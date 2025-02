Drones subaquáticos que ajudam os recifes artificiais de Chipre para restaurar a vida marinha

O primeiro projeto desse tipo usará vários submarinos pequenos e independentes para a supervisão, proteção e provisão de recifes artificiais no mar, cujo objetivo é atrair uma nova vida marinha em seções inférteis do mar, disseram autoridades na segunda -feira.

Pequenos veículos subaquáticos autônomos ou AUV, que são apreciados como um “controle subaquático futuro” será equipado com sensores e câmeras de alta resolução para dar aos cientistas no Chipre e no Instituto Marítimo uma imagem clara da eficiência de suas intrincadas cumes artificiais projetados e construído usando impressão 3D.

Feito de misturas de cimento ambientalmente amigáveis, os recifes artificiais serão incorporados à estação de conexão, onde os AUVs podem preencher e transferir informações coletadas, incluindo o vídeo, disse o CEO da CMMI Zakarias Siokouros.

A vantagem da AUVS está em sua capacidade de desenhar debaixo d’água, mesmo por um mês e fornece fluxo de dados contínuo, enquanto “protege” os recifes, alertando os cientistas sobre quaisquer distúrbios em águas protegidas da pesca ilegal e esfaqueamento de barcos. Por sua vez, os cientistas seriam informados pelas autoridades locais.

O lançamento do julgamento do projeto, chamado Eonios, está atualmente em andamento da marina de ataque cipriot Ayia. Os cientistas estão planejando colocar recifes artificiais nas águas fora da cidade costeira do sul de Limassol, ao sul de uma profundidade de cerca de 20 metros (66 pés), onde a luz solar ainda pode chegar ao fundo do mar.

“Os recifes atraem tudo, da vegetação a peixes grandes e para a água de Chipre, onde não há comida suficiente para peixes, queremos criar um ambiente apropriado para atrair esse peixe”, disse Siokouros à Associated Press após a demonstração das oportunidades da AUVS Na Ayia Nap Marina.

A Eonios é uma parceria entre a CMMI, os fabricantes de AUV Arkecean da França, a empresa de tecnologia da cipriota Signalgenerix e a empresa de consultoria francesa Lanego.

A Siocouros disse que a parceria visa comercializar Eonios em outros países que gostariam de construir seus suprimentos de peixes usando recifes artificiais.

O ponto -chave da venda da AUVS é que eles podem fornecer controle, coleta de dados 3D e proteção da área com um desconto significativo em comparação com os prisioneiros anexados, disse Tamara Brizard, oficial do arkeocean.

“Nosso objetivo é criar um sistema sob o qual seis de nossos mini -drones possam fazer o mesmo trabalho pelo preço de uma espaçonave convencional de drones”, disse Brizard.

Atualmente, os AUVs arkeoceanos podem embalar um máximo de sensores e outras engrenagens e operar até uma profundidade de 300 metros (984 pés), embora as versões mais recentes sejam projetadas para atingir 3.000 metros (9.842 pés). Os AUVs recebem comandos através da antena acústica anexada e podem determinar sua localização.

As exacerbações de bateria tornam o AUV muito escondido e quase não descoberto, disse Brizard, o que os torna extremamente úteis para fins de defesa, como a vigilância em águas limitadas. Os AUVs podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, graças ao satélite Iridium.

O AUV -I também pode usar correntes errantes submarinas, estendendo a duração da bateria. Outra aplicação está no campo de energia, onde os lubrificantes podem ser usados ​​para detectar atividades sísmicas para exploração de petróleo e gás no mar, além de encontrar as áreas apropriadas onde podem ser construídas em fazendas marinhas e solares, disse Brizard.

—Melaos hadjicostiis, Associated Press

