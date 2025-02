Como Trump usou o Super Bowl como sua própria ativação de uma marca pessoal

Para entender a estratégia de mídia do presidente Donald Trump em torno do maior programa de televisão do ano, é útil pensar em suas ações como a ativação da marca. Para comandar e controlar o máximo de atenção possível em torno do Super Bowla, Trump simplesmente pegou a página de livros sobre publicidade para produtos de consumo.

Mesmo enquanto os americanos cortam cabos todos os anos e assistem a menos horas de televisão ao vivo, o Super Bowl continua sendo um evento com uma barraca que as pessoas ajustam. Em vez de interromper os últimos anúncios em sua TV DVR ou YouTube, os anúncios de cuspe são considerados parte do programa. As marcas pagam grandes dólares para receber seus anúncios durante o jogo – o custo de 30 segundos de tempo agora é de US $ 8 milhões – embora o custo certo seja muito maior. As marcas geralmente aumentam seus anúncios, aprimorando -os na Internet antes do jogo, seguidos de ativações da marca para atribuir seus 30 segundos pelo maior tempo possível. Trump fez algo semelhante.

O Super Bowl já é um grande dia para o presidente, porque o jogo que transmite o jogo tradicionalmente recebe uma entrevista para pré -bandas. Que Trump confiou apenas em seu Relacionando entrevistas com o apresentador Fox News Bret BaierEmbora os títulos estivessem em nossas mãos e eles pudessem se concentrar em algumas de suas políticas mais incomuns.

Mesmo sentado com uma rede amigável (a raposa se tornará A primeira rede na história americana a transmitir o programa apresentado pelo membro da família do presidente), representa o risco da narrativa do presidente. Trump fez perguntas sobre suas ações, como colocar o homem mais rico do mundo, Elona Musk, encarregado de reduzir os gastos estaduais (O juiz recentemente estabeleceu restrições Poder masculino, e A pesquisa mostra que Musk está se tornando mais impopular); Suas ameaças às tarifas para o Canadá e o México, que assustaram o mercado de ações antes de Trump revelar o curso e pressionar o intervalo; e teimosamente altos preços do consumidor que não caíram desde que ele assumiu seu dever, apesar de suas promessas de fazê -lo.

Mas, em vez de apenas depende da entrevista do Pregam, Trump tentou projetar seu próprio ciclo de notícias sobre o jogo. Trump foi o primeiro presidente em exercício a participar do Super Bowl, agarrando o valioso tempo do ar, mostrando -lhe uma bandeira de saudação durante o hino nacional e, como uma marca de consumo que queria maximizar o tempo de anúncio, ele acelerou sua aparência e passou um tempo para seguir .

No caminho para Nova Orleans para o jogo, o caminho da Força Aérea mudou -se recentemente para a Baía da América. Com o pré -simples como seu regulamento, Trump assinou uma proclamação que é “Bay Day of America” ​​no domingo. Renomear e declarar, é claro, não faz nada para diminuir os preços ou tornar agora mais seguro, mas tem terrível em comum com a nomeação da marca de commodities Cascades, como Ihop chamou temporariamente de IHOB para promover seus hambúrgueres ou luminosos de Coors, que ele publicou, que ele é publicado “Lights Light” com uma edição limitada para promover seu produto no dia seguinte ao Super Bowl.

Trump deixou a partida cedo depois de estar errado em vencer o Kansas City Chiefs, mas no caminho para casa, ele procurou fazer mais notícias, escolhendo uma briga com Taylor Swift em sua rede social e anunciou um plano para impedir a forjamento de peônias. A ideia de uma caneta é uma É um carro alegórico antesSem mencionar o fato de que a autorização de Trump é unilateralmente para fazê -lo pouco claro. Ainda assim, ele tem todas as características de seu formulário de gerenciamento preferido: Proeminente, visceral e facilmente compreensível.

Trump também anunciou 25% da tarifa sobre alumínio e aço na segunda -feira, o que pode não ser tão simples ou popular, mas, dado o pão e os circos de sua baía no domingo, as notícias podem sufocar suas narrativas preferidas.

