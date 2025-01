Ashley Abramson encontrou Sophie Cress pela primeira vez em uma ligação não solicitada em seu e-mail de trabalho. Cress pediu para ser a fonte especializada de todas as histórias nas quais Abramson trabalhou como jornalista freelance. “Tenho mais de 8 anos de experiência e qualificações em psicologia e terapia de casais e família e estou entusiasmado em explorar potenciais colaborações, especialmente nas áreas de amor, relacionamentos ou tópicos LGBTQIA+”, escreveu Cress.

Ela forneceu uma lista de links para artigos nos quais ela supostamente era considerada especialista. Seu endereço de e-mail, vinculado a um site que analisa brinquedos sexuais, chamou a atenção de Abramson. Então, quando Abramson insistiu que só poderia conduzir entrevistas por telefone ou videochamada, Cress era um fantasma.

Em um recente investigação para AllureAbramson se aprofundou nos antecedentes e nas supostas qualificações de Cressa. Acontece que na verdade ele não existe e foi criado pelo proprietário letão do site de resenhas de brinquedos sexuais Sexual Alpha para aumentar o tráfego e melhorar a classificação de pesquisa do site.

Dainis Graveris, proprietário da Sexual Alpha, não respondeu aos pedidos de Abramson para comentar, mas Abramson decidiu investigar mais a fundo. Ela começou procurando evidências de “Sophie Cress” ou nomes semelhantes licenciados na Carolina do Norte ou posse dos diplomas e certificados reivindicados por Cress. Ela não encontrou nada. Abramson também revelou que a foto de Cress é uma imagem original e que a mulher na imagem não se chama Sophie Cress.

A maioria dos jornalistas contatados por Cress simplesmente a consideravam um dado adquirido, permitindo que seus operadores enganassem os jornais de Metrô de acordo com Correio Diário. Como escreve Abramson, “é claro que qualquer um pode sempre afirmar ser qualquer pessoa, e os programas de IA facilitam a geração de um pedaço de texto que parece, pelo menos à primeira vista, ter sido escrito por um especialista em qualquer área que você possa imaginar”. de.”

Este é um caso clássico do que é comumente conhecido como pirataria na Internet: o conteúdo fraudulento gerado pela inteligência artificial que está se tornando cada vez mais difundido na Internet e fora dela. Alguns estudos até descobriram que as pessoas avaliaram Conteúdo gerado por inteligência artificial mais favorável do que o que foi criado pelos humanos (ou pelo menos Eu não posso dizer a diferença).

Esta crescente onda de sujeira apenas obstrui ainda mais uma Internet que já está afogada em desinformação. “Embora seja improvável que isto seja algum tipo de campanha de desinformação russa que esteja a mudar as eleições”, conclui Abramson, “eu não diria que seja um sinal de um futuro particularmente brilhante”.

