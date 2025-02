Esta empresa paga aos funcionários US $ 10.000 para retornar ao escritório

Este ano, empresas altas como Amazon e JPMorgan aceitaram políticas estritas para os funcionários retornarem ao escritório em período integral, removendo a opção de trabalho híbrido. Com exceções limitadas, é improvável que os trabalhadores que decidem não se respeitarem com esse novo termo mantenham seus empregos – recebem um aumento em paz.

Uma empresa, no entanto, está pronta para reservar milhares de dólares para atrair trabalhadores para o escritório. De acordo com um Relatório CNBCA Camel, a Celebrity Video Platform prometeu a cada um de seus funcionários um adicional de US $ 10.000 por ano em troca da entrada no escritório da empresa em Chicago, quatro dias por semana.

“Nós realmente sentimos que queríamos fazer o QG se tornar vantagem, não uma punição”, o CEO da Cameo, Steven Galanis, disse CNBC. “Sabemos que pedimos mais para desistir da flexibilidade e queríamos compensar você”.

Com um aumento de US $ 10.000, os funcionários que retornaram ao escritório receberão perquetes como almoço e estacionamento gratuitos, além de acesso à academia. Embora a política atualmente se refere apenas a funcionários com sede em Chicago, a empresa disse que ajudaria a cobrir os custos de movimento e expandir e usar pessoas com base em segundo lugar se estiverem interessadas em se mudar.

A equipe de liderança decidiu o número de US $ 10.000, considerando o que a soma do dinheiro moveria a agulha para a maioria dos funcionários, mas especialmente para aqueles que estão nos estágios anteriores de sua carreira.

“Isso pode ser uma diferença entre eles que podem conseguir um apartamento na cidade ou ter que dirigir um trem porque moram com os pais nos subúrbios”, disse Galanis.

Os funcionários com sede em Chicago não tiveram a oportunidade de excluir o escritório, mas Galanis afirma que ninguém desistiu de uma resposta a uma mudança de política.

Muitos funcionários corporativos resistiram parcialmente à RTO porque não querem desistir da flexibilidade oferecida pelo trabalho híbrido. Em alguns casos, eles podem até se mudar para outro estado e precisar aderir a algumas das políticas mais rigorosas.

Mas a segunda razão pela qual os trabalhadores resistiram a esses mandatos por causa do imposto financeiro do retorno ao escritório: de fato, as pesquisas mostraram que muitas pessoas estão dispostas a aceitar uma redução salarial para um trabalho que lhes permita trabalhar em casa e manter alguma flexibilidade . Pesquisar Ela passou a Harvard Business School revelou que 40% dos trabalhadores levariam pelo menos 5% da redução dos salários para manter o emprego remoto; Cerca de 9% dos entrevistados disseram que aceitariam uma queda de 20% ou mais. Foi descoberto que as mulheres têm maior probabilidade de desistir de uma porcentagem maior de seu salário.

Como os funcionários têm custos entrando no escritório, especialmente os custos relacionados à viagem, é possível que algumas pessoas se sintam diferentes em relação aos mandatos do Cabo se receberem uma taxa adicional. A Cameo também não está planejando seguir a presença. Sua abordagem pode ser um modelo para outras empresas que desejam devolver os trabalhadores ao escritório – sem serem extintos pela raiva ou dos melhores talentos perdidos.