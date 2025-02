Como usar a IA para encontrar novos filmes, músicas e livros

Este artigo foi publicado com permissão deFerramentas maravilhosasUm boletim informativo que ajuda a descobrir os sites e aplicativos mais úteis.Inscreva -se aqui.

Imagine transformar sua história de leitura em um mapa suave. Ao alimentar a lista de seus livros e filmes favoritos AI Assistant, você pode descobrir padrões ocultos no que ama. Desde sua atração subconsciente até os contadores de histórias não confiáveis ​​até o seu amor por histórias que começam no final, você pode se surpreender com o que a IA pode descobrir.

A construção do “Taste of Atlas” pessoal ajuda a entender melhor sua leitura. Também pode ser na superfície de um ponto cego em sua dieta cultural e direcioná -lo a territórios literários inexplorados que você provavelmente amará.

Por que analisar suas configurações?

Este não é apenas mais um motor do motor. Netflix ou Amazon podem sugerir o que assistir ou comprar o seguinte com base na história da visualização, mas o sabor do Atlas é muito mais profundo.

Analisa tópicos, estruturas narrativas e ressonância emocional através de formatos de mídia. Isso pode descobrir as conexões entre romances que você adora e filmes estrangeiros que você nunca ouviu falar ou ajudá -lo a articular por que certas histórias são mantidas com você, enquanto outras não.

Você pode ajustar o Atlas ajustando as informações e exemplos que você fornece. Você pode ajustar a análise com suas instruções, procurando certos tipos de observações ou recomendações.

Com a ajuda da IA, você pode copiar seu próprio universo de terrível. Ao explorar lacunas em seus filmes de leitura ou assistir, você pode descobrir os autores e filmes que expandem seus horizontes.

Comece com a coleta de seus favoritos

Você deve fornecer a uma IA auxiliar uma lista de pelo menos 10 a 15 títulos que ressoam com você para obter informações significativas; 30+ é melhor. Aqui estão as maneiras mais rápidas de coletá -los.

Critérios:Considere os títulos que você costuma revisar ou recomendar. Inclua favoritos recentes e ressonante mais velho. Dê um peso extra para aqueles que causaram emoção, mudaram sua perspectiva ou incentivaram a ação. Idealmente, lembre -se não apenas do título, mas de um ou mais aspectos do trabalho que ecoou.

Peça à IA para analisar sua lista

Depois de montar sua lista, use sua ferramenta AI preferida para descobrir padrões em seu gosto literário. Pergunte ao que as idéias melhoram para melhorar seu auto -entendimento. Depois disso, peça a ele para ajudá -lo a descobrir mais livros/filmes que você vai adorar.

Comece a escrever uma regulamentação rápida detalhada para obter uma análise completa e sutil do seu gosto em livros ou filmes. Aqui está um exemplo que você pode adotar ou ajustar:

Você é um crítico literário perspicaz e analista cultural com um profundo conhecimento da literatura em gêneros e culturas. Analise cuidadosamente a lista anexada dos meus livros de amostragem favoritos. Pense profundamente nas conexões entre títulos e tópicos que podem não ser imediatamente visíveis. Onde você percebe padrões interessantes, explique sua explicação e cite certos exemplos. Analise esta lista dos meus livros favoritos. Crie um perfil detalhado de um gosto literário que identifique:

Elementos básicos:

Temas e temas primários

Preferências de gênero e padrões de estilo

Abordagens narrativas e escolhas de estrutura

Sinais e relacionamentos

Tom e alcance emocional

»» »» Carregue um arquivo com sua lista ou cola -o.

Qual ferramenta de IA usar?

Chatgpt 4O Ele trabalhou bem na importação do Google Docs PDF com seus favoritos. Suas análises e recomendações foram tingidas e úteis. Restrição: Ocasionalmente, os autores que já estavam nas minhas listas existentes eram sugeridos, embora fossem solicitados a não ser.

