Dicas da Insayra para clientes que primeiro são clientes

Neste episódio Marketing de podcast com fitasEntrevistei Alex Smerczniak, empresário em série e diretor Franzy, uma plataforma que transformou a descoberta e aquisição da franquia. Alex entende profundamente a estratégia de negócios da franquia, de mensagens de marca a informações sobre os clientes, e ele compartilha dicas de insiders sobre como os clientes que podem se mover com sucesso através do cenário da franquia.

Durante nossa conversa, Alex descobriu verdades cruas sobre franquia, gatilhos emocionais que levam as decisões de investimento e a eficácia da pesquisa de marketing pode ajudar os clientes a identificar as oportunidades certas. Ele também iluminou a importância da estratégia de negócios, o feedback dos clientes e a visão sobre a construção de uma franquia lucrativa e escalável.

A experiência de Alex na estratégia de franquia e as informações de retorno do cliente fazem desta lista obrigatória de episódio para quem considera a propriedade da franquia. Se você está procurando soluções de marketing ou informações sobre a estratégia da marca, essa conversa fornece instruções inestimáveis ​​sobre o investimento certo.

Aceitação chave:

A franquia é mais do que fast food: Muitas pessoas associam a franquia ao McDonald’s, mas a indústria se espalha para os serviços domésticos, fitness, soluções de marketing B2B e além.

Muitas pessoas associam a franquia ao McDonald’s, mas a indústria se espalha para os serviços domésticos, fitness, soluções de marketing B2B e além. Decisões focadas em dados: O uso de informações nos clientes e o feedback dos executivos pode melhorar significativamente as taxas de sucesso na franquia.

O uso de informações nos clientes e o feedback dos executivos pode melhorar significativamente as taxas de sucesso na franquia. Realidade financeira: Embora a franquia ofereça um modelo de negócios com menor risco, a lucratividade depende da localização, operações e inovações de marketing.

Embora a franquia ofereça um modelo de negócios com menor risco, a lucratividade depende da localização, operações e inovações de marketing. Bandeiras vermelhas para evitar: Tenha cuidado ao enganar as mensagens de marcas, reivindicações excessivas sobre ganhos e falta de transparência na pesquisa de marketing.

Tenha cuidado ao enganar as mensagens de marcas, reivindicações excessivas sobre ganhos e falta de transparência na pesquisa de marketing. O papel dos gatilhos emocionais na compra de uma franquia: Objetivos pessoais, aspirações da vida e uma estratégia de negócios de longo prazo devem estar alinhados com a escolha da franquia.

Capítulos:

(01:03) História da franquia

(02:06) Uma franquia contra um negócio independente

(03:28) A franquia é segura?

(05:31) Alex’s Franchise Trip e Franzy

(07:14) Quem investe em franquias?

(08:34) A franquia é mais fácil do que você pensa

(09:29) As chaves da franquia lucrativa

(14:11) Enquanto Franzy apoia a franquia

(17:57) Uma fila de bandeira de franquia

(19:15) Comece com Franzy