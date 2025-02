De 220 milhões de dados para receita: como a IA transforma o ROI Sports Party

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

O Super Bowl é um dos maiores eventos esportivos do planeta, que traz mais de cem milhões de espectadores e receita de bilhões de bilhões.

Mas para as equipes da NFL e o entretenimento esportivo em geral, há um longo caminho para o campeonato, porque a franquia pretende construir uma marca, crescimento de fãs e maximizar a receita.

Uma maneira de fazer isso acontecer é a IA.

A tecnologia não é estranha ao mundo do entretenimento esportivo. Assumindo a era moderna da IA ​​generativa – em 2017. Sam NFL usa a IA para melhorar a segurança do jogador com Um atleta digital Sistema desenvolvido em parceria com a AWS. A NFL também usa a AWS para criar um aplicativo Gen AI usando o banco de dados da Amazon MemoryDB.

Para equipes individuais, tanto na NFL quanto no cenário do entretenimento esportivo, existem outras opções para implementar o gene da IA. Uma dessas opções que é executada hoje vem de AscenderO fornecedor da tecnologia liderada por Al Guido, que também é o presidente San Francisco 49ers Time de futebol da NFL.

Os dados sobre novas performances e insights na plataforma Cloud (EPIC) e AI combinam insights, gerenciamento de ingressos e análises de ativos para ajudar as organizações de esportes e entretenimento a fazer melhores fãs. A plataforma ajuda as organizações com esforços direcionados para se envolver para entender melhor as pessoas pessoais em potencial. Essas informações ajudam a determinar as capacidades de sentar no estádio, preços dos ingressos e retenção dos fãs. A plataforma já foi usada por mais de 25 organizações, incluindo o Tennessee Titans.

Ela trabalha para elevações desde 2018, mas agora, com a aparência de uma geração AI, a empresa pode fazer muito mais com os dados.

“A construção do épico reforçou a verdade fundamental que vimos e confirmamos com nossos clientes desde que trabalhamos – os dados são tão poderosos quanto as decisões que permitem”, disse Guido, presidente e diretor executivo da Equileat, para a VentureBeat. “Nos esportes, o desafio não é apenas registrar essas informações, mas também explorou uma inteligência eficaz real que melhora o envolvimento dos fãs, a estratégia de receita e a eficiência operacional”.

Dados sobre os desafios da construção do sistema de engajamento da AI-primeiro

Os elevados já possuem dados para aproximadamente 220 milhões de pessoas em seu sistema. A empresa coleta dados de primeira parte por meio de trabalho e relacionamentos com os clientes. Isso inclui dados sobre comportamento dos fãs, vendas de ingressos, patrocínio e outras informações imobiliárias. O Eletate também licencia e compra conjuntos de dados de terceiros para enriquecer ainda mais os perfis de usuário.

Guido observou que muitas organizações estão coletando o que parece ser inúmeras quantidades de dados, mas estão lutando para se unir e influenciar. Epic foi projetado para preencher essa lacuna.

Para usar totalmente o gene da IA ​​moderno, os dados devem estar no formato do banco de dados vetorial, a briga é elevada. O CIO Jim Caruso explicou Venturbat que sua empresa havia passado por um procedimento intenso não apenas para vetorizar os dados, mas também para garantir que essa fosse a informação correta para obter ajuda em informações sobre decisões de negócios.

Não há falta de fornecedores e a tecnologia de bancos de dados que afirmam que os dados do vetorize simplificam. Na realidade, Caruso enfatizou que o processo de vetorização não é tão simples quanto o interruptor. Como parte da construção da Epic, eles revisaram todos os dados e como eles poderiam fazer isso juntos para fornecer as melhores informações. O procedimento real de vetorização incluiu o teste de diferentes abordagens e processamento de pipeline para encontrar o verdadeiro equilíbrio de precisão e desempenho.

Atualmente, os elevados são usados ​​pela Amazon Sagemaker para trabalhar sua vetorização.

Como Claude, XGBoost e Amazon Amazon ajudam a alimentar a AI Insights para a Epic

Caruso explicou que o sistema épico fornece uma ampla gama de aplicativos na unidade de IA, desde bilhetes até o desenvolvimento de insights do consumidor. A Elevates usa uma combinação de tecnologias diferentes para criar essas ferramentas.

