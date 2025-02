Equipe norte -americana Marvel Rivals que demitiram a NetEase

A Marvel Rivals, um goleador de vários jogadores que é bem -sucedido em qualquer métrica, é um produto do desenvolvimento conjunto da NetEase Games entre equipes na China e a equipe da América do Norte. De acordo com vários postos de membros do lado norte -americano, a equipe recebeu alta e procurando emprego. Não há nenhuma palavra na equipe na China.

A notícia veio de hoje LinkedIn Post do diretor Thaddeus SasserQuem começa seu post, enfatizando as virtudes de sua equipe com um resumo “Esta é uma indústria tão estranha …” Saser diz que ele e sua equipe foram libertados.

Mais tarde LinkedIn, Jack Burrows – Designer de nível para a Marvel Rivalals – fez sua própria postagem Confirmando a liberação e a busca de empregos.

Seria difícil culpar esse lançamento pelo desempenho da Marvel Rivala no mercado, pois o jogo se tornou um sentimento que cria receita e streaming. A partir de dezembro do ano passado, a Marvel Rivals recebeu impressionantes US $ 136 milhões no primeiro mês, com estimativas de US $ 1,36 bilhão se isso permanecesse de forma relativamente consistente durante o ano.

A NetEase não anunciou nenhuma alteração ou parada para planos ou planos da Marvel Rivala, sugerindo que a equipe na China provavelmente assumirá apenas todos os aspectos do jogo que segue em frente. Ainda assim, ele diz a possibilidade de que a NetEase possa reconsiderar seu maior portfólio IDICI para a frente e observar seus investimentos na América do Norte como vestigial. Nesse caso, muito dinheiro que eles investiram na indústria de jogos na última década podem ser retirados rapidamente.