coisas bem laterais. E isso pode ser uma diferença entre uma perda de uma casa no valor de um milhão de dólares ou não.

Manter um espaço defensivo

Os primeiros cinco metros ao redor da casa – o dia do corpo de bombeiros chamados “Zone 0” – é o lugar mais crítico para evitar itens queimados, sejam cadeiras de deck de madeira, latas de lixo ou uma pilha de folhas mortas. Se o fervor entrar no quintal e pisar em algo perto da casa, é quase inevitável que o fogo se espalhe para a própria casa. Dentro daquele tampão de cinco pés, o paisagismo ideal do ambiente pode ser pedras e pequenas plantas com alta umidade como cacto.

Um pouco mais longe da casa, é bom ter árvores, embora seja uma espécie importante de árvores. (Uma das lições de LI em Los Angeles foi que as palmeiras são particularmente inflamáveis, pois geralmente têm galhos mortos no topo; os carvalhos caseiros são mais seguros.) As árvores também devem ser adequadamente aparadas. Stand beneficia os modelos para aconselhar os proprietários sobre onde devem cortar os membros para reduzir a probabilidade da coroa em chamas.

Se a casa for construída com materiais mais seguros, há mais flexibilidade na decoração ambiental. “Se você tem um vidro teimoso e um forro à prova de fogo, pode realmente ter mais vegetação perto da casa, porque é menos provável que, nesses casos, a casa seja perdida”, diz Preston.

Quanto mais casas estiverem sendo construídas e, posteriormente, elas estiverem equipadas com essas estratégias em mente, diz ele, mais taxas de seguro podem cair. Isso não é apenas válido para proprietários individuais que fazem alterações, mas também para o mercado como um todo. “O que realmente aumenta os custos de seguro não é apenas a probabilidade de sua casa queimar em um ano, a probabilidade de sua vizinhança inteira perder”, diz ele. “Se você puder mostrar que esses incêndios não queimarem mais 10.000 casas, mas 10, isso não apenas reduzirá seus custos de seguro em 10% ou 20%. Poderia reduzir pela metade.