No núcleo está um modelo antrópico Claude Haiku 3.5 (LLM), que é preciso em dados elete. Claude fornece uma interface para fazer perguntas e obter informações com base em diferentes pessoas.

Por exemplo, uma pessoa pode ser um operador de um local que deseja determinar a melhor maneira de configurar o prêmio sentado no local. Esse operador terá que entender quem estaria interessado nesses lugares e em como colocá -los em diferentes grupos.

O Elevi transcendeu apenas para identificar amplos segmentos demográficos, como milênios suburbanos. Em vez disso, eles criaram várias pessoas diferentes com uma série de atributos, incluindo finanças, preferências de compras, opções de entretenimento e engajamento em redes sociais. O objetivo principal é fornecer pessoas muito específicas e detalhadas que permitam que as organizações tomem certas decisões de negócios.

O sistema também usa a biblioteca XGBOOST (Extreme Reforço of Gradient) de Código aberto de aprendizado de máquina (ML) via Amazon Sagemaker para ajudar em particular em dados numéricos para os preços dos ingressos. O XGBOOST é um algoritmo ML supervisionado que usa árvores de tomada de decisão para prever. Caruso explicou que sua equipe havia convertido informações históricas e dados reais de tempo, em 55 recursos diferentes. Eles incluem detalhes de eventos, detalhes de ações e informações recentes de vendas. Todo mundo então se inseriu no algoritmo xgboost.

Cenário de competição para a IA via entretenimento esportivo

Guido disse que, através da NFL, a resposta inicial mais ampla ao Epic foi positiva.

Muitas propriedades estão enfrentando desafios semelhantes: fontes de dados fragmentadas, expectativas em evolução dos fãs e a necessidade de produção de receita mais inteligente e eficiente. Guido também reconhece claramente que um cenário competitivo para esse tipo de tecnologia está se expandindo. Existem gerenciamento tradicional das relações de clientes (CRM) e provedores de análise, como o Salesforce, mas, em sua opinião, eles geralmente não têm inteligência específica para o setor que o EPIC traz para o esporte e a diversão.

“O que a Epic se destaca é sua profunda integração com a realidade dos esportes”, disse Guido.

Como ver o movimento da IA ​​em influência real sobre o Tennessee Titans

Entre os primeiros usuários da Epic está a NFL -Lods Tennseee Titans. A equipe coopera com a Elevate porque desenvolve um novo estádio de US $ 2,1 bilhões, que será aberto em 2027.

Como parte do engajamento, a Elevates ajudou a manter a venda de patrocínio para o novo estádio. A empresa desenvolveu o caminho da receita estratégica para a parceria, uma estratégia relacionada à categoria e estabeleceu as metas anuais de vendas lançando o estádio.

Com a Epic, os Titãs foram capazes de construir pessoas detalhadas para os fãs informarem a estratégia de marketing de destino, desde mensagens a assentos premium e ofertas de catering. Embora o novo estádio tenha sido mais alguns anos da abertura, os Titãs já conseguiram exceder as metas de vendas para sentar premium, com dados e insights sobre a IA como fundamento.

Não é apenas para a NFL; O atletismo do corpo docente também se beneficia de insights na IA

Embora haja muito dinheiro na NFL, há muitas oportunidades (como muitos desafios) em outros níveis de entretenimento esportivo, incluindo faculdades.

“Os departamentos atléticos da universidade passam por uma profunda transformação digital, e os dados estão nela”, disse Tom Moreland, certo diretor comercial da Universidade de Illinois Athletics, da VentureBeat. “Uma das maiores lições que aprendemos é que apenas a tecnologia não é uma solução – a estratégia vem primeiro”.

Moreland explicou que sua escola estava priorizando que ele estava coletando, interpretando e aplicando dados para melhorar as experiências de seus treinadores, estudantes e fãs.

Até agora, a plataforma épica forneceu o atletismo das idéias -chave da Universidade de Illinois destinadas às informações necessárias para melhorar os cartões de futebol e basquete masculino, bem como o modelo de doação anual. Moreland disse que uma análise épica forneceu uma inteligência que permitiu à escola superar suposições e tomar decisões estratégicas e informadas. Por fim, ele observou, a Epic capacitou seu departamento a criar um modelo mais interessante e sustentável para fãs e doadores leais.

“Departamentos atléticos que precisam de tempo para investir na qualidade de dados, estrutura e aplicação serão aqueles que se beneficiam realmente de qualquer nova tecnologia”, disse Moreland.