Crise da água na fronteira do US-México se torna

É provável que a imigração e a segurança nas fronteiras concentrem o relacionamento EUA-México sob o novo governo Trump. Mas há CRIVENDO DA CRISES AMBRÍNDIDAS ao longo da fronteira dos Estados Unidos -México que afeta dezenas de milhões de pessoas de ambos os lados e só pode ser gerenciado Se dois governos trabalham juntos.

A mudança climática é Reduzindo o suprimento de superfície e água subterrânea No sudoeste, agora as temperaturas mais altas do ar aumentam as taxas de evaporação dos rios e riachos e aumentam a seca. O México também está experimentando Secas perenes e ondas de calor.

O cultivo do uso da água já aumenta demais suprimentos limitados de quase todos os rios, córregos e aqüíferos da Bordagem cruzada. Muitas dessas fontes estão poluídas Poluentes agrícolas, resíduos não tratados e outras substânciasRedução adicional da usabilidade da água disponível.

Como estudiosos baseados no Texas estudando jurídico e aspectos científicos Políticas de água, sabemos que comunidades, fazendas e empresas de ambos os países confiam nesses escassos suprimentos de água. Em nossa opinião, as condições da água na fronteira mudaram tanto que a estrutura legal atual é inadequada.

Se ambos os países não reconhecerem esse fato, acreditamos que os problemas da água na região provavelmente serão piores, e os suprimentos podem nunca se recuperar em níveis que são vistos recentemente como na década de 1950. Embora os EUA e o México tenham mudado para resolver esses problemas atualizar em 1944Essas etapas não são soluções de longo prazo.

O Rio Grande flui ao sul da cor e forma 1.250 quilômetros (2.000 quilômetros) na fronteira do Texas-México. (Foto: Kmusser/Wikimedia,,,CC BY-SA)

Demanda crescente, redução da oferta

A região fronteiriça do US-MEXICO é geralmente seca e a água vem de vários rios e uma quantidade desconhecida de água subterrânea. Os principais rios atravessando a fronteira são Colorado E Rio Grande – dois de Os sistemas mais famosos do mundo.

O rio Colorado fornece água Mais de 44 milhões de pessoasincluindo sete e dois países mexicanos, 29 tribos indianos e 5,5 milhões de hectares de terras agrícolas. Apenas cerca de 10% de seu fluxo total chega ao México. O rio uma vez se esvaziou para o Golfo da Califórnia, mas agora tanta água se retira ao longo do caminho que desde a década de 1960 é geralmente Peters sai no deserto.

Rio Grande entrega água Aproximadamente 15 milhões de pessoasincluindo 22 tribos indianos, três estados dos EUA e quatro mexicanos e 2,8 milhões de hectares irrigados. Isso forma fronteiras de 1.250 milhas (2.000 quilômetros)-México, enrolando o El Dog no oeste ao Golfo do México, no leste.

Outros rios atravessando a fronteira incluem Tijuana, San Pedro, Santa Cruz, New e Gila. Tudo isso é significativamente menor e tem menos influência econômica do que as cores e o Rio Grande.

Pelo menos 28 aqüífero – Rochas subterrâneas que contêm água – elas também atravessam a fronteira. Com várias exceções, há muito pouca informação sobre esses recursos comuns. Uma coisa que se sabe é que muitos deles seriamente cancelado e contaminado.

O rio Colorado flui através de sete países dos EUA e se move para o México na fronteira da Arizona-Califórnia. (Foto: USGS)

No entanto, confiar em aqüíferos aumenta à medida que o suprimento de água superficial diminui. Cerca de 80% das águas subterrâneas usadas na área de fronteira vai na agricultura. O restante dos agricultores e indústrias, como Fabricantes de carros e dispositivos.

Mais de 10 milhões de pessoas em 30 cidades e comunidades em toda a região da fronteira Confiar nas águas subterrâneas para uso doméstico. Muitas comunidades, incluindo Ciudad Juarez; cidades de enfermagem do Mali no Arizona e Sonori; e as cidades irmãs de Columbus em Novi México e Puerto Palomas em Chihuahua, Obtenha toda ou a maior parte de sua água doce desses aqüíferos.

Região florescente

Cerca de 30 milhões de pessoas vivem A 160 quilômetros a partir do limite em ambos os lados. Nos próximos 30 anos, esse número é Espera -se dobrar.

