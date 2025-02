Esta empresa de pesca enlatada da OG tem algumas reflexões sobre seu peixe imaginativo de marca

Três décadas antes da obsessão de Tiktok nos trouxer um peixe enlatado painéis de corte do mar,,, Cozinhar peixes úteisE marcas modernas como Fishwife e Scout, havia um frutos do mar da Bela Brand. Este fornecedor de peixes enlatados da OG chegou às lojas de lojas em 1997 com estética, embalagem de design e agora refrescando sua identidade de marca, lembrando ao público moderno que ele apostou em peixes enlatados antes que fosse legal.

Bela (anteriormente conhecida como marca de marca Seafood) foi fundada por Joshua Scherz e sua mãe, Florence. Mark permaneceu de propriedade familiar desde o início, crescendo silenciosamente sem nenhum meio de investidores externos. Mas durante a pandemia, diz Sherz, o alimento enlatado de todos os tipos experimentou um tipo de “renascimento”. Peixes contínuos – incluindo a lista de sardinha, cavala e peixe – começaram a voar prateleiras e telas através das críticas e receitas influenciadoras, ganhando seu título oficial “Comida gostosa. ”

Joshua Scherz (Foto: Bela)

Mas junto com essa demanda do consumidor, Mostrando notasUma onda de produtos de peixe enlatados tem um preço mais alto, projetado com uma tendência e exclusividade. Enquanto isso, o núcleo do modelo de negócios da Bela permanece focado na sustentabilidade e na acessibilidade (o último é uma característica fundamental, diz Scherz, para um produto originalmente projetado como uma despensa utilitária. Um século, enquanto enfatiza as raízes da Bela como Marko nos anos 90 para todos os homens .

(Foto: Bela)

Bela faz spray

Retornando no final dos anos 90, diz Scherz, um peixe enlatado era uma indústria moribunda. Para Scherza, no entanto, ela sempre foi uma constante. Crescendo na área de Boston, na família da Europa Oriental, Sardine era a principal para sua família; E quando ele serviu na Força Aérea dos EUA por quatro anos, eles se tornaram ainda mais alívio na refeição.

Depois que Scherz voltou de seu tempo no exército, ele e Florence viram a oportunidade de transformar seu amor pela sardinha em um negócio familiar. Mas, quando começaram a procurar uma lata de latas na Nova Inglaterra, eles perceberam que o número de opções diminuiu abruptamente ao longo dos anos. Então, eles decidiram fazer parceria com uma lata na cidade costeira de Olhão, Portugal, alinhada com seus objetivos.

“Então a sustentabilidade significava apoiar a economia local que desapareceu”, diz Scherz. “Queríamos salvar o estilo de vida, um modo de vida, um emprego, um produto que estava diminuindo tão rapidamente. Os conservadores do Maine foram; Canaders da Califórnia foram embora; Não há latas nos Estados Unidos. Quando fomos a Portugal, a sustentabilidade significava a produção do produto e continuando. “

Captura de tela

Peixe enlatado estético OG

Desde o início, Bela espalhou seu peixe em azeite extra -virgem, não óleo de soja hidrogenado. E a empresa literalmente se destacou nas prateleiras dos produtos alimentícios por causa de suas embalagens divertidas e ultra-detalhadas, com um mascote de peixe que usa lábios (ou “alto-falantes”, como Scherz a apelidou) e uma fonte simples, sem serrif.

(Foto: Bela)

“Uma das coisas sobre o nosso design em 1997. Foi que fomos uma das primeiras latas litográficas e seis vezes com o processo”, diz Scherz. “Todo o resto era um invólucro, ou uma caixa, ou estava suja e suja em uma prateleira com um envoltório de plástico. Há 30 anos, pegamos as prateleiras das prateleiras há 30 anos, porque sempre éramos uma marca focada no design”.

A escolha para a criação de um design de pacotes na frente e o centro provou ser um movimento antigo para Bella, quando um peixe enlatado imediatamente se encontrou em um improvável holofotes.

“Eu nos chamo de ouro pandêmica”, diz Scherz. “Infelizmente, a pandemia foi o que a sardinha fez tão popular. Quero dizer, eu venho vendendo sardinha há 23 anos antes da pandemia, e sempre estivemos nas lojas tentando fazer julgamento – mas a pandemia foi forçada. As pessoas estavam preocupadas em cozinhar comida ou obtenção de mantimentos e exclusão.

