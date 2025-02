Pessoal da equipe da equipe do governo de Elona Musk, era necessário visitar o Comando do Comando Federal da Força Aérea (FAA) em Warrenton, na Virgínia, na segunda -feira, porque o governo de Trump diz que ele quer reformar o sistema.

Secretário de Transporte de Sean Duffy descobriu um plano em um post em redes sociais no domingo.

A equipe da Dogea “analisará em primeira mão o sistema atual, aprenderá quais controladores de tráfego aéreo e não gostará de suas ferramentas atuais e preverá como podemos criar um sistema novo, melhor, mais moderno e seguro”, acrescentou.

A administração de Trump neste mês cancelou o curso e se recusou a participar de controladores de tráfego aéreo ou a segurança da diretoria de segurança no trânsito no programa de incentivo do governo para desistir.

No sábado, a União dos Especialistas em Segurança da Força Aérea disse que várias centenas de funcionários de testes da FAA estavam entre os milhares demitidos como parte da campanha do presidente Donald Trump e Musk para reduzir a burocracia dos EUA.

O sindicato disse que “uma ação draconiana aumentará a carga de trabalho e colocará novas responsabilidades na força de trabalho já esticada”.

A FAA não comentou imediatamente no domingo.

Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, disse a X, em resposta no domingo a uma visita planejada a Doge de que “a segurança da viagem aérea é uma questão não partidária. Os engenheiros da SpaceX ajudarão as viagens aéreas a serem mais seguras. “

Musk já citou preocupações sobre o recente falha temporária do sistema de aviso piloto da FAA, localizado no Centro de Comando da Virgínia.

Neste mês, a senadora Maria Cantwell convidou Duffy para banir Musk do envolvimento no espaço aéreo da FAA, citando o conflito de interesses e dizendo que a SpaceX foi punida pelas agências. A SpaceX não comentou no final do domingo.

A FAA gerencia uma média de 45.000 vôos diários e diz que mais de um quarto dos vôos pretendidos mundanos chega ou se desvia dos aeroportos dos EUA.

Na semana passada, dois senadores dos EUA pediram aumento da equipe de financiamento e tráfego aéreo da FAA após uma desvantagem permanente da equipe de segurança de aeronaves apontada para a colisão do tamanho médio.

Os senadores Jeanne Shaheen e John Hoeven disseram que a FAA é superior a 3.500 controladores de tráfego aéreo a menos do que os níveis de equipe direcionados. A equipe do controlador da FAA foi estável nos últimos anos e foi reduzida em 10% em comparação com 2012.

Colisão de 29 de janeiro entre as aeronaves regionais da American Airlines e um helicóptero militar mataram 67 pessoas perto do Aeroporto Nacional de Washington Reagan na catástrofe aérea mais mortal americana em mais de 20 anos.

Duffy diz que a administração planeja “garantir que a América tenha o sistema de controle de tráfego aéreo mais inovador e tecnologicamente avançado”.

Reflete regras que permitem que os supervisores controlem o tráfego aéreo para reduzir a equipe antes da colisão fatal.

Duffy planeja anunciar as etapas em breve para aumentar mais treinamento para controle de tráfego aéreo e controle de candidatos e visitará a Academia da FAA em Oklahoma nesta semana para conhecer os instrutores e estudantes do controlador de tráfego aéreo.

“David Shepardson, Reuters

