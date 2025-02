Esl Faceit Group e Intel renovam muitos anos de parceria para os esports no Counter-Strike

Grupo ESL FACEIT E a Intel renovou sua parceria de longa data para apoiar a concorrência de estreia de e-sports de contra-ataques em todo o mundo.

O Ano Novo do Contrato continuará a trabalhar com a ESL para eventos ESL Pro Tour e IEM, que eram a base do cenário da fundação de Esports Counter-Strika. Quando o contrato renovado começar em janeiro de 2025, o EFG e a Intel serão parceiros por 24 anos, datando do momento em que a ESL foi uma entidade separada. Eu acho que o acordo, apesar dos negócios enfraquecidos da Intel, é outro sinal de que os esports de inverno acabaram.

Desde então, os eventos da Intel Extreme Masters se atraíram mais de dois bilhões de horas que assistiram, e a LAN Events em cinco continentes e mais de US $ 27 milhões em prêmios em dinheiro. Somente em 2024, a transmissão foi atraída para 162 milhões de horas e quase 160.000 estudantes. No ano passado, participei de uma contra-previdência dos eventos de eSports em Colônia, na Alemanha, o som da platéia 13.000 foi ensurdecedor.

“A Intel tem sido um forte defensor de jogos competitivos desde os anos 90, e a ESL e o EFG têm sido parceiros -chave no apoio da comunidade de esports ao longo da década”, disse Roger Chandler, diretor geral do segmento de PC e da Estação de Trabalho da Intel. “Com esse novo acordo com o EFG, a Intel® continua seu compromisso com o crescimento da indústria, oferecendo oportunidades competitivas e apoia os jogadores com produtos principais da Intel que lideram o setor”.

A reconstrução foi anunciada na véspera das grandes finais do Intel Extreme Masters Katowice, que trouxe as 24 principais equipes de contra-ataques na Spodek Arena para enfrentar um prêmio de US $ 1.250.000 e uma vitória na corrida para garantir US $ 1 para seguro US $ 1 para seguro $ 1 para seguro $ 1 USD para seguro 1 USD para seguro 1 milhão de dólares Intel Grand Slam V.

Os parceiros colocaram seus parceiros no 100º evento do IE com o torneio do IEM Dallas mais assistido de todos os tempos, no qual houve 22,3 milhões de horas de audiência observada e superior mais de 1,8 milhão em todo o mundo, porque o torneio de eSports mais longo e curto do mundo celebrado sua aparência mundial do centenário. No ano passado, os eventos do IEM em Colônia na Alemanha; Dallas; E Katowice, Polônia, estão totalmente esgotados com arenas lotadas e Rio de Janeiro, Brasil e Chengdu, China.

“Isso é mais do que apenas uma reforma, é uma parceria estratégica que é um exemplo de exemplos em cooperação”, disse Rodrigo Samwell, diretor comercial da EFG. “Com o tempo, a Intel se tornou a marca mais respeitada em esports porque eles estiveram conosco, construindo essa indústria a partir da fundação. Você simplesmente não pode tocar nos gêneros que ganharam a Intel com o Esport e interpretando comunidades. Juntos, estamos empolgados em continuar fornecendo experiências e glória incomparáveis ​​aos próximos campeões dos próximos anos. “

“Desde que se uniram às forças há 20 anos, o grupo Faceit e a Intel da ESL investiram centenas de milhões de dólares em agora US $ 1 bilhão, criando muitos dos torneios de eSports de maior prestígio do mundo e estabelecendo o padrão para eventos de estádio”, disse Bastian Veiser, Diretor de Gerenciamento de Parceiros na EFG – U, em comunicado. “Desde o apoio do torneio até um amplo ano atrás até a arena apenas na sala, essa parceria desempenhou um papel crucial em levar o Esport para o prato principal”.