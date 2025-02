Como usar um pôster

Neste artigo, mostraremos como criar pôsteres usando os pôsteres do Canva. Daremos algumas dicas e truques para o melhor uso dessa ferramenta criativa gratuita e poderosa, bem como passar pelo processo de criar passo a passo.

Portanto, se você estiver procurando por modelos que possam ser usados ​​por indivíduos e pequenas equipes que impressionarão seus amigos e familiares, leia mais.

Por que você deveria fazer pôsteres na tela

Se você está familiarizado com o Canva, entende que é uma ferramenta criativa poderosa que permite que indivíduos e pequenas equipes criem e baixem designs atraentes para as mídias sociais.

Com sua interface de design simples e intuitiva, mesmo aqueles sem experiência anterior com design gráfico podem criar um pôster de qualidades profissionais, um vídeo sobre redes sociais e outros visuais em minutos.

Aqui estão quatro razões pelas quais uma empresa que procura uma ferramenta integrada gratuitamente deve fazer pôsteres de tela:

O Canva é fácil de usar. Criar design com Canva é simplesmente como retirada e descarga. A plataforma fornece todas as ferramentas e recursos necessários para fazer uma aparência profissional, e sua interface intuitiva de designer produz todo o procedimento.

Criar design com Canva é simplesmente como retirada e descarga. A plataforma fornece todas as ferramentas e recursos necessários para fazer uma aparência profissional, e sua interface intuitiva de designer produz todo o procedimento. O Canva é acessível. Com seu plano básico, que é gratuito para todos os usuários registrados e planos pagos baratos, o Canva é uma opção acessível para quem deseja criar gráficos de alta qualidade sem gastar muito dinheiro com o conteúdo.

Com seu plano básico, que é gratuito para todos os usuários registrados e planos pagos baratos, o Canva é uma opção acessível para quem deseja criar gráficos de alta qualidade sem gastar muito dinheiro com o conteúdo. O Canva tem uma enorme seleção de modelos e recursos. Com uma extensa biblioteca de modelos e recursos, o Canva facilita a detecção do ponto de partida ideal para o seu design de pôsteres. Além disso, se você estiver procurando por mais inspiração, a plataforma fornece vários guias e guias para ajudar a iniciar.

Com uma extensa biblioteca de modelos e recursos, o Canva facilita a detecção do ponto de partida ideal para o seu design de pôsteres. Além disso, se você estiver procurando por mais inspiração, a plataforma fornece vários guias e guias para ajudar a iniciar. Canva é versátil. Além dos pôsteres, o Canva oferece a possibilidade de projetar uma ampla gama de visuais, incluindo postagens nas mídias sociais, infográficas e apresentação. Independentemente do tipo de gráfico necessário, você provavelmente pode encontrar um modelo ou recurso no Canva para ajudá -lo a criar.

Quais são os tamanhos dos pôsteres do salário?

O Canva é uma ótima plataforma de design on -line que possui muitos tamanhos diferentes para indivíduos e equipes pequenas para criar pôsteres e receber impressões adaptadas. Os tamanhos principais incluem:

Ao menos (8,5 × 11) – Usado para áreas de mesas, brochuras, colunas de ruas e pôsteres A4.

(8,5 × 11) – Usado para áreas de mesas, brochuras, colunas de ruas e pôsteres A4. Pequeno (11 × 17) – Esse tamanho de pôster é usado para eventos, anúncios, promoções e shows.

(11 × 17) – Esse tamanho de pôster é usado para eventos, anúncios, promoções e shows. Médio (18 × 24) – Esse tamanho de pôster é ótimo para pequenos anúncios, campanhas, pequenas exibições e pôsteres gloriosos.

(18 × 24) – Esse tamanho de pôster é ótimo para pequenos anúncios, campanhas, pequenas exibições e pôsteres gloriosos. Grande (24 × 36) – Um grande tamanho de pôster é geralmente usado para eventos, fotos decorativas, pequenos pôsteres de filmes, concertos, anúncios ao ar livre e pôsteres ao ar livre.

Como criar um pôster de tela: guia passo a passo

Criar pôsteres no Canva é fácil e divertido para qualquer pessoa ou trabalho que exija uma ferramenta integrada gratuita para todos os usuários registrados. Você pode criar um pôster gratuitamente ou pode atualizar para uma conta paga por vários recursos. O Canva Pro é gratuito durante o teste de 30 dias. Vamos falar sobre como criar um pôster em um pôster passo a passo:

Etapa 1: Faça login e vá para modelos de pôsteres

Depois de fazer login na sua conta, mova o ponteiro do mouse para os “modelos” e selecione “pôsteres”.

Etapa 2: Escolha um modelo

Quando você encontrar o modelo que deseja usar e ajustar para o seu público, clique nele e clique no botão “Adaptar este modelo”.

Etapa 3: mude as fotos

Para remover todas as imagens do seu design, basta clicar nelas e pressionar o Excluir ou Backkspace no teclado.

