Escreva os desenvolvedores da Warz como a escrita criativa torna engraçado divertido

Wite Warz foi lançado recentemente pelo título de estréia Boltz Entertainment, um jogo de colaboração que transforma o ato de contar histórias em uma guerra estratégica (e muitas vezes engraçada) contra seus oponentes. Continuando na tradição de títulos de estilo Jackboxing, como Quiplash ou Rifftrax, Write Warz oferece uma forma mais longa de contar histórias entre os amigos, pois até 6 jogadores podem se juntar para construir uma narrativa. O jogo é iniciado no Steam no Acesso antecipado em 6 de março, com os tópicos de horror e piratas.

Cada jogo dentro de Write Warza é um iter redondo no estilo Robin, onde a cada rodada, os jogadores contribuem para uma ou duas frases. A escrita do vencedor é adicionada à história, e assim por diante, com as perguntas de cada história determinada no tema “cenário”, o tema do horror, etc. Cada jogador tem um avatar escolhido que, se a frase do jogador , pode ser alcançado por uma rebelião ou debuff a si mesmo e a outros jogadores. Dependendo do tipo de jogo selecionado, pode haver outras complicações, como objetivos adicionais na forma de palavras ou ataques que os jogadores podem usar para reduzir o tempo ou o número de palavras de oponentes.

Richard Boltz, diretor executivo Boltz Entertainment, contou a Gamesbeat mais sobre a origem do jogo, especialmente como inspirada na tradição naval que seu pai disse a ele: “Este é o dos anos 70, então não há telefone celular. Tive duas pessoas que trabalhar no trabalho e depois ter duas novas pessoas em seu trabalho. Ela entrou em uma mudança de trabalho, teve um livro com um dito nela e duas pessoas novas adicionavam duas sentenças à história. O chefe da tripulação lia essa história no final da semana.

Refutando o bloqueio do escritor com a ajuda de um amigo

Atualmente, o jogo tem dois tópicos ou diferentes tipos de histórias que os jogadores escrevem: Horror, que, por suas instruções, empresta o romance de Lovecrafia; E uma aventura pirata, com instruções sobre a distribuição de histórias no alto mar. De acordo com a página Steam do jogo, Boltz faz outros tópicos, incluindo o tópico do anime contra o samurai. Cada círculo tem uma mecânica única que abalam o jogo no exemplo, uma aventura pirata tem um mecânico entre um círculo que permite que os jogadores comprem itens ofensivos ou de defesa para se usarem.

Boltz também observou que Write Warz não precisa necessariamente jogar em uma linha divertida – o jogo também tem uma partida on -line para aqueles que estão confortáveis ​​com pessoas aleatórias e os bots de IA vestidos com modelos linguísticos que podem servir como oponentes. Ambos vieram do feedback do jogador. “Quando colocamos uma demonstração na rede, notamos que muitas pessoas não precisam necessariamente ter um grupo de amigos para brincar … Adicionamos a IA para brincar se você quiser. Se você não tiver jogadores suficientes e querem jogar contra bots, você pode jogar o jogo por conta própria. Diferentes estilos de escrita usarão.

Segundo o desenvolvedor, ele também funciona em outros itens que os jogadores desejam, incluindo integrações de eletricidade e uma maneira potencial de jogar bebidas. “Ouvimos tudo”, você precisa ter isso nas escolas, porque você tem uma escrita criativa para jogos. “Ouvimos”, você tem que ter uma maneira de beber. Você pode usar o script e a filmagem dos filmes.