Ele trabalhou bem na importação do Google Docs PDF com seus favoritos. Suas análises e recomendações foram tingidas e úteis. Claude Pro Ativamos uma ótima visão geral dos tipos de livros que escolhi para um grupo de livros que tenho facilitado nos últimos oito anos. Ele ajudou a reconhecer os vazios em nossa lista de leitura e ofereceu propostas úteis para futuros títulos. Restrição: Alguns documentos que tentei apresentar, como minha leitura de leitura, eram grandes demais para se encaixar no projeto Claude que criei para o meu atlas de gosto.

Ativamos uma ótima visão geral dos tipos de livros que escolhi para um grupo de livros que tenho facilitado nos últimos oito anos. Ele ajudou a reconhecer os vazios em nossa lista de leitura e ofereceu propostas úteis para futuros títulos. Twins 2.0 Experimental Advanced, O mais recente modelo do Google, foi um ótimo parceiro de voz na análise dos meus interesses atuais de ler. Restrição: 2.0 ainda não pôde introduzir documentos, mas os gêmeos poderiam. Isso foi útil para analisar o Google Doc com meu arquivo completo de proeminente readwise.

O mais recente modelo do Google, foi um ótimo parceiro de voz na análise dos meus interesses atuais de ler.

Use ferramentas gratuitas ou superiores -para esta análise. Para livros longos ou sotaques extensos, use um modelo Pro para análise de estanho.

Expanda seu sabor horizontes

Depois que a ferramenta AA analisar suas configurações de livro ou filme, peça a ele que sugira novos autores e títulos. Pergunte sobre certas relações entre os títulos que você gostou e as recomendações dele, para entender a explicação.

Saltos culturais: Peça à IA para identificar autores que escrevem como seus favoritos, mas em diferentes idiomas ou culturas.

Peça à IA para identificar autores que escrevem como seus favoritos, mas em diferentes idiomas ou culturas. O que está faltando? Experimente um espaço negativo – quais autores, títulos, tópicos ou gêneros estão faltando em seus favoritos. Quais títulos notáveis ​​poderiam esticar seus horizontes literários?

Experimente um espaço negativo – quais autores, títulos, tópicos ou gêneros estão faltando em seus favoritos. Quais títulos notáveis ​​poderiam esticar seus horizontes literários? Pontes para o passado: Peça à sua IA assistente para sugerir “autores da maioria” que influenciaram os escritores que você gosta. Este é o mais eficaz se os autores forem bem conhecidos na sua lista.

Peça à sua IA assistente para sugerir “autores da maioria” que influenciaram os escritores que você gosta. Este é o mais eficaz se os autores forem bem conhecidos na sua lista. Mídia cruzada:Pergunte a filmes documentais e longas -metragens que compartilham características com seus livros favoritos. Para empurrar a IA ainda mais, peça peças e músicas.

Os próximos passos

Faça isso com um projeto

Se você estiver usando um ChatGPT Plus ou Claude Pro, inicie um projeto dedicado (Descubra mais) Coloque seu gosto atlas. Isso permite que você aperfeiçoe e expanda a análise com o tempo.

Você pode criar IAEspaço de confusãoPara combinar a pesquisa de IA com a análise.

OuFaça um GPT personalizadoou umVocê tem um pote poCompartilhe o gosto em grupo de um atlas com classe, um grupo de livros ou outros que compartilham interesse.

Caderno(Leia mais) é outra ótima ferramenta para análise das coleções de seus trabalhos favoritos nos cadernos de IA. Ele aceita arquivos de até 50.000 palavras, até 200 MB, por isso é especialmente útil se você encontrar um limite de tamanho de arquivo em outras plataformas. Também é exclusivo gerar um resumo de áudio das peças sobre seus favoritos. (vídeoA seguir, esta peça tem uma passagem de peças de áudio geradas pelos meus sotaques de leitura).

Compartilhar para insight humano

Compartilhe seu perfil de sabor com um amigo ou bibliotecário. Conhecerá as amostras que a IA perdeu ou proposta links inesperados.

Expandir para a música e além

Depois de copiar suas configurações de leitura e filme, tente uma abordagem semelhante para sua música, arte, comida e outros interesses favoritos.

