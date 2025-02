Cursos populares do Excel

O Microsoft Excel não é apenas um software amplamente utilizado e versátil, mas também um aplicativo de tabela de orçamento padrão. O conhecimento do Excel é crucial para os profissionais de negócios. Inúmeros cursos do Internet Excel estão disponíveis para ajudá -lo a obter as habilidades necessárias para maximizar o uso do Excel para suas necessidades de negócios.

Por que você deveria participar do curso do Excel

O Microsoft Excel é um programa de tabela orçamentária padrão industrial e adiciona continuamente recursos e funções diferentes. Aprender a usar o Excel e acompanhar novos recursos é importante. Aqui está por que você deve participar do curso:

Maior eficiência e produtividade

Relatórios facilitaram

Faça orçamentos complexos

Atualize seu conjunto de habilidades

Maior eficiência e produtividade: Ao participar de cursos, você poderá armazenar, organizar e lidar com uma grande quantidade de dados em um curto período. Os cursos da Internet também ajudam você e sua empresa a se adaptar aos modelos de ações e vender o MS Excel.

Os relatórios tornaram mais fácil: O curso de iniciantes para iniciantes pode ensinar você a fazer relatórios. Os relatórios podem variar em forma, mas os cursos cobrirão tudo, incluindo a geração de um relatório gráfico usando diferentes tipos de gráficos, tabelas e outros formatos.

Realizar orçamentos complexos: O Excel pode colocar mais de um milhão de linhas e mais de 16.000 colunas, permitindo que você armazene uma enorme quantidade de dados em uma folha. Esses cursos do Excel ensinam como gerenciar efetivamente esses dados extensos. Você aprenderá a executar cálculos usando a fórmula do Excel e a função ou criando suas próprias fórmulas.

Atualize seu conjunto de habilidades: Este programa aumenta tudo, com cada nova versão do Excel e atualizações de software, adiciona novos recursos, um conjunto de novas fórmulas e muito mais. Esses cursos da Internet levam você a atualizar seu conhecimento, através de qualquer alteração que acompanhe todas as novas versões e atualizações.

Qual curso de Udemy é o melhor para o Excel?

Microsoft Excel – Excel do iniciante ao avançado: é um curso abrangente para todo o Excel 2010 para o Excel 365 versões, adequado para todos os níveis de habilidades. Você explorará o básico do Excel, incluindo as funções usuais, e aprenderá como criar um relatório dinâmico usando ferramentas como Pivottables. O Excel oferece este curso 21 horas de conteúdo, juntamente com o progresso e 6 projetos.

Melhor curso do Microsoft Excel para iniciantes

Existem várias opções diferentes para aprender a Microsoft Excela. O treinamento do Excel é oferecido para diferentes níveis de entrada: iniciantes, médio e profissional. A seguir, são apresentadas as três aulas on -line do Excel mais bem selecionadas.

Microsoft se destaca para iniciantes

Este curso do Excel foi projetado para ensinar coisas básicas, como criar e salvar pastas de trabalho, navegação e personalização da sua pasta de trabalho. Ele também mostra fórmulas e formatos básicos em computadores e dispositivos de tela de toque. Microsoft Excel 2016 para iniciantes Além disso, inclui entrada e edição de dados, categorização, codificação de cores e compartilhamento de sua tabela de orçamento.

Excel básico para contabilidade básica e contabilidade

Excel básico para contabilidade básica e contabilidade O curso começa inserindo dados e excluindo, adicionando e limpando as colunas e linhas, bem como a formatação de texto e célula. Projetado especificamente para o Excel 2013, este Excel da Web cobre o básico da contabilidade, incluindo a criação de livros diários, como livros diários sobre compra e compra. Além disso, você começará a trabalhar com dados organizando, classificação e análise.

Excel Essentials para o mundo real

Todos os novos recursos do Excela são discutidos brevemente neste curso do Excel. Excel Essentials para o mundo realComeçando com a ingestão de dados e a navegação, ela é expandida para organizar dados do grupo e usar fórmulas. Adicionando comentários e notas às células, atalhos importantes, extraindo respostas de suas informações, criando um relatório do Excel e convertendo dados em gráficos e gráficos são alguns dos tópicos explicados no curso.

Melhor curso para treinamento avançado do Excel

Depois de se sentir confortável com a base, o próximo passo é dominar o Microsoft Excela. Numerosos cursos avançados do Excel estão disponíveis na rede. A partir dessas opções, selecionamos alguns para ajudá -lo a desenvolver habilidades avançadas do Excel.

Curso Avançado da Visualização da Microsoft

Neste curso avançado do Excel, você explorará mais de 20 tipos de gráficos e gráficos, juntamente com ferramentas avançadas, como painéis de controle automatizados. Curso Avançado da Visualização da Microsoft Oferece informações sobre o design de gráficos com base em valores, 12 demonstrações avançadas de Excela e a possibilidade de mover e zoom. Adaptado aos usuários do Excel 2016 e à versão mais atual, este curso da Internet do Excel inclui mais de 10 projetos do Excel.

Atalhos do Excel, Dicas do Excel, Truques do Excel – Excel Skills!

Este curso do Excel começa com a entrada avançada de dados e a validação de dados e, em seguida, entra em análise rápida e ferramentas de câmeras. Ele abrange tópicos como a criação de tabelas de gráficos giratórios, usando um filtro automático, disparando transmissão ao vivo -uma conexão do conteúdo de células. Adicionalmente, Atalhos do Excel, excelentes dicas e truques do Excel Exiba o uso de funções, criando uma fórmula profissional, atalhos avançados e estratégias para compartilhar e conectar livros de trabalho.

Microsoft Excel: Treinamento avançado do Excel

Microsoft Excel: Treinamento avançado do Excel Lida com formatação avançada do Excel, funções e modelagem do Excel. Em menos de 6 horas, este curso do Excel melhorará o uso de atalhos, ferramentas de navegação e funções profissionais. Da mesma forma, a modelagem financeira e as funções financeiras serão implementadas para prever saldos de equilíbrio e contas financeiras.

Melhores habilidades do Excel para análise de dados

Além do básico, os cursos da Excel Internet podem ajudá -lo a melhorar as habilidades de análise de dados. Usando fórmulas e recursos avançados do Excel, você aprenderá a análise de dados. Estes são os melhores cursos para análise de dados:

Excel Analytics: Análise de regressão linear no MS Excel

Excel Analytics: Análise de regressão linear no MS Excel mostra como resolver problemas usando regressão linear. Você aprenderá como criar um modelo de regressão, antecipar os resultados usando o algoritmo de aprendizado de máquina e analisar os resultados. Após a conclusão, você será recompensado com um certificado de conclusão corrente.

Desbloquear o Excel VBA e o Excel Macros

Desbloquear o Excel VBA e o Excel Macros é um curso de 22 horas do Excel focado na automação do VBA, no Excel VBA e no Excel Macro. As lições incluem gravação de macro, modelo de objeto VBA, referência com VBA, trabalho com variáveis, loops e funções construídas. Além disso, ele se concentra na criação de suas funções personalizadas, interação com outras aplicações, pastas de trabalho e folhas de trabalho e muito mais.

Análise de dados do Microsoft Excel – Descubra como os especialistas o usam

Análise de dados do Microsoft Excel Ensina o básico da análise de dados. Neste curso da Internet do Excel, você receberá diretrizes sobre gerenciamento e modelagem de dados usando as principais ferramentas de inteligência de negócios do Excel. O currículo cobre tabelas rotativas e gráficos giratórios, mapeando com geoflow, coletando dados, formação de dados e detecção de dados e visualização usando energia.

Como você pode aprender o Excel rapidamente?

Todos os cursos sobre Udemy são apenas um clique, e a inscrição leva apenas alguns minutos. A maioria dos cursos é independente, embora vários estejam quebrados em semanas de lições.

Quanto custa nos custos da rede?

Os cursos do Internet Excel geralmente custam cerca de US $ 17 para o horário iniciante, US $ 20 para cursos de nível médio e US $ 25 para cursos em nível profissional quando houver ofertas promocionais. Lembre -se de que esses preços podem variar.

Você pode certificar o Excel online?

Você receberá um certificado de conclusão para cada participação e conclusão. Alguns cursos também oferecem um certificado profissional.

