‘Cuidado sério’ para cabos no mar Báltico enquanto a OTAN levanta sua guarda

Com sua câmera poderosa, o avião de controle da Marinha francesa passou pelo mar do Báltico em um navio de carga que descascou a água abaixo – mais perto, cada vez mais próxima até que o operador da câmera pudesse entender os detalhes no convés da frente do navio e fumaça saindo dela .

A aeronave Atlantique 2 de longo prazo em uma nova missão da OTAN e depois transferiu sua visão alta -tech para o segundo alvo e o outro depois, até depois de mais de cinco horas de patrulhas, uma série de sensores de aeronaves alocou a maioria da maioria Baltic – Da Alemanha no Ocidente à Estônia, no Nordeste, faz fronteira com a Rússia.

O voo é uma mera presença no céu acima do mar estratégico na semana passada, em combinação com navios militares que patrulham nas águas, também enviou uma mensagem inconfundível: a OTAN expulsa sua guarda de tentativas suspeitas de sabotar energia subaquática e cabos de dados e tubulações que são cruzados no Báltico, incentivados pelo crescente catálogo de incidentes que os danificaram.

“Faremos tudo ao nosso alcance para garantir que voltemos, para que possamos ver o que está acontecendo e depois tomar as seguintes etapas para garantir que isso não esteja acontecendo novamente. E nossos oponentes devem saber disso”, disse ele este mês, este mês, O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, no anúncio de uma nova missão aliada chamada “Baltic Sentry”, para proteger a infraestrutura subaquática vital para o bem-estar econômico das nações das regiões do Báltico.

O que está sob o Báltico?

Cabos de energia e comunicação e gasodutos conectam nove países com margens no Báltico, um mar relativamente raso e quase fechado. Vários exemplos são de 152 quilômetros (94 milhas) BalticConnector que transporta gás entre a Finlândia e a Estônia, um cabo báltico de alta tensão que conecta a rede elétrica da Suécia e Alemanha e um cabo de telecoMunicação de 1.173 quilômetros (729 milhas) C-LION1. Finlândia e Alemanha.

Por que os cabos são importantes?

Os tubos e cabos de podmoróricos ajudam as economias de poder, a manter casas quentes e conectar bilhões de pessoas. Mais de 1,8 milhão de quilômetros de fibra óptica – mais do que suficientes para se estender até a lua e voltar – fornecendo aos oceanos e mares mundiais, de acordo com a telegeografia, que acompanha e copia redes vitais de comunicação. Os cabos geralmente são a largura do intestino do jardim. Mas 97% das comunicações mundiais, incluindo o trilhão de dólares em transações financeiras, passam por elas todos os dias.

“Somente nos últimos dois meses, vimos os danos ao cabo conectando a Lituânia e a Suécia, outro que conecta a Alemanha e a Finlândia, e recentemente e numerosos cabos que conectam a Estônia e a Finlândia. Investigações de todos esses casos ainda duram. é uma razão para preocupações sérias “, disse Rutte em 14 de janeiro.

O que causa um alarme?

Pelo menos 11 cabos do Báltico foram danificados desde outubro de 2023 – é o mais recente cabo óptico que conecta a Letônia e a ilha sueca de Gotland, informou que ela quebrou no domingo. Embora os operadores de cabos observem que o dano ao subgrupo de cabos é comum, a frequência e a concentração de incidentes no Báltico aumentaram a dúvida de que o dano poderia ser intencional.

Também há temores de que a Rússia possa atingir os cabos como parte de uma campanha mais ampla da “Guerra Híbrida” de So -Galled para desestabilizar as nações européias, ajudando a Ucrânia a se defender contra uma invasão em grande escala que Moscou seguiu desde 2022.

Sem a culpa especial da Rússia, Rutte disse: “O híbrido significa sabotagem. Hybrid significa cibernética.

A polícia finlandesa suspeita que a águia, um navio -tanque de petróleo que danificou o Kabel Power Estlink 2 e outros dois cabos de comunicação que conectam a Finlândia e a Estônia em 25 de dezembro, faz parte da “frota de sombras” de Moscou usada para evitar sanções de guerra ao petróleo russo.

As autoridades finlandesas apreenderam o navio -tanque logo após deixar o porto russo e aparentemente cortaram os cabos puxando a âncora. Os investigadores finlandeses afirmam que o navio deixou quase 100 quilômetros (62 quilômetros) no fundo do mar.

Dúvidas de agências de inteligência

Vários oficiais de inteligência ocidentais, falando sob a condição de anonimato, por causa da natureza sensível de seu trabalho, disseram a Associated Press que o dano recente é provavelmente acidental, aparentemente causado pelas âncoras que foram arrastadas por navios que foram mal mantidos e mal plantados .

Um funcionário sênior de inteligência disse que a AP -nos registros e falhas mecânicas com as âncoras de navios estavam entre as “mais indicações” que foram direcionadas da sabotagem russa. O funcionário disse que os cabos russos também foram separados. O segundo funcionário ocidental, também falando anonimamente sobre a discussão sobre questões de inteligência, disse que a Rússia enviou uma embarcação para coletar dados de inteligência ao site de uma ruptura a cabo para investigar os danos.

Washington Post Ele relatou pela primeira vez o surgimento de consenso entre nós e serviços de segurança europeia de que os acidentes marítimos provavelmente causaram danos recentes.

Operadores de cabo aconselham cautela

A Associação Submarina Européia, que representa os proprietários de cabos e operadores, foi registrada em novembro, depois que os erros foram registrados em duas conexões do Báltico que foram danificadas em algum lugar do mundo a cada três dias. Na água do norte da Europa, as principais causas de danos são âncoras comerciais de pesca ou navio, diz -se.

Na rachadura do cabo óptico no domingo, conectando a Letônia e a Suécia, as autoridades suecas fecharam o navio maltês enterrado para a América do Sul com um fertilizante.

A búlgara, uma empresa búlgara que possui Vezhen, disse que qualquer dano não foi intencional e que a tripulação do navio descobriu quando começou com um clima extremamente ruim que parecia ter se retirado para a âncora esquerda no fundo do mar.

Otan -outra missão ‘Báltico Sentry’

A Aliança distribui navios de guerra, aeronaves de patrulha naval e drones da Marinha para a missão por fornecer “supervisão e distração aprimoradas”.

No navio do voo de supervisão da Marinha francesa, a tripulação de quatro membros cruzou navios notados do ar contra o censo dos navios aos quais foram ordenados a prestar atenção.

“Se estamos testemunhando algumas atividades suspeitas de navios como um mar – por exemplo, navios em velocidade muito baixa ou em ancoragem em uma posição que eles não deveriam estar neste momento – então isso é algo que podemos ver”, disse o comandante de vôo , Tenente Alban, cujo sobrenome manteve o exército francês por razões de segurança.

“Podemos olhar muito de perto com nossos sensores para ver o que está acontecendo”.

Burrols relatou em Londres. Os jornalistas da AP Jill Lawless em Londres, David Klepper em Washington e Veselin Toshkov em Sofia, na Bulgária, contribuíram para este relatório.

– John Leicester e Emma Burrows, Associated Press

Fonte