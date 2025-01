Empreendedores negros que tiveram sucesso jovens

O empreendedorismo não tem restrições baseadas em raça ou gênero. Os empreendedores negros que você aprenderá aqui estabeleceram o padrão não apenas para empresários negros, mas para todos os empresários.

Alguns abandonaram seus cargos e levaram suas novas ideias para áreas completamente diferentes. Alguns começaram com pouco mais de US$ 40 e esforço.

Alguns desses afro-americanos tornaram-se extremamente bem-sucedidos antes de completarem 30 anos (veja nossas escolhas mais adiante neste artigo). Para outros, o salto para o empreendedorismo veio mais tarde.

Todos eles tinham estas características em comum quando iniciaram seus pequenos negócios: recusaram-se a permitir que a cor da pele fosse uma barreira. Eles se recusaram a aceitar o status quo. Eles se recusaram a desistir.

Os melhores empreendedores negros para inspirar você

Confira nossa lista dos melhores empreendedores negros.

Sra. CJ Walker

Talvez você não tenha ouvido falar dessa mulher, uma líder da inovação negra, já que sua vida durou de 1867 a 1919. Sofrendo com a quebra do cabelo, ela desenvolveu um produto para os cabelos e viajou pelos estados do sul (principalmente a pé!) Promovendo e vendendo-o, bem como um regime de cuidados com a pele e os cabelos que ficou conhecido como Método Walker.

Madame CJ Walker foi uma das primeiras mulheres americanas a se tornar milionária.

Oprah Winfrey

Há um nome que desapareceu na história: o apresentador de TV que disse a Oprah Winfrey que ela “não tem isso” e que nunca iria ao ar. Contrariamente a essa previsão, ela se tornou uma das figuras mais famosas da história da mídia. O seu notável legado inclui contribuições financeiras significativas destinadas a educar e apoiar jovens empreendedores negros.

Pontes Moziah, Arcos de Mo

Moziah Bridges começou a Mo’s Bows aos 9 anos. Agora, o adolescente fundador, presidente e diretor criativo da Mo’s Bows (mosbowsmemphis.com) ainda escolhe a dedo o tecido usado nos produtos, que atingiram US$ 700 mil em vendas. O graduado do Shark Tank também desenha todas as gravatas e gravatas-borboleta para os times da NBA. Ele presta homenagem às suas raízes em Memphis com Go Mo! Fundo para acampamento de verão infantil de Memphis.

Cory Nieves, biscoitos do Sr.

Este empresário de Nova Jersey começou Senhor. Biscoitos do Cory Cory (mrcoryscookies.com) quando ele tinha apenas 6 anos. Trabalhando com sua mãe, Lisa, os dois uniram forças para alcançar um crescimento incrível nos negócios. Suas iguarias caseiras, entregues na porta dos clientes, são elaboradas com ingredientes totalmente naturais e de alta qualidade. Tudo começou com gotas de chocolate e se ramificou para incluir sabores mais exclusivos.

Mikaila Ulmer, Eu e a abelha limonada

Quando tinha quatro anos, Mikaila Ulmer foi picada por uma abelha. A picada a fez querer aprender mais sobre as abelhas. Nesse ínterim, ela descobriu sobre uma competição de negócios infantis chamada Acton Children’s Business Fair e Austin (Texas) Lemonade Day.

Ela decidiu participar usando a receita de limonada de linhaça de sua “bisavó” Helena, que encontrou em um livro de receitas da década de 1940. Mikaila adaptou a receita substituindo o açúcar pelo mel local.

Informações adicionais sobre a empresa podem ser encontradas em Nossa doce história – Eu e as abelhas limonadas (meandthebees.com). Ulmer doa uma parte de seus lucros para apoiar a pesquisa sobre abelhas melíferas.

Maya Penn, Moda Sustentável

As roupas ecológicas da fundadora e CEO Maya Penn são feitas de tecidos vintage vintage, bem como tecidos 100% algodão orgânico, cânhamo e bambu. Você pode aprender mais sobre as ideias de Maya em Maya Penn – Sustainable Fashion (mayasideas.com). Quando não está imersa em tecidos e design em sua empresa, Penn, como ativista global pela sustentabilidade, é requisitada como palestrante. Ela também escreveu um livro chamado You Got This, destinado a inspirar adolescentes e jovens adultos.

Binta Niambi Marrom

Brown era advogada corporativa internacional quando deixou a carreira para se tornar copresidente e cofundadora da Black Music Action Coalition. Ela também é fundadora e CEO da Omalilly Projects, uma empresa de gestão e produção artística.

Ela não parou por aí. Ela também é uma das melhores arrecadadoras de fundos do mundo para iniciativas políticas, humanitárias e culturais. Atualmente, ele também está se concentrando em questões de direitos humanos no Camboja. Você pode descobrir mais sobre Binta Niambi Brown no weforum.

MoAnA LUU

Luu é o fundador ManLuuma casa de moda americana caracterizada pelo luxo crioulo. Roupas não são tudo o que enfeita as páginas da loja online – você também verá decorações, arte e muito mais. Também se concentra na transformação da marca, principalmente na reformulação da revista Essence.

Ph.D. David Walcott

Dr. Walcott é reconhecido internacionalmente não apenas por sua experiência médica, mas também por seu compromisso genuíno com a melhoria dos cuidados de saúde. Fundou a NovaMed, uma empresa dedicada a melhorar os cuidados de saúde em mercados em desenvolvimento que historicamente não têm acesso a serviços de qualidade. Recentemente, o dr. Walcott tornou-se cofundador e CEO da empresa Parceria Infinitique fornece serviços básicos de saúde, incluindo cuidados cardíacos, ao Caribe.

