Assim queMatrocos do Super Bowl deste anoEles foram criados, trabalhadores do futebol de futebol de futebol esportivo de Wilson, que entraram em ação.

A fábrica da vila rural de Ada, Ohio, faz as bolas de jogo usadas por todas as equipes da NFL, juntamente com muitos melhores programas nacionais e escolas secundárias.

Mas esta época do ano é sobre o Super Bowl. Philadelphia Eagles e Kansas City ChiefsVai enfrentar o troféu LombardPela segunda vez em três anos, 9 de fevereiro em Nova Orleans.

Aqui estão futebol, números:

Quanto a bola é feita para um grande jogo?

Duas equipes receberão uma remessa de 108, mais uma dúzia a mais para soprar, todas pressionadas com o logotipo e as equipes do Super Bowla. Algumas bolas serão para a prática, enquanto melhor se desviará do atacante. Cerca de 50 deles serão construídos e fechados para cada equipe até chegar a hora de começar.

Wilson produz cinco tamanhos diferentes para jogadores de todos os níveis, de profissionais a jovens ligas. Alguns têm padrões diferentes. As bolas da NFL são observadas na falta de listras nas extremidades. Eles também são embutidos em um chip que segue a posição da bola no campo, até onde ela viaja e seu caminho.

Geralmente dura três dias do início ao fim. No entanto, a primeira série de futebol deve ser enviada para as equipes da UU Monday do Super Bowl, por volta das 18h, para que elas tenham tempo suficiente para praticar e brincar. Por causa disso, os trabalhadores começam a produção imediatamente na noite dos jogadores do título da conferência.

Como eles foram feitos?

Este é um procedimento de 20 etapas, mais manualmente, de cortar quatro painéis de couro que são costurados juntamente com 250 pontos até a colocação de rendas. Para o futebol da NFL, o trabalho vai para os trabalhadores mais experientes e qualificados da fábrica. “Certas partes do procedimento exigem um sentimento artesanal”, disse Kevin Murphy, diretor geral Wilson Team Sports. “É como fazer um par de sapatos lindos e esculpidos.”

Como eles se tornam prontos para jogar?

Através da produção da bola, eles são pesados, medidos e inspecionados nas desvantagens. Depois de concluídos, eles foram verificados. Quando estiverem embalados e prontos para enviar, cada um tocará cerca de 50 trabalhadores.

Quanto a fábrica geralmente produz?

A cada ano, ejeta aproximadamente 500.000 futebol, ou cerca de 2.500 por dia. As equipes da NFL passam por várias centenas durante a temporada. Para o Super Bowl, Wilson fará entre 10.000 e 20.000 bolas comemorativas que serão vendidas por comerciantes em todo o país e no local do jogo. Se houver alta demanda, a fábrica continuará produzindo bolas de lembrança.

Desde 1941. Wilson fez de todos os futebol que usa a liga. Sua fábrica em Ada faz bolas oficiais desde 1955. Este ano, a empresa abriu uma nova fábrica na vila, que fornece mais produção e museus. Os fãs também podem visitar a fábrica.

– John Seewer, Associated Press

Fonte