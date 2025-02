Doge Elon Musk baixando o sistema de pagamento do Tesouro já coleta desafios legais. Aqui está o que saber

Nesta semana, parece que o recém -inaugurado Ministério do Governo (Doge) é o primeiro -ministro Trump Trump Trump Conselheiro Elon Musk (Doge) ganhou acesso total ao sistema de pagamento do Ministério das Finanças responsável pelo processamento trilhões de dólares de consumoE eles contêm informações pessoais sensíveis sobre centenas de milhões de americanos, incluindo contas bancárias, dados fiscais, números de previdência social, reembolso de impostos, Medicare e taxas de endereço residencial.

Se isso se preocupa, você não está sozinho. A julgar pelas mídias sociais, muitos americanos ficam impressionados com as quantidades limpas de mudanças provenientes do governo de Trump e estão preocupadas com o que está acontecendo com nosso governo federal.

Em suma, “as pessoas foram atraídas”, de acordo com o senador Ron Wyden, um democrata classificado do Comitê de Finanças do Senado, que, juntamente com a senadora Elizabeth Warren Chamado ao Gabinete de Responsabilidade do Governo (GAO) Investigue a decisão da secretária do Tesouro de Scott Bederte de permitir o acesso ao homem e atingir o acesso a sistemas sensíveis ao governo.

“É difícil saber todas as coisas que Elon Musk trabalha no Ministério das Finanças por falta de transparência”, disse Barbara McQuade, que atuou como advogada americana no distrito oriental de Michigan sob o presidente Barack Obama, disse Uma empresa rápida.

Agora, Doge, cuja equipe agiu principalmente em segredo, comunicando -se através de mensagens criptografadas no sinal, de acordo com Wall Street Journalcomeça a coletar desafios legais.

Na segunda -feira, a Union Coalition e a Alliance for Americans aposentados entrou com uma ação judicial Superando o Ministério das Finanças, o ministro de Scott Scotta, Scott -Ai Bureau, para um serviço fiscal para parar “a publicação ilegalmente atual, sistemática e contínua de informações pessoais e financeiras” Elon Musk e outros membros de Doge ou qualquer outra pessoa. O processo cita os três réus Permitido ilegalmente a divisão dos membros da coalizão com um cachorro masculino.

A aliança para americanos aposentados e sindicatos, que incluem a Federação dos Funcionários do Governo dos EUA e os funcionários da Associação Internacional de Serviços, é representada por advogados de disputas cívicas públicas e fundos estatais para veteranos da democracia.

O que é Doge e que tipo de autoridade ele tem?

Trump Doga criou o comando executivo do primeiro dia no poder, criando uma organização temporária do governo com um mandato “Modernismo (s) Tecnologia e software federal para maximizar a eficiência e a produtividade do governo. ”

Mas há muitas perguntas sobre quem realmente funciona para cãesSe a agência empregar funcionários do governo existentes de várias empresas de almíscar, e se a equipe exceder sua autoridade legal. (Conectado recentemente relatado O engenheiro de Doge, de 25 anos, agora possui privilégios administrativos sobre o código que controla a previdência social, a declaração de impostos e muito mais.)

Doge era originalmente um projeto comum para correr com almíscar Vivek Ramaswamy (que se nomeou contra Trump em uma primária presidencial republicana antes de apoiá -lo), junto com Bill McGinley, que foi nomeado consultor jurídico de Doge. Tanto Ramaswamy quanto McGinley foram, para os quais alguns sugeriram que possam sinalizar um conflito e talvez desacordo sobre o fato de que Doge funcionaria entre o grupo.

Musk, enquanto isso, é recentemente classificado como “Funcionário especial do governo,“O que é basicamente para ele trabalhar em uma Casa Branca por cerca de 130 dias antes de ser obrigado a enviar os padrões necessários para a publicação financeira necessária dos funcionários da Casa Branca. Isso se aplica por muitos motivos porque ele ainda não o verificou adequadamente, E como é diretor executivo da Tesla e SpaceX, que depende de contratos estatais, Musk potencialmente tem vários conflitos de interesse.

