Da moda rápida à eletrônica, para que as tarifas dos EUA pudessem afetar bilhões em mercadorias chinesas

Espera -se que a nova tarifa dos EUA aumente os preços que os consumidores dos EUA pagam por uma ampla gama de produtos, a partir de roupas ultra -cheap vendidas em plataformas de rede para brinquedos e dispositivos eletrônicos, como computadores e telefones celulares.

Outras tarifas adicionais de 10% entraram em vigor em todos os produtos chineses na terça -feira, enquanto o Serviço Postal dos EUA anunciou que parou de aceitar as parcelas entrando na China e em Hong Kong até novo aviso.

No dia anterior, o presidente Donald Trump concordou em impedir suas tarifas ameaçadas contra o México e o Canadá 30 dias após as negociações das demandas de Trump para que os povos norte -americanos tomem medidas para reduzir a imigração ilegal e o fluxo de drogas, como a Fentania nos Estados Unidos

Depois de não conseguir uma Casa Branca de costas semelhantes, a China retornou com uma retaliação de tarifas a alguns produtos americanos que devem começar na próxima semana.

Todo o volume e a diversidade de mercadorias produzidas na China vendidas nos EUA significam que os moradores provavelmente veriam que os preços de muitos itens geralmente baratos indicam maiores se ainda existir Tarife tit-za-tat.

Estes são alguns dos produtos que provavelmente influenciaram:

Eletrônicos, suprimentos domésticos e peças de carro

Os EUA introduziram mercadorias no valor de cerca de US $ 427 bilhões da China 2023, o último ano com dados completos, de acordo com o escritório do Censo dos EUA. Os eletrônicos de consumo, incluindo telefones celulares, computadores e outros acessórios tecnológicos, são as maiores categorias de importação.

A China é um mecanismo de produção dominante para equipamentos tecnológicos, incluindo empresas americanas como a Apple que possuem seus próprios produtos no país. Em 2023, a China consistia em 78% das importações de smartphones americanos e 79% das importações de laptop e tablets, informou o grupo comercial da Associação de Tecnologia do Consumidor.

As tarifas também podem afetar quantos consumidores pagam por roupas, sapatos e itens de cozinha baratos, como panelas e panelas, além de itens com bilhetes grandes, como dispositivos, móveis e peças de carro.

Jay Salaytah, 43 anos, que administra sua própria loja de reparos automáticos de carros em Detroit, disse que comprou algumas partes do equipamento antes que ele pudesse, prever que ela custaria mais se Trump implemente sua campanha promessa de usar tarifas de importação como uma ferramenta para promover o americano produção.

“Eu sabia que os custos seriam aumentados e eles foram fabricados na China”, disse Salaytah sobre a luz do teste da investigação que ele comprou antes que a tarifa entrasse em vigor na terça -feira.

Roupas e acessórios baratos

Além de impor uma nova tarifa às importações chinesas, a ordem executiva de Trump também suspendeu um pouco de isenção comercial conhecida que permitia que as mercadorias valessem menos de US $ 800 para entrar nos costumes dos EUA. O comando deixou uma possibilidade aberta para continuar usando o buraco com remessas de outros países.

A regra comercial, conhecida como “de minimis”, existia por quase um século. Nos últimos anos, ele ficou sob maior controle por causa do rápido número de itens baratos que foram para os Estados Unidos que entraram na China, principalmente de importantes comerciantes da Internet na China, como Shein, Theme e Alibaba Aliiexpress.

A administração do ex -presidente Joe Biden sugeriu em setembro a supressão de um buraco, mas as regras não entraram em vigor antes de Biden deixar seu dever.

Shein e o tópico ganharam popularidade global, oferecendo uma linha de roupas ultra-nxpensativas, suplementos, presentes e dispositivos, de roupas ultra-nxensativas atualizadas rapidamente, entregues principalmente da China, permitindo que duas empresas de comércio eletrônico competissem no gramado doméstico das empresas americanas.

A Amazon sediada em Seattl está tentando competir com eles através de uma loja on -line que imita seu modelo de negócios, oferecendo produtos baratos enviados diretamente da China.

As exportações de pacotes de baixo valor chinês aumentaram para US $ 66 bilhões em 2023, o que é de US $ 5,3 bilhões em 2018, de acordo com um relatório publicado na semana passada pelo Serviço de Pesquisa do Congresso. Nos Estados Unidos, o tópico e Shein compõem cerca de 17% do mercado de descontos para moda rápida, brinquedos e outros bens de consumo amplo, de acordo com o relatório.

Quantos preços aumentarão?

Não está claro. Sob de Minis, Shein, tema e aliexpress podem ignorar os impostos coletados pelas autoridades aduaneiras. Mas, de acordo com as mudanças na terça -feira, o envio de uma empresa da China agora estará sujeito a tarefas existentes, além de um novo 10% da tarifa imposta por Trump, disseram analistas.

“A grande maioria desses pedidos é avaliada por menos de US $ 800, o que significa que todos ou quase todos os alcançarão”, disse Youssef Squali, analista da Truistic Financial.

Juosas Kaziukenas, fundador do mercado de Inteligência de Commmerce E-Commmmerce Pulse, disse que achava que o aumento dos preços em plataformas como Shein e tema seria “bem pequeno”, e os produtos que eles vendem permaneceriam baratos. No entanto, é provável que a mudança nas regras resulte em um atraso na entrega, porque os pacotes devem agora passar pela alfândega, disse Kaziukenas.

As novas tarifas também atingirão os vendedores de terceiros na Amazon que importam produtos da China, afirma Squali. Ele espera que os vendedores comam alguns dos custos e transfiram o restante para os clientes, o que ele acredita que pode resultar no aumento dos preços percentuais no sinal de um meio -médio. Em outros locais da Web para o comércio eletrônico, que hospedará empresas, como o Etsy, também influenciará, disse Squali.

O tópico, de propriedade das participações chinesas do PDD, disse anteriormente que seu crescimento não dependia da política de De Minimis. Embora a maioria de seus produtos tenha sido enviada da China, o tópico foi empregado por lojas chinesas para armazenamento nos Estados Unidos, a medida que os especialistas disseram permitiria que não fosse exposto a mudanças em torno do reinado comercial.

Em janeiro, a China também introduziu medidas para ajudar o comércio eletrônico transfronteiriço sob a construção de armazéns estrangeiros, oferecendo-lhes rabinos fiscais ou liberação de impostos

O que os comerciantes americanos dizem?

Um dia após as eleições presidenciais dos EUA em novembro, Brieane Olson, diretora executiva da cadeia de adolescentes do Pacsun, foi a Hong Kong para se reunir com executivos de fábrica para encontrar maneiras de se preparar para o plano tarifário de Trump.

Cerca de 35% a 40% das roupas da Pacsun foram feitas na China, mesmo quando a cadeia acelerou os movimentos de diversificação com fornecedores em países como Camboja e Vietnã.

Mas Olson disse que a tarifa de 10% de Trump sobre produtos chineses é menos extrema do que a empresa prevista. Por enquanto, o PACSUN não planeja aumentar os preços de seus produtos ou mover a produção de malhas e jeans da China.

Os brinquedos são outra categoria de produtos de consumo que depende amplamente de importações da China. Greg Ahearn, presidente e diretor executivo da Associação de Toys da Associação de Toys, disse que acreditava que as empresas da Toys absorveriam o custo da nova tarifa no curto prazo.

No final, o aumento de preço o levará a um consumidor, disse Ahearn.

As gravações da Associated Pressa Anne d’Anocenosio em Nova York, e Christopher Rugaber e Didi Tang em Washington contribuíram para este relatório.

