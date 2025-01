Empresários negros que vão te inspirar

As empresas pertencentes a mulheres negras e marcas de marca estão crescendo rapidamente no mundo corporativo de pequenos empresários.

Vamos explorar várias empresárias negras que deixam seu selo através de empresas estabelecidas e inovadoras.

Mulheres negras empreendedores que vão te inspirar

Os empregos administrados por empreendedores negros são lançados de várias maneiras. Começar o trabalho não foi fácil – nunca é fácil!

Aqui estão as curtas descrições de empreendedores negros que torceram o caminho para os empresários negros que seguiram seus passos determinados.

Sheilisa Burgess

As mulheres negras empreendedores não são as únicas que celebram o lançamento LivreUma das empresas que mais crescem de propriedade de mulheres. A Burgess desenvolveu uma linha de jóias que usa tecnologia avançada, incluindo a transferência térmica de evaporação de calor e resfriamento, para aliviar as ondas de calor.

Maya Penn

Penn colabora com os colegas empreendedores negros para criar uma linha de moda que use materiais sustentáveis, como algodão orgânico, cânhamo e bambu. Sua coleção, chamada Maya’s Ideas, expande seus negócios para a indústria da moda, envolvendo ativismo global, o que a torna uma oradora. Além disso, o livro dela que você conseguiu isso serve como uma inspiração para adolescentes e jovens adultos.

Natalie M. Cofield

Cofield é o fundador e diretor executivo da empresa Walker’s Legacy FoundationOrganização de recursos e suporte dedicado a empreendedores coloridos. Além disso, a fundação gerencia o acelerador de negócios da Internet para ajudar as mulheres de cor em seu desenvolvimento profissional.

Essynce moore

Este jovem empreendedor negro é uma estilista que lançou sua linha quando tinha 6 anos. Moore também é atriz e escritor. dela ESSYNCE Couture A linha se espalhou para roupas e produtos para o corpo para adolescentes.

Tiffany Aliche

Aliche é o fundador e diretor executivo de ambos Nicho de orçamento e a Academia Live mais rica. Em um ponto de sua vida, Aliche ficou sem -teto e se mudou para seus pais. Seu objetivo é dar às mulheres em todo o mundo uma educação financeira que mudará suas vidas.

Asmau Ahmed

Ahmed iniciou sua carreira de trabalho como engenheiro de química. Ela também adquiriu o MBA na Columbia Business School. Esses dois campos deram a ela um ótimo contexto – após 8 anos de pesquisa – para lançar a Plum Perfect.

A Plum Perfect oferece uma experiência de compra digital personalizada especialmente projetada para mulheres coloridas. Basta transferir selfie, criar sua assinatura de cores e explorar produtos recomendados.

Asia Newson

Esse Super Business Girl Ela começou seu caminho empresarial criando e vendendo velas com suas velas rosa, amarelo e azul claro. Ela então procurou motivar seus colegas a iniciar seu próprio negócio, implementando estratégias adquiridas em seus workshops. Os workshops são destinados a estudantes do ensino médio.

Beleza torrencial

A beleza giratória foi enfrentada pela advogada Jennifer Lambert e pela editora Jihan Thomas. Ambas as mulheres eram passageiros frequentes e desesperavam para cuidados com os cabelos de qualidade em lugares e cidades desconhecidas. Eles se desenvolveram Beleza torrencialUm aplicativo que conecta mulheres de cor com profissionais de cabelo.

Nathalie Walton

Walton é o diretor executivo e co -fundador da empresa Esperadoque se concentra na mãe do Holeistic Care. Através da página expectativa, as mulheres podem participar de meditações e eventos. Eles também podem participar de grupos de apoio. Expertful tem especialistas, incluindo aqueles no campo da dieta e cuidado após o nascimento.

Mikaela Ulmer

Ele foi esfaqueado por uma abelha duas vezes, ela declarou Ulmer para aprender mais sobre abelhas. Ela se candidatou a uma competição comercial local, fazendo uma limonada de sementes de linho. Ela refinou a receita da bisavó dos anos 40, substituindo o açúcar. Ela doa parte de seus ganhos Eu e a abelha limonada trabalho para ajudar a salvar as abelhas.

Arlan Hamilton

Hamilton fundou Capital dos bastidores Depois de descobrir que menos de 10% dos empregos de capital de risco foram concedidos a mulheres, pessoas de cor e membros da comunidade LBGT. Os bastidores do capital pretendem resolver esse desequilíbrio e promover a igualdade econômica para esses grupos. Até agora, a capital dos bastidores permitiu investimentos de mais de 180 empresas para pequenas empresas.

