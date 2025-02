Crie um futuro com a IA: Junte -se à Microsoft no Nvidia GTC

Introduziu a Microsoft e a NVIDIA

Produtos de IA de resultados tangíveis para um emprego em uma velocidade e proporções incríveis, o que significa que uma nova pergunta é feita, como usar nesse potencial? Mas a construção de uma estratégia de IA robusta é mais do que apenas adotar uma nova tecnologia.

Trata -se de incentivar uma cultura que priorize a inovação, garantindo a segurança na proporção, equipando ferramentas de desenvolvedores para o sucesso e o equilíbrio das principais inovações, implementação e fortalecimento seguros dos desenvolvedores. Usando uma ampla seleção de modelos, fornecendo implementação de alta qualidade e explorando o poder das parcerias estratégicas, as organizações podem criar soluções de IA que executam valor comercial real.

Microsoft é um patrocinador de elite no deste ano Nvidia GTC AI Conference 17 – 21 de marçoOnde os líderes da empresa exibirão o poder do Microsoft Azure AI, a plataforma de IA final que permite empresas de cada tamanho de inovação de maneira rápida, segura e responsável.

A NBA selecionou o Azure Open e o Service Azure da Nvidia para incluir facilmente os modelos de abertura em suas aplicações, acelerando o tempo no mercado de novos recursos inovadores. Ajudando os fãs a se conectarem com a liga da maneira que desejam, com Insights personalizados e localizadosA NBA é realizada na vanguarda da grande experiência dos fãs.

A BMW criou uma solução para gravar dados móveis (MDR), colocando um dispositivo IoT em qualquer carro de desenvolvimento para transferir dados através da comunicação móvel do Azure Cloud, onde as soluções do Azure AI facilitam a análise eficaz de dados. O veículo coberto com um sistema dobrou e dobrou e A análise de entrega e dados ocorre 10 vezes mais rápida.

Programador de software da cidade de Nova York é Orígenes Revolucionário da indústria de energia Com os modelos de IA de propriedade que suportam a infraestrutura do Microsoft Azure AI. Usando a infraestrutura do Azure AI, o Origen possui um acesso rápido e fácil aos recursos do computador necessários para iniciar suas soluções baseadas na GPU da NVIDIA e nos fundos para implementar sua oferta poderosa como software como plataforma de serviço.

A poderosa parceria tecnológica da Microsoft e da NVIDIA aumenta o desempenho e as proporções dos serviços da IA ​​do Azure da maneira como outros provedores de nuvem não podem corresponder – e está disponível para todos os clientes do Azure. Os desenvolvedores podem usar os mais recentes modelos Azura Openi AI, Nvidia NIM e Nvidia Foundation, que estão disponíveis nas APIs simples e simples.

Venha ver o Azure AI e a Nvidia AI em ação e continue com as mais recentes tecnologias. A Microsoft é um orgulhoso patrocinador de elite do NVIDIA GTC 2025, desenvolvedores de primeira linha no coração da IA.

O que acontece em Nvidia GTC, 17 e 21 de março, San Jose

Seja você um desenvolvedor, pesquisador ou líder de negócios, a conferência da NVIDIA GTC AI é a melhor oportunidade de explorar o futuro da IA, a experiência das soluções Azure e Nvidia AI e se comunicar com as 25.000 mentes mais brilhantes da IA ​​e do cálculo acelerado.

Manutenção de 17 a 21 de março no San Jose Congress Center, a conferência oferece mais de 900 sessões, mais de 300 exposições, eventos de rede exclusivos e dois -dois -Hour -Hour -Hour Workshops e laboratórios para treinamentoPatrocinado pela Microsoft Azure.

Visite a Microsoft no estande nº 514 e experimente os mais recentes serviços e infraestrutura de IA. Junte -se às sessões de discussão ao vivo, conecte -se com os especialistas da Microsoft e da IA ​​Partner e experimente a mais recente tecnologia e hardware de IA.

Além disso, participe de conversas e placas da Microsoft para descobrir sobre a plataforma final do Azure e como acelerar o desenvolvimento e a entrega de sua inovação de IA. Para ver a lista completa de sessões de conferência e adicioná -las ao seu calendário, visite Blog Microsoft Azure.

Conversas e pratos

S71145: Conectado para a IA: lições dos centers e nuvens de 100k+ gpu ai

S73232: AI fisicamente para o próximo limite de digitalização industrial

S72355: Use agentes de IA para o sucesso na empresa: Insights do especialista em IA

S72436: Fazer um sistema de pesquisa baseado em 3D para imagens médicas: como os modelos básicos podem ajudar?

S71521: Construa genes seguros e escaláveis ​​com bancos de dados de dados e nvidia ai

S71676: Aceleração de pipelines de IA: como as ferramentas da NVIDIA aprimoram a eficiência da pesquisa visual do Bing

S72905.

S72435: Explore Ferramentas de Programas de Desenvolvimento que suportam AA para desenvolvimento acelerado de aplicativos de computador

As inscrições estão agora abertas!

Junte -se à Microsoft no GTC para descobrir o que se segue na IA e na computação acelerada. Visite o Microsoft Blog para obter vários detalhescom e Registre -se hoje.