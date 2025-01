Esse truque me ajudou

Eu nunca fui um grande fã de inverno. Aqueles meses depois que o arco sempre parecia uma sala de espera sazonal, uma época sombria para suportar até que a natureza me levasse à primavera. Mas não este ano. Percebi que, se quisesse janeiro e fevereiro para ser bom para mim, tenho que ser bom para eles.

Ao transformar meu típico estado de espírito de inverno para estabelecer um novoas férias sazonais, misturei as palavras “tédio” e “bonecas” em uma expressão diferente para uma experiência diferente: portas.

Tratar essas novas férias, pois faço meus favoritos tradicionais significa descobrir maneiras sazonalmente relevantes de decorar e celebrar. Luzes verdes e coloridas de guirlanda em dezembro cederam um local de correntes de papel alumínio prateado, limpe as luzes brancas, lâmpadas com motivos florestais e Velas queimando trêmulasTodos no cronômetro da bateria, então meu sótão continua brilhando, apesar da escuridão além das minhas janelas.

Minha programação de inverno

Meu vermelho de TV está cheio de mistérios britânicos agradáveis ​​- um equivalente episódico da lareira – e Nórdico noir. Se você vai afundar no inverno, aqui está sua inspiração.

Ajustando no canal do YouTube “Street Style Stockholm”, Eu tomo café e assisto pessoas vestindo casacos de inverno bem projetados e suplementos ousados ​​andando com uma avenida comercial. Onde eu interpretei o provérbio sueco, “não existe um clima tão ruim; há apenas roupas ruins”, para escolher as peças sazonais que nos preparam para fora, agora acredito que não é apenas uma temperatura. É também sobre a forma como parecemos nossas roupas de inverno. Embora meu núcleo de guarda -roupa ainda esteja em tons escuros (o que eu chamo de paleta urbana machucada), comprei novas roupas externas coloridas para apresentar o eu alegre ao mundo.

Trabalhar!

Grande parte do meu segundo comportamento sazonal é altamente ritualizado: não o verão até eu fazer Ensopado de FrogmoreO camarão rural baixo costumava comemorar o aniversário do meu amigo Roland. O outono começa no dia em que acordei meu forno holandês de elenco novamente e cheguei ao aplauso novamente. E isso não pode ser o Natal sem minha estrutura anual de Tamale, que enviou uma generosa texanina.

Para olhar o mesmo, mas uma maneira significativa, me fundi com as receitas para descobrir que uma refeição sazonal perfeita para definir: agora, parece que o tagine marroquino é uma refeição du jour.

Janeiro seco? Não, obrigado

Sei que existem pessoas que também ritualizam nesta época do ano para outros fins, como limpar toxinas ou janeiro seco. Eu entendo o impulso, mas os desafios sazonais não são para mim. A manutenção da saúde mental do inverno significa colocar menos demandas por si mesmo: não quero fazer nesta época do ano mais difícil do que já faz a natureza.

Em vez disso, minhas férias de capital respeitam o pequeno esplendor todos os dias: eu gosto de me juntar aos vizinhos em nosso pub local e lamber a cereja do café irlandês, enquanto assistia a neve descer e passar uma tarde fria em minha trattoria favorita com uma tigela de bolonhesa e reserva bem.

A atenção é outro ritual popular de inverno principal, e eu uso a mesma prática sazonal para limpar a desordem em minha mente. Depois de anotar todas as minhas preocupações e distrações aleatórias – algumas, muitas políticas – coloquei um papel em um saco de obturador e o coloquei na seção de freezer da geladeira. Mais tarde, desconfiarei minhas preocupações, mantenhamos o que ainda é fresco e rejeitar o que expirou.

Enquanto isso, com espaço em branco mental suficiente para criar lugares para idéias, ainda experimentei outras práticas reconfortantes para marcar minha nova temporada de férias, aprendendo o que quero esperar para o próximo inverno. Então, seja bem -vindo nas portas, minha maneira de celebrar o mais idiota – sem qualquer melhor época do ano.

Fonte