Alguns dias depois que ele renovou a Intel, Grupo ESL FACEIT Acer chamou seu parceiro oficial do OEM por meio de seu portfólio eSports esports.

O Acer -ov Marko Predator Gaming patrocinará os eventos do grupo FACEIT ESL, incluindo o ESL Pro Tour e outros torneios líderes, círculos profissionais e cenas amadoras.

“Nossa parceria com os concorrentes da Acer Arms Top Counter-Strike com a principal tecnologia de que precisam na melhor das hipóteses”, disse Bastian Veiser, diretor da EFG Partner Management, em comunicado. “Essa cooperação abrangente fornece uma abordagem de um ano para os principais equipamentos, que fortalecerá não apenas o destaque da competição, mas também o talento crescente, nos próximos anos”.

O cronograma de eSports Counter-Strike.

A cooperação do EFG -AI Acera se estende a várias camadas de jogo competitivo, incluindo ESL Challenger League, ESL Pro League e Intel Mestres Extreme (IEM) torneios.

A EFG e a Acer celebrarão o acordo durante o IEM Katowice de 7 a 9 de fevereiro, a ativação imersa e prática, com o anúncio de produtos em um dos maiores eventos de contra-atacantes do ano. Além do IEM Katowice, os jogos Games for Toys também serão apresentados em competições on-line e fora da arte e no leste-cast em vários idiomas.

“O público do Esports é predador no centro de nossa linha de produtos, e o EFG oferece uma abordagem sem precedentes a esses fãs dedicados através de seus principais eventos, pessoais e online”, disse Vincent Lin, associado do vice -presidente de marketing e planejamento global de produtos da Acer em Acer -em uma declaração. “O eSports do Counter-Strike é uma oportunidade única de se conectar com um dos títulos competitivos mais antigos e uma enorme base de fãs que buscam precisão, intensidade e desempenho que nossa tecnologia de jogadores fornece”.