Tracy Reese

Uma das mulheres negras mais famosas que usavam o design de Tracey Reese é Michele O’Bama, que usava uma de suas criações em uma convenção nacional democrata. A última linha de Reese é Esperança de floresque se concentra na aquisição ética de materiais para criar linhas produzidas de maneira sustentável com valor econômico e social.

Janice Bryant Howroyd

Tudo o que ela tinha era seu celular. Howroyd não tinha móveis de escritório – ela nem tinha um fax. No entanto, quando Howroyd voltou para sua cidade natal, Tarboro, Carolina do Norte, ela conseguiu começar e crescer ACT1 GRUPOHoje, a principal agência de trabalho com serviços de consultoria.

Moana Luu

O Manlu A casa de moda, fundada por Moana Luu, é uma casa de moda americana que representa o estilo de luxo. Luee também é brilhante na transformação da marca, incluindo a reformulação da principal essência da revista de moda e cultura.

Cathy Hughes

Hughes é o primeiro afro -americano a administrar uma empresa de mídia que está crescendo no mercado de ações. Hughes ficou sem -teto por um tempo e 31 Bank a rejeitaram para um empréstimo antes de receber um empréstimo e compraram sua primeira estação de rádio.

Hoje, o auto -feito Hughes é uma das mulheres mais ricas da América. Ela também fundou cadeiras Urban One, Inc.que inclui 56 estações de rádio.

Vimbaji Kayese

Kayese e sua equipe são conhecidos como “cruzados de diversidade”. Kayese percebeu que apenas 1% das fotos usadas para anunciar inclui pessoas de cor. Pedindo igualdade social e econômica, Kayese é o fundador e diretor executivo da empresa #AdtagsPara melhorar o conteúdo das pinturas para incluir pessoas de cor, que usarão empresas em todo o mundo.

BINTA NIAMBI BROWN

Brown era advogado de empresas internacionais antes de se tornar co -fundador e co -operado pela Coalizão de Ação da Música Negra. Ela também é a fundadora da Omally Projects, empresas de gerenciamento e produção artística. Ela é diretora musical em Mantenha fresco/RCA Registros. Brown também é um coletor de fundos férteis que se concentra em arrecadar dinheiro para iniciativas políticas, humanitárias e culturais.

Kimberly Bryant

Bryant é o fundador e diretor executivo da Black Girls Code, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao ensino de programação de computadores e habilidades tecnológicas para jovens negros. Seu objetivo é treinar 1 milhão de jovens mulheres negras até 2040. O Google contribuiu com mais de US $ 2 milhões para apoiar essa iniciativa, e a Nike entrou recentemente em uma parceria com o Black Girls Code para patrocinar o evento.

Anne-Marie Imafidon

Um dia, quando ela frequentou a faculdade, Imafidon olhou para a sala de aula e percebeu que era uma das únicas três mulheres na aula. Ela é a fundadora Stemettes, meninas também trabalhamUma empresa social que procura inspirar e apoiar mulheres de cor nas áreas de ciência, engenharia, arte e matemática.

Oprah Winfrey

Nenhuma lista de empreendedores inspiradores de mulheres negras estaria completa sem Oprah Winfrey, uma das figuras públicas mais proeminentes e reconhecidas do país. Seu lendário sucesso nos negócios e extensa filantropia em vários setores de serviços sociais tiveram um impacto significativo. Ela ofereceu fontes de financiamento longo a muitas comunidades na ausência de serviços.

Sra. CJ Walker

Walker viveu de 1867 a 1919 na parte rural do sul americano. Ela percebeu o sonho americano através de seu trabalho duro, produção e venda de produtos para cuidados com os cabelos (e posteriormente as linhas de cuidados corporais estendidos) para afro -americanos. O regime de usar seus produtos era conhecido como o método de Walker. Ela foi uma das primeiras americanas a se tornar um milionário.

Quantos proprietários negros têm empresas nos EUA?

Segundo Funderi, existem mais de 2 milhões de empresas pertencentes a negros.

A maioria das afiliadas negras começou no campo dos cuidados de saúde. A maior porcentagem da empresa está em Washington, DC.

Qual é a porcentagem da empresa de propriedade de mulheres negras de propriedade de mulheres negras?

Segundo Funderi, o proprietário das empresas da Crkkanji representa 35% de todos os proprietários dos negros.