Você pode pegar novas fotos para o seu design na seção “Elementos”, “fotos” e “Upload”. Você também pode alterar a imagem de cor e fundo.

Etapa 4: Alterar fontes

Você pode alterar as letras da sua carta de design usando fontes Canva. Para fazer isso, clique nas palavras que deseja alterar, clique na caixa de fontes e selecione a fonte que deseja usar.

Etapa 5: Baixe seu pôster

Faça o download do seu pôster clicando em “Compartilhar” e depois “Download”. Verifique se suas configurações são suas preferências e clique no botão “Download” para salvar seu design no seu computador.

Como imprimir um pôster com cave

Agora que você tem seu pôster perfeitamente projetado, é hora de solicitar impressões personalizadas.

Etapa 6: é hora de imprimir seu pôster

Clique em “Impressão do pôster” no canto superior direito da tela.

Etapa 7: Escolha o tamanho e vem o número

Escolha o pôster de tamanho que deseja ser impresso e o número de cópias e clique em “Continuar”.

Etapa 8: Evite bordas brancas ou inadequadas

Para evitar bordas brancas ou inadequadas, pode ser necessário esticar o plano de fundo, conforme descrito na tela da tela. Quando o fizer, clique em “Continuar”.

Etapa 9: fique fora da zona perigosa

Evite que todas as imagens ou texto sejam excluídas, mantendo -as fora de perigo. Clique em “Continuar” quando estiver pronto para seguir em frente.

Etapa 10: verifique se há erros e faça o download da prova

Verifique se não há erros ortográficos ou gramaticais no seu design de pôsteres. Em seguida, faça o download da sua prova em PDF e clique em “Continuar”.

Etapa 11: insira detalhes detalhados

Digite as informações do endereço e selecione a velocidade de envio. Nesta fase, seu design está bloqueado e você não poderá fazer alterações.

Etapa 12: Envie seu pedido

Depois de verificar se os detalhes do seu pedido estão corretos, clique em “Encomende você mesmo”. Se você tiver um cartão de crédito salvo no arquivo, ele será usado para o seu pedido. Caso contrário, você pode inserir as informações do cartão de crédito.

Melhores pôsteres

O Canva é ótimo para criar gráficos e imagens de alta qualidade que você usará em seu conteúdo de publicidade, como vídeo em redes sociais. Os pôsteres não estão dentro dos quadros, mas o Canva também oferece outras impressões que trabalham.

Trabalho rosa Free Workplace Creative Agency Poster

Este é um modelo de pôster 18 × 24 que projetou a Chanut Industries, que é perfeita para qualquer emprego que ela queira contratar.

Dia do pôster de doadores de sangue no mundo vermelho e branco

Tim Sun Flower traz -nos um modelo 18 × 24, perfeito para plantas de sangue e organizações de caridade.

Poster de feliz aniversário de aquarela alegre e alegre

Irene Kras projetou um belo modelo de pôster perfeito para empresas de planejamento de eventos.

Poster

Este designer simples, mas elegante, hexagon-studio é ideal para um café, um café ou uma área de jantar.

Casa moderna para venda pôster

Este modelo, que nos trouxe ondas, é ótimo para o setor imobiliário.

Exemplos de pôsteres em tela

Aqui estão cinco excelentes exemplos de pôsteres projetados usando Canva:

Pôster para o Savannah Music Festival

Aqui está um pôster que projetou Brian Stauffer onde ele usou cores suaves de primavera

Eu vendo uma garagem com pôsteres de tela impressa!

Allen Peters Ele criou um design impressionante com um fundo ousado composto de blocos sólidos.

Pôster com comida alfabética

Kittaya tremendo Isso nos traz este pôster inspirado em alimentos que incluem fontes limpas e simples.

Pôster anual para tipografia

Este pôster, Will MillerÉ um design criativo criado para promover um evento tipográfico anual.

Pôster de Melbourne para comida e vinho

Kaushik Design Fiz esse design criativo para o festival de comida e vinho.

Você pode fazer grandes pôsteres na tela?

Que! Indivíduos e equipes pequenas podem fazer grandes pôsteres no salário. O grande pôster é perfeito para eventos, fotos decorativas e pequenos pôsteres de filmes.

Ele também pode ser usado em campanhas de publicidade externa ou para anunciar o próximo programa em seu local local!

Você pode baixar o pôster no Canva gratuitamente?

Sim, indivíduos e equipes pequenas podem criar e baixar designs no Canva gratuitamente. No entanto, a qualidade do pôster pode não ser tão alta quanto você precisa pagar a assinatura.

Com a assinatura, sua empresa obtém acesso a recursos adicionais e imagens de qualidade. Felizmente, o Canva Pro está disponível por 30 dias gratuitos.

Imagem: Envato Elements

Este artigo, “Como usar o fabricante de pôsteres do Canva”, foi publicado pela primeira vez nas tendências das pequenas empresas

Fonte