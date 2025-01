O presidente Joe Biden deverá proibir novos desenvolvimentos offshore de petróleo e gás em 625 milhões de acres (250 milhões de hectares) do território costeiro dos EUA. Notícias da Bloomberg relatado na sexta-feira.

A proibição, a ser anunciada na segunda-feira, exclui a venda de direitos de perfuração em trechos dos oceanos Atlântico e Pacífico e no leste do Golfo do México, disse o relatório, citando pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto.