Esta ótima gaveta multi -a -use resolve o problema mais assustador com a pintura de projeto

A cor seca tornou -se um problema para Billie Asmus. Um empresário que era um porão de seu estúdio, que administrava uma pequena empresa de acabamento de móveis, continuou a jogar bandejas para cores implantadas com tinta seca. “Eu examinei meu balde de lixo e fiquei cheio de forro de cores de plástico seco. E eu era como meu Deus, deve haver uma maneira melhor de ter uma maneira melhor. Algo mais sustentável, algo com uma tampa, algo que pode ser usado repetidamente , “Ela diz.

Foi 2021. Ela pesquisou em todos os sites típicos on -line um produto que poderia reduzir seu trabalho modesto com resíduos inconfundíveis. “Nada apareceu”, diz ela. “Isso me enviou essa enorme toca de coelho quando vi se havia algo fora ou para que eu pudesse fazer algo assim”.

Billie Asmus (Foto: Repintar Studios)

E assim a Asmus criou um sistema de silicone de gavetas coloridas que é infinito para uso múltiplo, capaz de manter semanas frescas e pureza simplesmente descascar a dor depois de secar. Reintegração da gaveta é uma repetição inteligente de ferramentas utilitárias. Esta pode ser a última gaveta de cores que alguns pintores deveriam comprar.

A idéia para a gaveta foi incentivada pelo sucesso da velocidade de Asmus enquanto ela renovava sua casa. Ela pintou um esquema infeliz de cor laranja no banheiro e estava tentando aproximar sua nova sombra mais perto possível da borda do chuveiro. Seu trabalho de cor pura era fascinado pela linha de decepção de silicone. “A cor não aderia ao quanto você tentou”, diz ela.

A experiência ficou na cabeça e pulou quando ela observou quantas bandejas pelas cores que ela passava em seu local de trabalho de treinamento de móveis. A silicone, concluiu, pode ser a base para uma melhor multidão de uso múltiplo. Com silicone de 50 anos e algumas placas de espuma, ela comprou sua primeira loja molhada na loja do dólar. O conceito funcionou e ela viu o trabalho do trabalho.

(Foto: Repintar Studios)

A Asmus então se matriculou no curso de empreendedorismo e passou um ano entrevistando brinquedos, fabricantes e empresários para entender melhor o mercado. Ela também refinou seu protótipo para uma bandeja de metal bem conhecida para cores, um forro de silicone verde brilhante que se encaixa firmemente nela e uma tampa correspondente que cria vedações ventiláveis ​​e ventiláveis ​​na parte superior. Em janeiro de 2023, ela teve impulso suficiente e um design firme o suficiente para se aproximar dos fabricantes. Naquele outono, ela tinha um modelo de pré -produção na mão que é capaz de usar com tinta à base de água, acrílico e látex, mas não como tinta ou óleo com base no óleo.

(Foto: Repintar Studios)

Isso foi suficiente para aceitá -lo na competição de um produto que gerencia a cadeia de melhorias do Lowo. Seu conceito de gavetas de múltiplos usuários venceu a categoria de competição e ela recebeu seu primeiro pedido oficial de um vendedor nacional.

“Começamos em 1º de fevereiro de 2024 e pedi a quantidade mínima de gavetas que poderia obter, que era de 5.000 unidades”, diz ela. “Eu terminei dentro de quatro meses.”

Um ano depois, foram vendidos mais 10.000 gavetas de redefinição, incluindo mais de 400 lojas Lowe, bem como através do site da ASMUS. DIYers são o principal mercado do mercado, mas a ASMUS diz que também usa um número razoável de pintores comerciais. A experiência deles é repetidamente usando a gaveta, diz ela. Isso também abrirá a porta para expandir seu trabalho. “A maior coisa que ouço deles querendo um pouco maior”, diz ela. “Já estamos trabalhando no desenvolvimento de novos produtos”.

