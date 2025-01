Conheça Sean Duffy, secretária de transporte de Trump que respondeu a um acidente no avião da DC

Sean Duffy,Novo Secretário de TransporteEle se depara com sua primeira grande crise poucas horas após o juramento.

Duffy, quem eraConfirmado do Senado na terça -feiraEle rapidamente apareceu como uma face pública da resposta do governo federal a um acidente de aeronave mortal no Aeroporto Nacional Reagan, o aeroporto mais próximo de Washington, DC, um helicóptero militar colidiu comAmerican Airlines JetVestindo 60 passageiros e quatro tripulantes na noite de quarta -feira, enquanto o avião pousou, enviando -o para o Cold River Potomac. Todos no navio têm medo dos mortos no que é formado como o mais mortalNós o acidente aéreoem décadas.

“Nosso novo secretário de Transportes, Sean Duffy – seu segundo dia de trabalho quando aconteceu. É rude”, disse Trump, enquanto apareceu juntos na quinta -feira durante um briefing da Casa Branca.

“O grande cavalheiro. Apenas comecei. Não é sua culpa “, disse ele mais tarde.

Aqui estão algumas coisas para saber sobre Duffy:

Estava no palco no aeroporto e no lado Trump na Casa Branca

Duffy apareceu junto com Washington, o prefeito de DC, outras autoridades locais do briefing do aeroporto durante a noite e no início da quinta -feira, que representava o governo. E ele se juntou a Trump em uma reunião da Casa Branca na quinta -feira, onde o novo presidente ofereceu orações às vítimas e lamentou a tragédia, mas também fez uma série de acusações políticas de que ele admitiu que não se baseava no fato.

Duffy começou suas observações elogiando Trump, dizendo que sua “liderança foi extraordinária durante essa crise”. E ele garantiu a seus entes queridos que se dedicou a alcançar o fundo do que havia acontecido o mais rápido possível.

Embora Duffy não tenha expressado as alegações de Trump explicitamente de que a tragédia era de alguma forma culpada de emprego de diversidade e padrões mais baixos – ainda não está claro o que aconteceu que ele causou a colisão – ele também não os recusou.

“Quando estamos em segurança, só podemos aceitar os melhores e mais brilhantes nas posições de segurança que afetam a vida de nossos entes queridos, membros de nossa família”, disse Duffy. “Vamos assumir a responsabilidade do Ministério dos Transportes e da FAA para garantir que as reformas que o Presidente Trump ditaram para garantir que esses erros não repitam”.

Ele é uma ex -estrela da TV, Lumberjack e congressistas de Wisconsin

O ex -congressista republicano de Wisconsin, resumo de Duffy, inclui atletas como atletas lenhadores, estrela da TV, promotor e apresentador Fox News.

Foi realizado na MTV “Real World: Boston” em 1997 e conheceu sua esposa “Fox & Friends Weekend” Rachel Campos-Duffy, no set das “ROAD Rules: All Stars” da MTV em 1998.

Duffy mais tarde trabalhou como promotor especial e promotor distrital Ashland, no norte de Wisconsin. Ganhou o Congresso como parteOnda de festas de chá em 2010.

O embaixador Tom Tiffany, que herdou Duffy no Congresso, disse que sabia sobre Duffy quando era uma árvore nos anos 90 antes de qualquer um deles entrar na política.

“É um grande trabalho à sua frente”, disse Tiffany. “Pule em uma panela com uma situação como essa.”

Underdog que serviu nove anos

Quando ele concorreu ao Congresso, Duffy foi considerado azarão. Mas ele atraiu a atenção nacional com seus anúncios de campanha, nos quais cortou dramaticamente madeira enquanto puxava uma camisa de flanela vermelha. Ele disse aos eleitores que havia vindo da “Long Wood Line Line” e que traria seu machado para Washington.

Duffy serviu na casa por quase nove anos. Ele era membro do Comitê de Serviços Financeiros e presidente do sujeito de seguros e moradias.

Defensor da Fox News

Depois de deixar o Congresso em 2019, citando a necessidade de cuidar de sua família em crescimento, Duffy se tornou associado da Fox News um dos veteranos mais visíveis de Trump na televisão a cabo. Ele serviu como co-organizador “The Bottom of the Line” na FOX Business antes de ser eleito para um novo governo.

Foi uma das várias personalidade de raposas que Trump decidiu preencher seu gabinete, incluindoPete HegsetthNovo Ministro da Defesa.

Pai até nove

Duffy tem nove filhos, o mais novo dos quais nasceu comEstado cardíaco.

Anúncio de sua escolha, Trump observou que “Sean sabe o quanto é importante para as famílias viajarem com segurança com tranquilidade”.

Devido à sua grande família, Duffy terá empatia com os parentes das vítimas de acidente, disse Mark Graul, um operador republicano de longa data em Wisconsin, que conhece Duffy há mais de 25 anos.

“Quando você tem o tamanho da família que ele tem, a empatia faz parte do processo lá”, disse Graul. “Eles vão querer trazer segurança a quem machuca isso”.

Graul disse que Duffy é “uma pessoa incrivelmente decente” e “muito acessível”, o que o ajudará quando ele se move para essa colisão.

“Sua família é o centro de seu universo e, mais do que a maioria dos políticos, ele se importa muito com seu sucesso”, disse Graul. “Ele não quer apenas fazer coisas para chamar sua atenção. Ele gosta de ter sucesso”.

Agência generalizada

O departamento de transporte é supervisionado pelo complexo nacional e pelo envelhecimento do sistema de tráfego, incluindo suas rodovias, ferrovias e espaço aéreo. Ele estabelece padrões de segurança para trens, carros e caminhões.

O departamento regula o setor de companhias aéreas através da Administração Federal da Força Aérea, que está enfrentando uma falta de controlador de tráfego aéreo. A agência também inclui a Diretoria Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário, que regula os fabricantes de automóveis e define os padrões de economia de combustível para carros e caminhões.

Em sua declaração que anunciou a seleção, Trump disse que Duffy “daria a vantagem de excelência, competência, competitividade e beleza ao renovar as rodovias, túneis, pontes e aeroportos americanos” e disse que “tornaria nosso céu eliminar o Dei para pilotos e os pilotos e Controladores de tráfego aéreo. “Dei refere -se a programas” Diversidade, igualdade e envolvimento “, que Trump trabalhou na proibição de ações federais de retornar ao dever.

Em seu primeiro ato após o juramento, Duffypadrões de milhagem de combustível válidosColoque no governo Biden.

Sua audição em um certificado

DuranteSua audiência para confirmar no início deste mêsDuffy prometeu ser revisadoBoeingQuestões de segurança e “renovar confiança global” em uma empresa descontraída, além de empregar vários controladores de tráfego aéreo no meio de uma deficiência nacional. (Um avião envolvido em uma colisão na noite de quarta-feira foi o CRJ-700 produzido pela Bombadier com sede no Canadá.)

Duffy também disse que reduziria os programas DEI na agência e criaria regras federais para carros independentes, em vez de deixá -lo em retalhos dos regulamentos estaduais, a principal prioridade de Tesla Elona Musk, que gerencia os esforços do governo de Trump para a eficiência.

Duffy garantiu aos legisladores que não interferiria nas atuais agências de investigação no almíscar de um carro elétrico para a segurança de Tesla.

Foi aprovado por uma votação dupla face 77-22.

– Jill Colvin, Associated Press

O escritor associou Pressha Scott Bauer contribuiu para este relatório.