Espera -se que o uso municipal e industrial de água em toda a região aumente. No vale do Texas do vale do Rio Grande, O uso municipal em si pode ser mais do que o dobro de até 2040.

Simultaneamente, Como a mudança climática ainda está piorandoOs cientistas projetam que as soluções de neve serão reduzidas e que a taxa de evaporação aumentará. E A base do rio Colorado – Parte de seu volume vindo das águas subterrâneas, não de chuva e neve – pode diminuir por quase 30% Nos próximos 30 anos.

Prevê -se que haverá padrões de precipitação em toda a região incerto e confuso no futuro próximo. Essa tendência incentivará eventos climáticos mais extremos, como secas e inundações, o que pode causar grandes danos às culturas, atividades industriais, saúde humana e meio ambiente.

Mais estresse vem do crescimento e desenvolvimento. E o Colorado e o rio Rio Grande estão fixos por poluentes de fontes agrícolas, municipais e industriais. Cidades de ambos os lados da fronteira, especialmente no lado mexicano, têm uma longa história rejeição de esgoto não tratado no Rio Grande. Das 55 plantas de purificação de água localizadas ao longo da fronteira, 80% relataram Manutenção atual, capacidade e problemas com trabalho Desde 2019.

A seca na região fronteiriça já estava provocando tensões domésticas e bilaterais. Usuários competitivos de água são lutando para atender às suas necessidadesE agora o México progride De acordo com as obrigações contratuais para dividir a água.

Política de água transversal

O México e os Estados Unidos gerenciam a rega da água na região de fronteira geralmente sob dois contratos: o acordo de 1906 focado em Piscina superior do Rio e um contrato de 1944 que cobre River Colorado e Donji Rio Grande.

De acordo com um contrato de 1906, ele agora é obrigado a entregar 60.000 hectares de água ao México, onde o Rio Grande chega à fronteira. Este objetivo pode ser reduzido durante as secas que têm Muitas vezes vem acontecendo nas últimas décadas. O Acre-Stopala é água suficiente para inundar a manhã da Terra 1 Foot-in 325.000 litros (1,2 milhão de litros).

A liquidação sob o contrato de 1944 é mais complexa. Os EUA são obrigados a entregar 1,5 milhão de hectares de água em Rijeka Colorado, no México, na fronteira, mas como um acordo de 1906, foram permitidas reduções em casos de secas extraordinárias.

Até meados de 2010, agora todos os anos eles cumpriam toda a sua obrigação. Desde então, eles têm seca regional e mudanças climáticas reduziu seriamente o fluxo do rio Coloradoexigindo uma redução significativa na distribuição dos EUA e do México.

Em 2025, estados na parte dos EUA do rio Donji Colorado. Mais de um milhão de hectares dos anos anteriores. Distribuição do México será reduzido em aproximadamente 280 500 hectares Sob o contrato de 1944.

Este Contrato fornece a cada nação de uma fração específica de fluxos do Baixo Rio Grande e afluentes específicos. Independentemente da disponibilidade de água ou condições climáticas, o México também deve ser entregue aos EUA pelo menos 1.750.000 hectares de água de seis chamados afluentes, média em cinco ciclos de ano. Se em um ciclo o México for curto, o déficit poderá compensar o ciclo próximo de cinco anos, mas não poderá atrasar ainda mais o pagamento.

Desde os anos 90, as secas extraordinárias causaram o México perca suas obrigações de entrega três vezes. Embora o México tenha recusado suas dívidas em ciclos posteriores, esses defeitos aumentaram as tensões diplomáticas que levaram a Negociações no último momento e uma grande quantidade de água transmite do México para os EUA

Os agricultores mexicanos na irrigação do Baixo Rio Grande que tiveram que processar esses cortes foram sentidos. 2020 protestado, diante de soldados federais e apreendeu temporariamente o controle sobre a barragem.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente mexicano Claudia Scheinbaum aparentemente apreciam a importância política e econômica da região de fronteira. Mas se a escassez de água estiver piorando, poderá substituir outras prioridades de fronteira.

Em nossa opinião, a melhor maneira de impedir que dois países reconhecessem que as condições são piores e Atualize um regime de gerenciamento de Borda Por isso, reflete a nova realidade real de hoje.

Gabriel Eckstein é professor de direitos para Texas A&M University.

Rosario Sanchez é um cientista de pesquisa sênior do Instituto de Recursos Hídricos do Texas, Texas A&M University.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.





