Digital Bandidos expande a equipe para publicar jogos

Ladrões digitaisA nova editora de jogos começou no ano passado, anunciou que contratou três novos líderes porque a empresa fortalece sua capacidade de prestar serviços para desenvolvedores de jogos.

Descoberto em agosto de 2024. A Digital Bandidos foi fundada por ex -funcionários da Versus Evil, fundadora e diretora General Steve Escalante (agora diretor executivo Digital Bandidos) e o chefe de produção Lance James.

Agora eles anunciam o emprego do CFO Richard Iwaniuk, o marketing de Richard Igga e o gerente de comunicações de James Batchelor.

Iwaniuk é um contador autorizado desde 1993, trouxe 24 anos de experiência na indústria de jogos, liderando financiamento e desenvolvimento de negócios na Bioware, Artes Eletrônicas e Intel. Ele desempenhou um papel importante na expansão da Bioware com 80 para mais de 600 funcionários em todo o mundo e foi crucial em uma aquisição bem -sucedida de estudos por parceiros de elementos e depois arte eletrônica.

Richard Iwaniuk é o CEO da Digital Bandidos.

O IGGO tem 25 anos de experiência neste campo. Ele construiu e liderou uma equipe de publicação que ajudou a cultivar playgrounds de US $ 35 milhões para mais de US $ 200 milhões. Ele contribuiu para o sucesso de mais de 100 títulos por meio de PC, consoles e dispositivos móveis, incluindo títulos em franquias icônicas, como Minecraft, Batman e The Walking Dead.

Richard Iggo é um chefe de marketing em Bandidos Digital.

Batchelor passou 18 anos em jornalismo comercial cobrindo a indústria de jogos. Recentemente, ele foi editor-chefe gamesindustry.biz, e anteriormente ocupou posições editoriais de desenvolvimento e MCV, trazendo uma profunda visão do trabalho do videogame.

James Batchelor é um gerente de comunicações digitais da Bandidos.

“A adição desses excelentes profissionais a Bandidos Tim aumenta muito a empresa”, disse Steve Escalante, CEO da Digital Bandidos, em comunicado. “Não construímos um editor independente do número do solo. Laser, estamos focados na criação de um novo editor moderno que aceita todos os desafios e necessidades da indústria e o colocou na vanguarda de nossa oferta. Criar uma confiança básica no cérebro para aceitar essas novas táticas e uma estratégia é necessária e não poderíamos estar mais felizes com o nosso progresso. “

Este anúncio segue o lançamento móvel da cidade de Salem 2, a sequência do jogo de dedução social, bem como as notícias de que o Digital Bandidos trará um jogo para o PlayStation, Xbox e Nintendo Switch Console no final deste ano para o ” série.

A empresa também prepara atualizações sobre muitos outros projetos que devem chegar em 2025 e além, incluindo os mais recentes sobreviventes sobre a Soulstone e a descoberta de vários novos jogos de desenvolvimento.

A Digital Bandidos é um editor de serviço completo que atualmente está procurando títulos de PC e consoles com orçamentos de desenvolvimento de até US $ 3 milhões. Ela é especializada em desempenhar papéis, estratégias e jogos de ação, mas está aberta a qualquer gênero em qualquer plataforma.

A empresa pode oferecer seus parceiros de desenvolvimento:

Soluções de publicação abrangentes: Com décadas de profissionalismo comprovado, fornecemos os desenvolvedores de jogos independentes de liderança profissional, suporte e pacote completo de serviços de publicação.

Parceria destinada a desenvolvedores: Priorizamos as necessidades e a visão criativa dos desenvolvedores independentes, incentivando os relacionamentos associados construídos sobre confiança, transparência e sucesso conjunto.

Multi-plataforma: Usamos parcerias estratégicas e conhecimentos na indústria para maximizar o alcance e a influência dos jogos independentes em vários canais de distribuição.

Opções de financiamento flexíveis: Nosso modelo de financiamento inovador foi projetado para resolver os desafios únicos que estão enfrentando pequenas equipes de desenvolvimento e inclui pequenas compras dos tipos de aquisição existentes. Oferece uma escada deslizante de fundos de investimento, variando de financiamento de longo prazo, serviço completo a fundos financeiros menores e fundos específicos para projetos de transmissão ou marketing.