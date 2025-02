Encontre o fundo perfeito de zoom livre nesses 3 lugares

Talvez eu deva iniciar este artigo, alegando que nada especifica uma reunião secular, como um papel de parede criativo, bonito ou engraçado para suas chamadas de zoom. Mas a realidade é que a maioria de nós só precisa esconder escritórios bagunçados, convidados para convidados ou cozinha cheia de sujo.

Esses três sites oferecem quase meio milhão de antecedentes gratuitos para o seu estudo; portanto, esqueça de arrumar e preparar esse dedo para se mover.

Pexels: algo para todos

O rei indiscutível do fundo do zoom livre, Jaquetas Existem mais de 450 000 fotos e mais de 50.000 vídeos em sua seção Zum.

Com tantas opções, você tem. . . Bem, opções. Esteja você procurando algo profissional, divertido ou estranho, os pexels o cobriam: natureza, casa, escritório, espaço, pessoas – você nomeou. Se você não conseguir encontrá -lo aqui, pode não existir.

As fotos podem ser filtradas com orientação, tamanho e cor para ajudá -lo a reduzir sua escolha. Eles também podem ser classificados por popularidade ou acessórios mais recentes.

Unsplash: obra -prima moderna

Só com (apenas?!) 10 000 ou, portanto, zoom em imagens de fundo, Dividir Não consigo segurar uma coleção gigante de vela Pexels, mas esta página é especializada em fundos suaves que farão você procurar zoom e polido.

Existem algumas ótimas opções aqui, distorcendo principalmente o extremo moderno do espectro. Eles são como o seu escritório poderia Você olha se teve tempo, dinheiro, iluminação fenomenal e serviço de limpeza diária.

As imagens podem ser filtradas nas orientações da paisagem e do retrato, e são classificadas de acordo com relevância, data e “com curadoria”, que contém opções selecionadas por mãos.

Freepik: sem bobagens, sem distração

Quando você precisa de um plano de fundo para esconder seu plano de fundo, Freepik Tem uma escolha maravilhosa de opções subestimadas.

Existem muitas plantas aqui. Muitas e muitas plantas. No entanto, há também uma grande seleção de fundos um tanto borrados que oferecem a bela e real profundidade do campo para tornar as coisas o mais realistas possível.

Dado que não são 4000 fotos em mãos, esta é a menor coleção de multidões, mas é um ótimo lugar para começar se você estiver procurando por algo neutro e não registrado.

Ele também possui os recursos de pesquisa mais fortes, com mais de uma dúzia de opções de filtragem que o ajudarão a se aperfeiçoar no mais sincero do download.

