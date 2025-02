ESA alerta de danos significativos à tarifa do videogar

Entretenimento s

Em um comunicado publicado pela primeira vez pelo Wheel, o grupo de lobby da indústria de jogos pediu ao primeiro -ministro Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos que consultassem o setor privado sobre tarifas.

“Os videogames são uma das formas mais populares e favoritas de diversão para americanos de todas as idades. Tarifas em dispositivos de videogame e produtos relacionados afetariam adversamente centenas de milhões de americanos e prejudicariam uma contribuição significativa para a indústria para a economia americana. Estamos ansiosos para trabalhar com a administração e o Congresso para encontrar maneiras de manter o crescimento econômico que apóia nosso setor ”. ESA A declaração afirma.

Embora um software de jogo digital possa evitar tarifas, produtos físicos, como jogos e discos de console, provavelmente serão afetados pelas tarifas, pois são feitas no exterior. China, México e Canadá atingiram as tarifas no sábado. Ainda não se sabe quantos preços afetarão o PlayStation 5, Xbox Series X | S, cartões de computação gráfica e o próximo Nintendo Switch 2.

Quanto ao México, Trump Twittou esta manhã Que ele havia alcançado um contrato com o presidente México para adiar as tarifas por um mês, enquanto as autoridades mexicanas estavam enviando 10.000 soldados para a fronteira para lidar com a imigração ilegal e o contrabando de drogas.