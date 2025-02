EA testando novos títulos de campo de batalha através da iniciativa “Battlefield Labs”

A Electronic Arts – um programador e editor de jogos como Madden e EA Football Club – anunciou uma extensa iniciativa para testar a comunidade para o seu mais recente e até agora sem o título dos seguintes jogos no campo de batalha. Se for bem -sucedido, esse projeto pode significar muito mais caminho de teste destinado a jogadores para mais jogadores antes de começar.

O mencionado “Battlefield Labs” é o objetivo que é iniciar a fase de teste e as idéias da comunidade enquanto joga em pré-infanta e deixa seus desejos e necessidades para formar um projeto. Supervisão cuidadosamente de feedback, as equipes de Battlefield estão prontas para responder rapidamente antes de jogar sai e, na pior das hipóteses antes de ser visto no Battlefield, não conseguem capturar jogadores do lado de fora da porta. Isso permite que os fãs mais interessantes do Battlefield apertem o jogo do jogo com o que eles querem.

“Eu joguei Battlefield muito antes de ingressar na equipe”, diz Vince Zampella, líder reapanhor Studio e GM GM para a EA Studios. “Este jogo tem muito potencial. Descobrir que o potencial está conosco antes de Alpha, é hora de testar as experiências que nossas equipes estão construindo para o nosso próximo lançamento. O Battlefield Labs permite que nossas equipes o façam”.

O Battlefield Labs faz parte do software que atua como um portal para testes permanentemente variáveis. Embora estruturalmente semelhante a coisas como abordagens iniciais ou beta aberta, o diabo está em detalhes. Estruturas mais práticas sem comprar tão cedo no desenvolvimento permitem que os estúdios de Battlefield mantenham uma tampa da natureza do jogo de desenvolvimento, enquanto os jogadores o experimentam na posição inicial.

Os jogadores podem se inscrever em laboratórios de campo de batalha ou apenas monitorar a maneira como o desenvolvimento muda e se desenvolve, No site do Battlefield Labs.