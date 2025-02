Destruição no site do governo dos EUA é má notícia para todos nós

Destruição no site do governo dos EUA é má notícia para todos...

No início desta semana, o médico me contou sobre o frustrante novo obstáculo que enfrenta no trabalho. Nos tempos normais, depende dos sites gerenciados pelos Estados Unidos do Governo Federal para obter informações práticas sobre tudo, desde os efeitos colaterais das vacinas até o conselho de famílias que viajam para áreas exóticas. Mas o governo de Trump mover Para eliminar os locais da “ideologia de gênero” e outros tópicos que o novo presidente e seus aliados são considerados pela denúncia, isso resultou em muitas páginas desapareceram da Internet.

Meu amigo fez uma consulta sobre as versões das páginas armazenadas no arquivo da Internet da Wayback Machine. Mas é uma solução difícil de longo prazo. Primeiro de tudo, essas cópias de cache podem estar desatualizadas. Para o segundo, não é dado que o arquivo da Internet estará sempre disponível quando precisarmos dele.

E New York Times artigo O autor Ethan Singer descreve a escada de limpeza em detalhes. Mais de 8.000 páginas foram eliminadas em entidades do Ministério da Saúde e Serviços Humanos para evitar sentenças de IRS a sinais criminais de demência. Somente deleções relacionadas à lista de censo – um dos recursos mais importantes do governo federal – afetou 3.000 páginas.

Quando as páginas ainda desapareceram, outros retornaram, e a única explicação ocorreu na forma de inscrições pouco claras em todo o local, como “o site do CDC, muda para conceder os comandos executivos do presidente Trump”. Assim como outros elementos da corrida da administração para se transformar como governo federal – ou não funciona – o caos pode ser um ponto.

É tudo alarmante antes mesmo de pensar em como a presença da Internet do governo pode ser nas especificações de Donald Trump. Supostamente envolve cortar não apenas referências a “diversidade”, “capital” e “inclusão”, mas IA Multidão de outros termosincluindo conceitos aparentemente controversos, como “pertencimento”, “empatia” e “justiça”.

Por mais de um quarto de século, a Web tem sido uma interface primária entre os cidadãos e seu governo. Ele pode ser mais crítico do que um colega físico – ou pelo menos não me lembro da última vez que tive que visitar o escritório federal pessoalmente. Percebendo sua polícia linguística mais seriamente do que o dever de fornecer informações públicas, o novo governo entra em colapso em uma das responsabilidades mais básicas.

Isso levanta um novo espectro que não está na minha lista de coisas com que se preocupar: a remoção tática das páginas do governo como uma ferramenta para impedir o conhecimento. Por exemplo, eu odeio pensar no site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças cheias de informações criadas como parte da Imprimura Robert F. Kennedy Jr. -a, mas simplesmente eliminando as informações do site atual e substitua -as. . . nada Isso poderia causar tantos danos quanto a expansão do RFK Jr. Desinformação apreciada sobre o assunto. Isso pode ser feito com alguns cliques – uma tarefa muito mais simples do que a exclusão de todos os departamentos governamentais, o que também é parte do plano de Trump para uma nação.

Não estou dizendo que isso definitivamente acontecerá ainda mais difundido e permanente demolição do lugar. Como em muitas coisas sobre os eventos atuais, o próprio Trump Comentários Nas mudanças (“Eu não sei. Isso não parece uma má idéia para mim.”) Não preste claramente atenção e deixa com uma infinita para o silêncio, se for. Tudo o que podemos fazer é continuar prestando atenção, talvez com uma nova gratidão pelo benefício do governo que é silencioso e fácil de dar como certo – até agora.

Sim você pode ter muito armazenamento

Recentemente, comprei um disco rígido de 16 TB. Custou cerca de US $ 270, que é compactado pela inflação – pouco mais da metade do que paguei pela condução, lembro -me de comprar nos anos 90. O tinha 500 MB de espaço, ou 1/32.000. A capacidade da unidade que acabei de receber.

