Dos locatários ao inovador

Quando eu era um estudante que alugava um apartamento em Nova York, soube em primeira mão que o processo de aluguel era excessivamente complexo e ineficaz. Meus amigos e eu perdemos em um apartamento que realmente queríamos simplesmente porque não podíamos aumentar rapidamente a documentação necessária.

Essa experiência ficou comigo e incentivou a idéia – por que não armazenar eletronicamente toda a documentação necessária para alugar um espaço, para que ela esteja sempre pronta na ponta dos dedos. Então, eu construí um aplicativo para fazer exatamente isso.

Ao longo do caminho, comecei a conversar com mais pessoas de ambos os lados do processo de arrendamento e percebi que os problemas haviam sido além dos inquilinos.

Entender os dois lados da equação

Enquanto conversava com mais locatários, percebi que eles estavam tão frustrados quanto os inquilinos, se não mais. Vi que os locatários independentes, especialmente, sentirem uma conexão profunda com seus inquilinos e queria ter uma experiência positiva. No entanto, eles foram forçados a um sistema cheio de ineficiência – usando lápis, papel e tabelas orçamentárias para gerenciar situações complexas, resultando em dores de cabeça logística.

Os locatários independentes me contaram sobre os pontos dolorosos com os quais lutam: como coletar efetivamente o aluguel; Como tratar os requisitos de manutenção em tempo hábil; Como preencher as unidades vazias mais rapidamente; E como criar uma experiência de aluguel por que as pessoas querem ficar. Enquanto isso, a tecnologia disponível não era lucrativa ou destinada ao objetivo. Os sistemas existentes são projetados para gerentes enormes de propriedades com diferentes problemas e orçamentos.

Ao interagir com os locatários (e o fato de eu ser) revelou que os locatários apreciam a praticidade tanto quanto seus inquilinos. Os inquilinos também lutaram com os sistemas de pagamento desatualizados, as demandas por manter perdidas ou esquecidas e dificuldades para se comunicar com seus inquilinos, fazendo com que se sintam insatisfeitos e com menos probabilidade de renovar o contrato. Eles queriam uma maneira simples de pagar aluguel, envio de uma solicitação de manutenção e seriam informados sobre problemas (como obturador de propriedade ou alteração do dia do lixo).

Guiado pela crença de que deve haver uma maneira melhor, vi a oportunidade de preencher essa lacuna, facilitando o processo de aluguel para locatários e inquilinos. Ouvir as necessidades de ambos os lados foi crucial na conversão de um projeto pessoal em uma solução que muda a indústria.

O poder do feedback (e confiança) do cliente

Como meu desejo de construir uma plataforma de software nasceu da conversa com potenciais usuários de produtos, era natural que ouvir os clientes fosse a pedra angular da minha abordagem ao desenvolvimento de produtos. Um dos meus maiores arrependimentos demorou muito antes de compartilhar uma plataforma com clientes em potencial.

Passei mais de dois anos construindo a primeira versão sem usá -la porque estava convencido de que ela tinha que ser “perfeita”. Desde então, aprendi que esperar o perfeito ou “pronto para o cliente” antes de deixá -lo contra -produncial.

Na tecnologia, as iterações rápidas são importantes. Se um recurso ou atualização técnica puder resolver 50% dos problemas dos clientes, deixe -o ir. Ajudar as pessoas são melhores do que esperar até que a solução seja concluída 95%. Além disso, o feedback dos clientes ajudará a purificar e otimizar produtos na estrada.

Depois que capturamos nosso produto nas mãos dos clientes, seus comentários moldaram tudo. Aprendemos que alguns recursos que pensávamos não eram realmente necessários, enquanto outros nem se consideraram-eles são obrigados. Ao criar loops diretos para feedback, poderíamos nos voltar rapidamente, para nos comportar rapidamente e criar um produto que realmente atenda às necessidades do usuário.

Tanto clientes quanto investidores estão prontos para trazer o salto de fé com eles se se sentirem ouvidos e envolvidos na jornada. Construímos uma plataforma tecnológica juntamente com os usuários e essa colaboração foi inestimável. Mantendo -se envolvido com nossos clientes, garantimos que entregamos o que eles realmente precisam, não apenas o que achamos que eles precisam.

Acesso a dados destinados a dados

Depois de ter um bom procedimento para incluir o feedback dos clientes no processo de desenvolvimento, a adição e a análise de dados fornece um nível ainda mais alto de alinhamento de metas e decisões. Os dados nos dão “por que” por trás de nossas escolhas, criando transparência e compreensão dentro da empresa. Essa abordagem nos permite focar nas coisas “certas” – fornecendo aos clientes tudo o que precisam e nada que eles tenham.

Como Steve Jobs disse uma vez, a inovação realmente diz “não” mil boas idéias, para que você possa se concentrar na coisa mais importante, e eu acredito que todo o meu coração. O começo com o cliente permite que você se concentre nas idéias mais importantes e em tomar as decisões com base nos dados ajuda a purificar essas idéias e transformá -las em soluções reais que ajudam pessoas reais.

Caso: adicionamos um recurso para incentivar o empréstimo que permitiu aos inquilinos relatar seu tempo de pagamento para a TransUnion para ajudá -los a construir empréstimos e/ou aumentar seus resultados de crédito. Ao analisar nossos dados internos nos últimos quatro anos, descobrimos que os locatários provavelmente verão 13% dos saltos no momento do pagamento do aluguel quando seus inquilinos os usarem.

Assim, esse recurso, originalmente destinado a inquilinos, também usava locatários. Portanto, adicionamos parcerias com Experian e Equifax, tornando -se o primeiro software imobiliário que permitiu aos aluguéis que relatavam as três principais agências de crédito, e fizemos um recurso aos locatários para que pudessem comprá -lo para seus inquilinos como vantagem ou conveniência adicional.

Usamos essa abordagem para melhorar os relacionamentos e a vida dos inquilinos e inquilinos muitas vezes. Alguns exemplos: oferecendo pagamento automático para reduzir os pagamentos perdidos e as taxas tardias; fornecendo experiências adaptáveis, como modelo de construtores para processos antes da qualificação e aplicação; Desenvolvimento de financiamento acelerado de dois dias para pagar aluguel; E a adição de Estado -o -Of -Aart Camadas de Segurança para proteger as identidades dos locatários e inquilinos, protegendo -os da fraude.

Repetimos, ajustamos e refinamos a plataforma para garantir que o aluguel seja uma experiência fácil e agradável para todos. Focando nesses princípios, criamos uma plataforma que não apenas simplifica o gerenciamento de ativos, mas também melhora as relações entre locatários e inquilinos. Os investidores podem dedicar mais tempo à sua vida pessoal à medida que aumentam seu sucesso financeiro, e os locatários se beneficiam do processo de fuga sem problemas.

Abraçar uma maneira empreendedora de pensar

Por fim, aprendi que o sucesso vem da filosofia simples, mas forte: construir apenas o que é necessário, ouça as pessoas que usam seu produto e sempre procuram maneiras de melhorar as coisas. Focando nesses princípios, criamos uma plataforma que simplifica o gerenciamento de ativos e torna o aluguel uma experiência melhor para todos.

O aluguel não deve ser uma batalha – deve ser uma parceria. E esse é o futuro que continuamos a construir.

Ryan Barone é co -fundador e diretor executivo Retornar.

