Esses grupos estão pressionando que a NFL completa o reconhecimento de rosto

Na véspera do Super Bowla no domingo, o grupo de privacidade da Internet está lutando pelo futuro e justiça algorítmica Eles repetem a chamada Para que a NFL interrompa o uso do reconhecimento facial nos estádios de futebol, onde grupos dizem que a tecnologia é usada para autenticar funcionários, fornecedores e mídia autorizada.

“Isso significa que quem vai ao estádio para trabalhar em qualquer jogo de futebol deve passar por um sistema de reconhecimento de rosto apenas para chegar ao trabalho, que é a invasão completa da privacidade das pessoas”, diz Caitlin Seeley George, campanha, campanha e diretor geral sobre Lutar pelo futuro.

O grupo tem Lançou uma petição A NFL exigente interrompeu o reconhecimento do rosto da pessoa. A tecnologia não é usada especialmente para atingir os fãs no Super Bowl, que sediará no Caesars Superdome em Nova Orleans, mas Seeley George avisa que é possível que os fãs imagens inadvertidamente capturem sistemas de câmeras. Outras Stadutions da NFL implementaram programas para permitir que as pessoas reconheçam seus rostos para comprar ingressos e concessões.

A NFL não respondeu a um pedido de comentário de Uma empresa rápida.

O risco com reconhecimento de face, diz Seeley George, é que os bancos de dados biométricos podem ser invadidos e os dados no quadro podem ser usados ​​para apresentar pessoas em outros sistemas de reconhecimento facial, semelhantes às senhas roubadas ou números de cartão de crédito para acessar contas ou meios. Mas, diferentemente das senhas e números da conta, ele diz, mais ou menos, é impossível alterar as credenciais comprometidas se baseadas na biometria.

“As pessoas não poderão substituir a face se os dados desses sistemas forem invadidos ou roubados, e vimos que não há como garantir que o banco de dados possa ser fornecido para se proteger disso”, diz ela.

Mesmo o uso voluntário do reconhecimento facial para comprar alimentos de fornecedores pode causar mais mal do que benefícios, diz ela.

A política de reconhecimento de rosto tem Também diante do retorno do sindicato da polícia de Las VegasQuem não queria que as pinturas trabalhassem nos jogos do Raiders entradas no sistema, citando cuidados de privacidade. E grupos, incluindo a luta pelo futuro, também protestaram para agendar reconhecimento de rosto em outros estádios esportivos, incluindo o campo CitiHouse of New York Mets.

“Acho que continuaremos a organizar eventos em que os fãs podem aparecer e reunir contra o uso dessa tecnologia”, diz Seeley George.

A luta pelo futuro também apoiou a legislação para limitar a tecnologia do reconhecimento facial e incentivar as pessoas a desistir quando for possível, o que, segundo ele, poderia criar incentivos econômicos para limitar seu uso.

A tecnologia também foi implantada pela empresa de origem Madison Square Garden e Radio City Music Hall em Nova York, onde ela estava Até supostamente usado negar a entrada em advogados que trabalham em um escritório de advocacia envolvido em uma disputa contra a empresa.

Mesmo quando os fãs do Super Bowla deixam o Superdome neste fim de semana, eles podem não ser capazes de escapar do uso da tecnologia de reconhecimento de rosto, diz Seeley George. Conselho da Cidade de Nova Orleans 2022 aboliu o regulamento Supressão de um reconhecimento policial e reconhecimento de rosto e Politicamente Ele relatou em 2023 que o sistema “tem baixa eficiência, raramente está associado a prisões e não é profissional usado nos negros”.

Autoridades da cidade, estadual e federal têm Segurança fortemente aprimorada Na cidade, em frente ao Super Bowl, especialmente à luz de um ataque terrorista mortal na cidade na véspera de Ano Novo, com medidas afirmando que incluem drones aéreos que capturam imagens de tempo real. E Empresa de IA Dataminr Ele também monitorará as câmeras em redes sociais e tráfego público para descobrir sinais de desordem.

Fonte