Janice Bryant Howard

Alguns empreendedores iniciam suas empresas com um capital três vezes menor que a média. Howard iniciou seu Act1Group quase sem capital.

Howard voltou para sua cidade natal, Tarboro, NC, e fundou o Act1Group, uma agência de recrutamento e serviço de consultoria. Ela não tinha aparelho de fax, móveis de escritório ou outros equipamentos necessários para abrir uma empresa. Ela tinha pouco dinheiro. Tudo o que ela tinha era um telefone.

Usando suas habilidades de marketing para aumentar sua base de clientes, Howard transformou o Act1Group em uma empresa líder no setor de agências de recrutamento.

Nathalie Walten

Walten é CEO e cofundador da Expectful, uma empresa que se concentra no cuidado holístico da mente e do corpo para gestantes. O site interativo cobre todos os aspectos da maternidade, incluindo meditações, eventos, grupos de apoio e muito mais. Esperado inclui vários especialistas em áreas como nutrição e cuidados pós-parto.

Esta jovem empreendedora seguiu um caminho semelhante ao de outros fundadores de empresas minoritárias – ela viu uma necessidade baseada na experiência pessoal e seguiu o seu coração para criar uma empresa que amava.

Vimbayi Kajese

Kajese é o fundador e CEO da #Adtags. Kajese ficou surpreso e horrorizado ao saber que apenas 1% das imagens apresentavam pessoas negras. Imagens de banco de imagens são uma fonte de imagens que podem ser adquiridas por empresas ou anunciantes.

A missão do #Adtags é promover o uso de conteúdo visual apresentando pessoas negras. Este conteúdo está disponível para marcas com reconhecimento global. Na área de publicidade de conteúdo patrocinado, #Adtags ele é reconhecido como um líder entre os “cruzados da diversidade”.

Empreendedores negros que tiveram sucesso antes dos 30

Já conhecemos uma mistura de empreendedores negros que “conseguiram” antes de completar 30 anos. Também conhecemos alguns que “conseguiram sucesso” em outras carreiras antes de abandonarem ou expandirem seus empreendimentos comerciais para se tornarem empreendedores.

Aqui estão mais jovens empreendedores negros que são ótimos exemplos de como transformar interesses em uso ideal no mundo dos negócios.

Asmau Ahmed, ameixa perfeita

Demorou 8 anos, mas Asmau Ahmed teve a formação perfeita para criar Plum Perfect. O graduado da Columbia (MBA Columbia Business School) também é engenheiro químico.

Ela desenvolveu uma experiência de compra digital personalizada para mulheres negras. Os clientes começam enviando uma selfie. Então, com base na selfie e nas respostas às perguntas, Plum Perfect os ajuda a construir uma assinatura de cores exclusiva com produtos recomendados por meio de um painel de administração completo.

Anne-Marie Imafidon, Stemettes

Imafidon trabalhou na Goldman Sachs antes de lançar Stemettes, ou As meninas também fazem STEM… – Stemettes ®. Stemettes é uma empresa social projetada para inspirar e apoiar mulheres jovens e pessoas não binárias em carreiras em ciências, engenharia, arte e matemática.

Ashifi Gogo, empresa de gerenciamento e tecnologia da cadeia de suprimentos.

A empresa de Gog, Sproxil, gerencia a cadeia de suprimentos. e uma empresa de tecnologia com sede em Atlanta. Gogo usou suas habilidades empresariais para criar Sproxil.

A Sproxil visa estabelecer confiança e melhorar a segurança intrínseca em toda a cadeia de abastecimento através do uso de tecnologia móvel. Esta abordagem protege a marca da empresa contra fraudes, incluindo falsificação e roubo, que podem ocorrer em qualquer ponto da cadeia. Até agora, a Sproxil protegeu com sucesso mais de 2,5 mil milhões de unidades do produto.

Amari Ruff, SUDU, empresa de logística de tecnologia

Ruff é o fundador COLHER Logistics, uma empresa de tecnologia multimilionária. Veja como funciona a técnica:

A SUDU conecta pequenos e médios empresários de transporte a grandes empresas, como lojas e fabricantes gigantes. SUDU concentra-se em empreendedores que são mulheres, minorias ou veteranos. É basicamente um mercado online que utiliza tecnologia de análise móvel para conectar empreendedores a grandes compradores.

SUDU é uma palavra chinesa que significa velocidade e ritmo.

Essynce Moore

Aos 6 anos, Essynce Moore lançou uma linha de roupas e produtos para jovens negros chamada Essynce Couture. Este jovem estilista não parou por aí. Ela é uma atriz e autora que aproveita ao máximo seu nome global para inspirar e apoiar outras empresas de propriedade de negros.

Asia Newson, garota superempresária

Newson lançou seu empreendimento no empreendedorismo, agitando suas velas, especialmente suas velas rosa, amarelas e azuis claras. Desde aquele início, expandiu-se para Garota superempresáriaum modelo de formação nas páginas do Facebook que ensina outros jovens a se tornarem empreendedores. Ele também ministra workshops online voltados para alunos do ensino fundamental e médio.

Comece a apoiar jovens empresas de propriedade de negros hoje

Como os proprietários de pequenas empresas sabem, todas as empresas – empresas de propriedade de brancos e empresas de propriedade de negros – têm enfrentado dificuldades ultimamente.

Mas, ao longo de um período de tempo, o número de empresários negros aumentou 38%. Não descobrimos o “porquê” oficial dessa estatística, mas aqui está um palpite. Estes novos empresários vieram de gerações de história partilhada – e, no fundo, já sabiam como transformar um desafio aparentemente impossível numa nova visão de sucesso.