Nos anos 90, que ficou encantado em adicionar Todo o semi-gigabyte (!!!) O espaço no meu computador ficaria encantado ao saber que ele armazenará e continuará a se tornar maior e mais barato. Estranho, no entanto, minha nova unidade de 16 TB, que eu adicionei ao servidor sentada na minha rede doméstica, não me trouxe um prazer inquestionável. Em vez disso, no máximo, jogando fora o espaço que já perguntei se deveria me concentrar em limpar os arquivos em vez de abrir espaço para mais.

Não que o armazenamento digital não seja tentador. Ao contrário do meu colega físico, é improvável que resultem em coisas novas que superam as antigas: faço um trabalho bastante respeitável para organizar tudo em pastas, parte de um armazenamento mais amplo da equipe que também inclui vários serviços em nuvem. Sou grato por ter espaço suficiente para os valiosos arquivos de fotografias e cartas de família, bem como documentos antigos sobre palavras que ainda sou referenciado (para artigos como este), por exemplo, datados de 1994. Até rejeitei quase todas as cópias impressas da revista que escrevi – centenas de edições – e as substituía por PDF.

Ainda assim, como Scrooge McDuck, que cumpre seu Não posso por dinheiro Com 3 hectares cúbicos de Gotovina, depois rompendo com ele como Goopher, eu poderia ter atravessado o navio. Eu uso uma parte bonita do software chamado canais para fotografar streaming de TV e uma célula que é mais feita diretamente em sua rede doméstica. Esses vídeos são meus, todos os meus – conforto em uma época em que a Netflix tem apenas Cinco filmes feitos antes de 1980– E é difícil compartilhar. Mesmo se eu tivesse um tempo infinito em minhas mãos, não o usaria para beber toda a TV -um filmes que preservei.

Outra coisa que me persegura: uma porcentagem desconhecida, mas significativa, do meu espaço em disco, é dedicada aos arquivos duplicados, triplos ou além. Quando terminei com muito supérfluo, não tenho certeza. Mas eles se multiplicam como o Triban e eliminando todos os supérfluos pode parecer um novo disco rígido livre.

Depois de considerar tudo isso, fazendo uma casa e revelando que eu ainda era um espaço de humor baixo, comecei com uma rota leve comprando esse novo passeio. Certamente me trará bem em 2027, e talvez imóvel. Quando está cheio, ainda mais discos gigantescos devem estar disponíveis por menos dinheiro. Seria bom, no entanto, pensar que até então eu seria mais disciplinado – um pouco menos tio scrooge, um pouco mais de Marie Kondo. Se você tiver alguma dica sobre a auto -limite digital, morrei para ouvi -las.

Você leu Empresa rápida em anexoBoletim de tecnologia semanal de mim, editor da tecnologia global Harry McCracken. Se o seu amigo ou colega lhe encaminhou esta edição – ou se você a ler em FastCompany.com – você poderá verificar os problemas anteriores e solicitá -lo para obtê -lo toda quarta -feira de manhã. Eu gosto de ouvir você: me ping em hmccracken@fastcompany.com com seus comentários e idéias para futuros boletins. Eu também estou ligado Blusa,,, Mastodontee Nem.

Histórias tecnológicas mais altas da empresa rápida

Openii revela uma nova ferramenta de IA que pode fazer pesquisas on -line para você

Pesquisas profundas podem coletar informações de toda a Internet e resumir -as em relatórios que são facilmente lidos. Leia mais →

O retorno ao OG Facebook se queixará da geração Z?

Mark Zuckerberg certamente parece pensar assim. Leia mais →

O Google se junta à Samsung para assumir Dolby Atmos

Duas empresas estão apostando no poder da marca para transformar seu novo formato de áudio imerso em uma história de sucesso. Leia mais →

3 maneiras rápidas de liberar o espaço para armazenamento do iPhone

Salve o espaço, economize tempo, salve -se da janela do salto ‘Storage quase cheia’. Leia mais →

Eu tentei cuidadosamente me deixar menos estressante. Talvez você deva

O ar livre da Norwegian Opera Company é acusado como o primeiro “navegador cuidadoso”. Destina -se à luta contra a natureza caótica da web. Leia mais →

Essas pesquisas de carpietas cultivam milhares de pessoas para desistir do Google

À medida que os resultados do Google crescem e a IA é executada na Web, Kagi vence os rastreadores decepcionados do motor que os define primeiro. Leia mais →