(Foto: Bela)

Segundo Scherz, o plano de crescimento de 8 a 10% de Bela dobrou consistentemente nos anos após a pandemia. E conforme relatório de IndustrialEspera -se que o mercado global de peixes enlatados até 2027 atinja US $ 11,3 bilhões. Uma onda de interesse para o produto causou novas empresas como Wife and Scout com suas próprias embalagens cuidadosamente enroladas (ambas as empresas vendem seus produtos por cerca de US $ 35 por US $ 35 por US $ 35 pacotes ou mais, dependendo da diversidade.) Enquanto isso, novo, novo As principais marcas são cobradas tanto quanto 75 dólares para três pacotes de enguia defumada ou 26 dólares para uma lata de atum.

Mas Bela quer afirmar que você também pode ter seu peixe estético e comê -lo por preços na faixa de apenas US $ 5 e US $ 7 por lim. Com sua nova marca, Bela enfatiza sua acessibilidade e modelo de negócios familiares com slogans como “Fish Is Family” (incrível) e “Bem -vindo à mesa”. E a empresa convida a geração mais jovem a apreciar seus produtos Site modernizado Isso permite que os clientes comprem seus produtos pela primeira vez.

(Foto: Bela)

Novo design, o mesmo vibra dos anos 90

Nas prateleiras, a Bela adere à embalagem icônica na escolha dos anos 90, dado o restabelecimento atual da marca CPG inspirada nos anos 90 e a ênfase em projetos de peixes enlatados visualmente emocionantes (consulte o pacote popular de peixe, por exemplo, por exemplo ). Mas a presença digital da marca recebe uma grande revisão, liderada por uma agência de design Estúdio encantadoCom um novo logotipo, páginas da web e um mercadoria que até o Gene Z pode ficar para trás.

BELA Wordmark agora é mostrado na fonte Ultra-Light Blue-Custom. É um sans-serif SV-KAPS, de acordo com a embalagem do carimbo, mas agora em uma forma muito mais ousada e de bolha para olhar a marca até a velocidade de 2025.

(Fotos: Bela)

“O novo visual de Bela é ousado, alegre e impossível de negligenciar – assim como a Nova Inglaterra, onde eu cresci durante os anos 90”, diz Nicholas Jackson, designer de estúdio da Vicious. “A palavra tem uma letra grossa com armadilhas com cães de tinta de uma antiga indústria escolar, mas com uma vantagem moderna e divertida. É atingida, super legível e levanta-se na prateleira como se fosse possuir um lugar”.

O mascote “Spokesfish”, Bela, também recebeu transformação. Agora, em vez de estar cheio de peixes, é uma espécie de “conversa”, um design versátil que pode ser orientado vertical ou horizontalmente. Seus cílios e lábios permanecem.

(Imagem: Bela)

“Peixe, ainda branco de coração, recebeu um brilho digital”, diz Jackson. “Nós a puxamos para fora, focamos na cabeça, nos olhos e nos lábios e a fizemos mais nítidos, digitalizados e construídos por enquanto. Ela não é mais feita à mão, mas ainda tem a mesma energia, agora com os esboços nocauteados e a textura semi -tone- Malo devolve a estampa vintage e a estética magra, dura -a -Be -Greed, dos mercados de peixes da Nova Inglaterra e de peixes.

Bela também é um teste de estilo de vida à la Sweetgreen e Erewhon com seu próprio mercadoria. Iniciar inclui uma sacola moderna, tripulação gráfica e alguns banners de inspiração retrô (de alguma forma, Bela não é a primeira empresa a investir no Trendy Merch nos últimos meses-vidi Gorton, a sacola de peixe-peixe projetada para a geração Z).

Nos próximos meses, diz Scherz, os clientes podem esperar uma revisão ainda maior da marca que a Bela. Por enquanto, ele se concentrou em entrar em uma nova era chamada “Fish 3.0”.

“Se você olhar para Bella em 1997 como um peixe enlatado 1.0, um peixe enlatado 2.0 estaria em torno de um clima pandêmico, quando começou a morfinar um pouco”, diz Scherz. “No futuro, começaremos com o enlatado Fish 3.0-Reprove com o paladar e retornando às raízes utilitárias e autenticidade de peixes enlatados. Esta versão 3.0 não lidará com o glamour; é o fato de que é proteína, tem ômega-3 é um peixe delicioso.

