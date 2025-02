Dezenas de funcionários do Departamento de Educação Esquerda de licença por causa da ordem anti-dei de Trump

Dezenas de funcionários do Departamento de Educação Esquerda de licença por causa...

Dezenas de funcionários do Departamento de Educação dos EUA foram colocados em licença administrativa paga em resposta a Primeiro Ministro Donald Trump Comando A proibição de programas de diversidade, igualdade e envolvimento no governo federal, estados na União, que representa centenas de trabalhadores da agência.

Não está claro quantos trabalhadores foram colocados de licença ou por que razões disseram Sheria Smith, presidente da Federação dos Empregados do Governo dos EUA. , ela disse que, desde o escritório -apresenta bilhões de dólares para as escolas de ensino fundamental e médio para o escritório, implementando leis de direitos civis.

O terremoto vem como Elon Musk Departamento de Eficiência do Governoou DOGE, empurra para reduzir programas e trabalhadores federais em departamentos de todo o governo, incluindo Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA. A equipe do Doge trabalhou na segunda -feira no Departamento de Educação na implementação da Ordem Executiva de Trump e da Agenda, disse Madison Biedermann, porta -voz do Departamento de Educação.

O departamento não comentou imediatamente as mudanças na equipe e não disse quantos funcionários foram de licença.

Pelo menos 55 funcionários do Departamento de Educação receberam E -Mail na sexta -feira, dizendo que haviam sido colocados em licença remunerada imediatamente de acordo com a ordem executiva de Trump. Isso não é feito para “qualquer finalidade disciplinar”, de acordo com uma cópia de e -a -dando a imprensa associada.

Aqueles que foram colocados de licença foram perdidos no acesso às contas do governo e -Estado e foram instruídas a não se inscrever no escritório. Eles incluem vários funcionários e gerentes de todo o departamento, que empregam mais de 4.000 trabalhadores de Washington e escritórios regionais em todo o país.

A maioria dos que estavam em licença pareciam ter tomado um seminário para a diversidade voluntária que o departamento ofereceu, disse Smith. O programa para mudar a diversidade foi promovido pela agência por anos, inclusive durante o primeiro mandato de Trump.

Esperava-se que um graduado em dois dias servir como modelos e ajudasse a melhorar a “capacidade do Departamento de atrair e manter uma variedade de mão-de-obra”, disse o email interno de 2019 pela AP.

Smith disse que centenas de funcionários fizeram treinamento, mas não ficou claro se todos estavam de licença. Ela disse que muitas pessoas têm a impressão de que o treinamento é fortemente encorajado ou necessário.

“Parece injusto incentivar ou exigir que as pessoas se vestissem e depois colocá -las quatro ou cinco anos depois em licença administrativa”, disse Smith.

Alguns funcionários atuais que estiveram de licença disseram que a ação pode atrapalhar a operação básica da agência, incluindo a administração de empréstimos para estudantes federais e o formulário FAFSA para ajuda financeira dos estudantes. Os trabalhadores falaram sobre o estado de anonimato por medo de retaliação.

O senador Patty Murray, D-Wash., Ex-professor e membro do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado, disse que Trump “purifica” os funcionários por participar do curso de treinamento que os incentivaram a levá-los.

“Isso não ajudará nossos filhos a aprender nem economizar dinheiro”, disse Murray no site das mídias sociais X. “Isso apenas quebra os serviços em que as pessoas confiam”.

O comando de Trump pediu que todos os funcionários do Dei no governo federal de licença remunerados e, eventualmente, se libertem. Essa é a parteRoubo mais amploSobre programas de diversidade que o presidente republicano diz ser racista.

Trump foi campanha emPromessa de fechar o departamento de educaçãoque ele diz estar infiltrado de “radical, zeloso e marxista”. Ele disse que o poder da agência deve ser entregue a estados e escolas.

___

A Associated Press Education recebe apoio financeiro de várias fundações privadas. AP é o único responsável por todo o conteúdo. EncontrarAP -um padrõesTrabalhar com filantropia,ListaÁreas de cobertura de apoiadores e financiadas no AP.org.

– Collin Bunchyy, Associated Press

Fonte