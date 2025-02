Dê essas 4 etapas para se preparar para um conflito no trabalho

Talvez você saia da onda de demissão ou caia. Você pode estar se preparando para mostrar as análises de desempenho nas quais deve fornecer feedback pesado. Se você tiver conversas tensas no horizonte, existem maneiras de se preparar para isso.

Em muitos casos, a antecipação da conversa de alto conflito cria mais estresse do que a experiência real. É normal sentir -se fora de controle em tais momentos – sentir que seu mundo interior está ameaçado e você deve tentar controlar seu mundo exterior. Os círculos neurônicos responsáveis ​​pelo auto -controle consciente são muito sensíveis até dos estressores mais doces. Quando esses sistemas neurais fecharam, os impulsos primitivos não podem ser desacompanhados e a paralisia mental é definida. Mas como líder, é crucial aprender a fazer tensão no momento.

Como se preparar para um conflito

Colocar sentimentos e emoções em palavras pode ajudar a acalmar seu sistema nervoso. Exercitar uma auto -conversão ressonante e entender uma rede de modo padrão (DMN) pode ajudá -lo a se conectar com você, retornando você ao seu corpo e ajudando você a se manter presente no momento com seus funcionários ou colegas.

Investir tempo para se preparar para os cenários de script aprimora sua capacidade de regular e posicionar qualquer conflito em potencial como uma oportunidade de se conectar. Considere essas quatro etapas enquanto se prepara para possíveis conflitos:

Etapa 1: Procura entender completamente a situação: Entre em uma entrevista com a mente aberta e se comprometa a seguir uma melhor compreensão da experiência de seu funcionário.

Etapa 2: Defina o resultado para si mesmo: Qual é o objetivo desejado da conversa? Você está procurando cooperação, clareza ou acordo sobre a estratégia inicial?

Etapa 3: Identifique como apoiar se a tensão aumentar: O que você precisa ficar presente e se concentrar durante a conversa? Deixe -se lembretes para respirar, toque um brinquedo na mão ou repita uma declaração de aterramento como: “Todo mundo luta com alguma coisa”.

Etapa 4: Defina os limites para si mesmo: Observe seus limites internos. Saiba a nomeação de desconforto quando houver uma ocorrência, pode ajudar a desacelerar a conversa.

Como estruturar uma conversa

Agora que você determinou os resultados desejados, corrigiu seus métodos de auto -regulação e confirmou seus limites, é hora de realizar uma reunião. Visualize sua próxima conversa difícil e aplique esta estrutura de conversação:

Observe a linguagem corporal ou sinais de conversa

Liste o que você olha

Ofereça confirmação ao seu colega na conversa

Convide -os para compartilhar mais

Identifique um caminho colaborativo a seguir

Neste curso, é importante se equipar com perguntas que direcionam a conversa para a compreensão, a cooperação e, finalmente, a segurança psicológica. As perguntas ponderadas ecoando com a resposta fisiológica de seu funcionário (por exemplo, luta, fuga, congelamento ou fase) oferecem uma conexão como uma forma de alívio e não como controle. Você também pode descobrir que precisa repetir os segundos, terceiros e quartos passos várias vezes antes de estarem dispostos a reconhecer o caminho a seguir. Ao estabelecer perguntas e investir no processo, você pode ajudar sua equipe a se mudar para o estado “adotivo” de segurança e clareza.

Ao se preparar para o conflito, considere qual poderia ser o estado do seu relatório direto. Você sai de um projeto de alto estresse, onde a liderança deu muito feedback crítico? Sua equipe pode estar em uma briga ou fuga. Se as análises forem desempenho no horizonte e você percebeu que sua equipe está fora ou super -excessiva, pode estar no estado de zero ou Faunt.

Como reagir às reações de luta, vôo, congelamento ou fase

Vamos examinar como organizar o fluxo de conversas acima em resposta aos membros da equipe que experimentaram uma luta, fuga, congelamento ou estado de Fawn.

Responder à fase da reação da luta

Se o seu funcionário estiver na luta, ele poderá experimentar raiva ou raiva. Eles poderiam expor sinais de intimidação ou até assédio e podem encontrar exigentes para você ou seus colegas. Durante a sua reunião, você pode notar que eles falam mais rápido ou mais alto (conversas), inclinando -se para você ou cruzando as mãos (linguagem corporal).

Neste ponto, chame o que você vê (“Vejo que você está frustrado”) e depois ofereça um certificado: “Eu posso entender por que você está frustrado, especialmente devido ao feedback que recebeu da liderança na semana passada. Eu sei o quanto você tem difícil Trabalhou nisso o projeto. Pergunte: “Há mais alguma coisa que você queira que eu saiba?” No final, pergunte a eles como eles imaginam seguir em frente. Novamente, as perguntas podem levar à clareza.

Resposta à fase de reação de vôo

Um indivíduo no modo de vôo pode sentir os sentimentos de pânico ou ansiedade. Você pode notar que eles se desenvolvem em certos tópicos ou situações ou até podem ser exagerados na entrega. Na sua conversa, eles podem parecer inquietos ou com pressa de terminar a reunião. Você também pode observar que eles evitam falar sobre qualquer substância, porque ela se refere a um projeto que está na sua mão.

Ofereça sua observação: “Você parece um pouco distraído e noto que estamos falando sobre esse problema aqui”. Em seguida, confirme: “Você está preocupado em discutir este projeto? Eu posso entender se você se sentir preocupado. “Pense na questão:” O que você não conseguiu sobre este projeto? “Antes de perguntarem sobre prever avançar.

Responder à fase de congelamento

Os funcionários em um estado de congelamento podem experimentar o nevoeiro cerebral ou uma sensação de rigidez. Eles poderiam ser paredes de pedra ou se esconder. Na sua reunião, você pode notar que eles são menos apropriados ou têm dificuldade em articular seus pensamentos.

Compartilhe o que você percebe: “Você parece menos presente” ou: “Você parece não parecer seu eu habitual”. Oferta de certificado: “Faz sentido, dada a pressão em que você está. Eu sei o quanto você está investido no resultado deste projeto. “Informe -os de que você deseja entender suas preocupações mais profundas e deixar espaço para que eles explorem antes de determinar as seguintes etapas para a solução.

Resposta à fase da fase da corça

Você pode notar que alguém em um estado de “corça” é excessivamente aprimorado ou excessivamente amigável. Eles não expõem limites fortes e evitam a resolução direta de conflitos. Nesta fase, é crucial como líder mostrar que você quer ouvir o que ele não está fazendo. Os sinais de conversação desse indivíduo podem ser menos óbvios – você pode ter ouvido em outro lugar que a pessoa tem preocupações, mas elas não dizem isso diretamente com você.

Na sua reunião, vamos saber que você deseja abrir espaço para qualquer problema que possa ter (“Estou ciente de que você tem os desafios deste projeto, podemos se envolver?”). Confira a experiência deles, dizendo: “Eu realmente aprecio que você seja arriscado para ser honesto comigo. Levo seu feedback muito a sério. “Ao avançar, expresse seu compromisso em resolver o problema com eles e pergunte:” O que estamos perdendo? “

Você deve ter notado que essa conversa flui de perto de um modelo de empatia tática (notificação, nome, gerenciamento) e organiza uma linguagem ressonante em todo. Em um mundo em que 87% dos funcionários dizem que a empatia é a chave para a enfermagem do ambiente inclusivoSobre nossos líderes, nossos líderes para aceitar essas táticas, fortalecer suas próprias práticas de auto-regulação e criar um ambiente em que o conflito não tem medo de-é entendido, aceito e usado para facilitar um caminho melhor para a solução.

